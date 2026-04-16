ATLANT 3D y el Instituto NUS de Materiales Funcionales Inteligentes construirán una fundición compartida

-ATLANT 3D y el Instituto NUS de Materiales Funcionales Inteligentes han firmado un memorando de entendimiento para construir una fundición compartida de descubrimiento de materiales impulsada por IA en Singapur

La colaboración tiene como objetivo implementar la tecnología a escala atómica DALP® de ATLANT 3D dentro del centro de materiales robóticos de NUS I-FIM para apoyar el Programa de IA para la Ciencia de la Fundación Nacional de Investigación de Singapur.

COPENHAGUE, Dinamarca y SINGAPUR, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- ATLANT 3D y el Instituto de Materiales Inteligentes Funcionales (I-FIM) de la Universidad Nacional de Singapur (NUS) han firmado un Memorando de Entendimiento (MOU) para colaborar en el establecimiento de una fundición compartida de descubrimiento de materiales impulsada por IA, destinada a operar dentro del laboratorio robótico de CREATE (Campus para la Excelencia en la Investigación y la Empresa Tecnológica).

ATLANT 3D and NUS ATLANT 3D logo

El memorando de entendimiento establece la intención de las partes de implementar la tecnología de procesamiento directo de capas atómicas (DALP®) y la plataforma NANOFABRICATOR® de ATLANT 3D como plataforma central de síntesis dentro del centro de materiales robóticos de NUS I-FIM. La plataforma admitiría flujos de trabajo automatizados de síntesis, experimentación y generación de datos impulsados por IA, accesibles para investigadores de todos los programas participantes. Las áreas de aplicación de particular interés incluyen materiales 2D y nanoelectrónica, empaquetado avanzado de semiconductores, materiales cuánticos, descubrimiento de materiales catalíticos y fotónica.

Esta iniciativa está diseñada para apoyar el programa de IA para la Ciencia —y sus laboratorios automatizados asociados— de la Fundación Nacional de Investigación de Singapur (NRF). Ambas partes prevén una infraestructura de investigación escalable a largo plazo que se convierta en un modelo de referencia para laboratorios autónomos, conectando la fabricación a escala atómica con el descubrimiento de materiales mediante IA, la investigación en fabricación avanzada y la colaboración con el ecosistema académico, industrial y gubernamental.

"Una fundición de descubrimiento de materiales impulsada por IA en Singapur representa nuestra visión de lo que es posible cuando la fabricación a escala atómica y la IA se integran profundamente. Singapur es uno de los entornos más vanguardistas del mundo para el descubrimiento de materiales mediante tecnologías avanzadas e IA aplicada a la ciencia, y nos entusiasma colaborar con la NUS en este proyecto".

— Doctor Maksym Plakhotnyuk, consejero delegado y fundador, ATLANT 3D

"Nos entusiasma colaborar con ATLANT 3D para aprovechar las nuevas capacidades de la fabricación a escala atómica. La posibilidad de fabricar y probar combinaciones de materiales innovadoras con precisión atómica, a la vez que se producen estructuras relevantes para dispositivos, acelerará los estudios experimentales y abrirá nuevas líneas de investigación. Espero con interés integrar plataformas de fabricación avanzadas en nuestros flujos de trabajo basados en IA en NUS I-FIM".

— Profesor Sir Kostya S. Novoselov, Institute for Functional Intelligent Materials, NUS

Para obtener más información, visite atlant3d.com

ACERCA DE ATLANT 3D

ATLANT 3D es una empresa de alta tecnología que impulsa la innovación en materiales avanzados mediante inteligencia artificial. La compañía ha desarrollado una plataforma de fabricación a escala atómica que proporciona un control preciso y programable de la materia átomo a átomo® para convertir el diseño digital de materiales en realidad física. La tecnología DALP® y la plataforma NANOFABRICATOR® de ATLANT 3D permiten a investigadores y socios industriales sintetizar, validar y escalar materiales y dispositivos de película delgada de última generación a escala atómica. Para obtener más información, visite atlant3d.com.

ACERCA DEL INSTITUTE FOR FUNCTIONAL INTELLIGENT MATERIALS, NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE (NUS I-FIM)

El Instituto de Materiales Inteligentes Funcionales (I-FIM), inaugurado el 7 de octubre de 2021, es el primer instituto del mundo dedicado al diseño, la síntesis y la aplicación de materiales inteligentes funcionales. Con sede en la Universidad Nacional de Singapur (NUS), I-FIM es el sexto Centro de Excelencia en Investigación (RCE) de Singapur y el cuarto RCE de la NUS. I-FIM reúne a investigadores de renombre mundial para impulsar la investigación en la intersección de la ciencia de los materiales, la inteligencia artificial y la nanotecnología. Para más información, visiteifim.nus.edu.sg

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