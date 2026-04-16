ATLANT 3D und das Institute for Functional Intelligent Materials der NUS unterzeichnen Absichtserklärung zum Aufbau einer gemeinsamen, KI-gestützten Forschungsplattform für die Materialentwicklung in Singapur

Ziel der Zusammenarbeit ist es, die DALP®-Technologie von ATLANT 3D auf atomarer Ebene im Robotik-Materialzentrum des I-FIM der NUS einzusetzen, um das „AI for Science"-Programm der National Research Foundation Singapur zu unterstützen

KOPENHAGEN, Dänemark und SINGAPUR, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- ATLANT 3D und das Institute for Functional Intelligent Materials (I-FIM) der National University of Singapore (NUS) haben eine Absichtserklärung (MOU) unterzeichnet, um gemeinsam eine gemeinsame, KI-gestützte Forschungsplattform für die Materialentwicklung aufzubauen, die im Robotiklabor von CREATE (Campus for Research Excellence and Technological Enterprise) betrieben werden soll.

ATLANT 3D und NUS ATLANT 3D-Logo

In der Absichtserklärung bekräftigen die Parteien ihre Absicht, die DALP®-Technologie (Direct Atomic Layer Processing) und die NANOFABRICATOR®-Plattform von ATLANT 3D als zentrale Syntheseplattform im Rahmen des Robotic Materials Hub des NUS I-FIM einzusetzen. Die Plattform würde KI-gestützte Workflows für automatisierte Synthese, Experimente und Datengenerierung unterstützen, die Forschern aller beteiligten Programme zur Verfügung stehen würden. Zu den Anwendungsbereichen von besonderem Interesse zählen 2D-Materialien und Nanoelektronik, fortschrittliche Halbleiterverpackung, Quantenmaterialien, die Erforschung katalytischer Materialien sowie die Photonik.

Die Initiative soll das Programm „AI for Science" – und die damit verbundenen automatisierten Labore – der National Research Foundation, Singapur (NRF), unterstützen. Beide Parteien streben eine langfristige, skalierbare Forschungsinfrastruktur an, die als Referenzmodell für automatisierte Labore dienen soll und die Fertigung auf atomarer Ebene mit KI-gestützter Materialforschung, fortschrittlicher Fertigungsforschung und der Einbindung von Wissenschaft, Industrie und Regierung verbindet.

„Eine KI-gestützte Forschungsplattform für die Materialentwicklung in Singapur verkörpert unsere Vision davon, was möglich wird, wenn Fertigung auf atomarer Ebene und KI eng miteinander verknüpft werden. Singapur ist weltweit einer der fortschrittlichsten Standorte für Deep-Tech und KI-gestützte Materialforschung im wissenschaftlichen Bereich, und wir freuen uns darauf, dieses Vorhaben gemeinsam mit der NUS voranzutreiben."

- Dr. Maksym Plakhotnyuk, CEO und Gründer, ATLANT 3D

"Wir freuen uns, mit ATLANT 3D zusammenzuarbeiten, um die neuen Möglichkeiten der Herstellung im atomaren Maßstab zu nutzen. Die Fähigkeit, neuartige Materialkombinationen mit atomarer Präzision herzustellen und zu testen und dabei gleichzeitig für Bauelemente relevante Strukturen zu erzeugen, würde experimentelle Untersuchungen beschleunigen und neue Forschungsansätze eröffnen. Ich freue mich darauf, fortschrittliche Fertigungsplattformen in unsere KI-gesteuerten Arbeitsabläufe am NUS I-FIM zu integrieren."

- Professor Sir Kostya S. Novoselov, Institute for Functional Intelligent Materials, NUS

Weitere Informationen finden Sie unter atlant3d.com

Informationen zu ATLANT 3D

ATLANT 3D ist ein Deep-Tech-Unternehmen, das KI-gestützte Innovationen im Bereich der Werkstoffforschung vorantreibt. Das Unternehmen hat eine Fertigungsplattform auf atomarer Ebene entwickelt, die eine präzise, programmierbare Steuerung der Materie Atom für Atom® ermöglicht, um digitale Materialentwürfe in die physische Realität umzusetzen. Die DALP®-Technologie und die NANOFABRICATOR®-Plattform von ATLANT 3D ermöglichen es Forschern und Industriepartnern, Dünnschichtmaterialien und -bauelemente der nächsten Generation auf atomarer Ebene zu synthetisieren, zu validieren und zu skalieren. Weitere Informationen finden Sie unter atlant3d.com.

INFORMATIONEN ZUM INSTITUTE FOR FUNCTIONAL INTELLIGENT MATERIALS, NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE (NUS I-FIM)

Das am 7. Oktober 2021 gegründete Institute for Functional Intelligent Materials (I-FIM) ist das weltweit erste Institut, das sich dem Design, der Synthese und der Anwendung funktionaler intelligenter Materialien widmet. Das I-FIM ist an der National University of Singapore (NUS) angesiedelt und ist Singapurs sechstes Research Centre of Excellence (RCE) sowie das vierte RCE an der NUS. Das I-FIM bringt Forscher von Weltklasse zusammen, um die Forschung an der Schnittstelle von Materialwissenschaften, künstlicher Intelligenz und Nanotechnologie voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter ifim.nus.edu.sg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2957097/ATLANT_3D_NUS.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2957096/ATLANT_3D.jpg