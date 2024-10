AtomVie Global Radiopharma et Radiopharm Theranostics s'associent pour développer et fabriquer le radio-anticorps 177Lu-BetaBart pour le traitement de plusieurs tumeurs solides

HAMILTON, Ontario, 16 octobre 2024 /PRNewswire/ -- AtomVie Global Radiopharma (AtomVie), une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de produits radiopharmaceutiques de premier plan, a signé un accord avec Radiopharm Ventures (RV), une coentreprise entre Radiopharm Theranostics (RAD) et le MD Anderson Cancer Center (MDACC), pour développer et fabriquer 177Lu-BetaBart, un radio-anticorps anti-B7-H3 conjugué au lutécium-177. Ce partenariat s'appuie sur l'expertise des deux entreprises pour faire progresser les solutions radiothérapeutiques novatrices dans des domaines où les besoins médicaux sont importants et non satisfaits.

B7-H3 est une molécule de contrôle immunitaire qui est surexprimée dans plusieurs types de tumeurs et représente une cible très attrayante pour l'immunothérapie anticancéreuse à base d'anticorps. L'expression dérégulée de B7-H3 est liée à l'agressivité de la tumeur et à de mauvais résultats. 177Lu-BetaBart est le premier produit radiopharmaceutique ciblé en cours de développement contre le sous-type 4Ig de B7-H3, qui est le sous-type le plus communément exprimé dans les tumeurs humaines. L'anticorps monoclonal, inventé au MDACC, a été spécifiquement conçu avec un temps de circulation sanguine plus court et une affinité réduite pour la toxicité hors tissu, ce qui conduit à une molécule finale très prometteuse pour une utilisation humaine dans des contextes cliniques. Essai thérapeutique de phase I/II premier chez l'humain évaluant 177Lu-BetaBart dans plusieurs types de tumeurs aux États-Unis, prévu pour la mi-2025

Cette collaboration réunit la plateforme de produits radiothérapeutiques de classe mondiale de RAD et le leadership d'AtomVie dans la fabrication et la distribution de produits radiopharmaceutiques à l'échelle mondiale. 177Lu-BetaBart fait partie d'un ensemble plus large de technologies distinctes et hautement différenciées développées par RAD et RV. Il s'agit de peptides, de petites molécules et d'anticorps monoclonaux destinés au traitement du cancer, provenant d'universités et d'instituts de premier plan dans le monde entier. Le pipeline est conçu avec le fort potentiel d'être soit le premier sur le marché, soit le meilleur de sa catégorie.

La grande expertise d'AtomVie en matière de développement clinique, y compris le transfert de technologie, le développement de processus et de méthodes, l'approvisionnement clinique et la distribution mondiale, constitue une base fiable pour faire progresser 177Lu-BetaBart de la clinique vers la mise sur le marché. Avec sa nouvelle installation ultramoderne et modulable de 72 300 pieds carrés, dont l'ouverture est prévue début 2025, AtomVie est le partenaire de choix pour soutenir le pipeline mondial croissant de radiothérapies.

« Notre collaboration avec AtomVie est une étape importante dans notre mission qui consiste à mettre à la disposition des patients des thérapies radiopharmaceutiques innovantes », déclare Riccardo Canevari, directeur général et CEO, RAD. « Leur expérience en matière de fabrication et de distribution mondiale nous assure que nous sommes entre de bonnes mains alors que nous progressons dans les phases cliniques et que nous nous préparons à une commercialisation potentielle. »

Bruno Paquin, CEO d'AtomVie, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à RAD dans le cadre d'un projet aussi important. Grâce à notre expertise dans la fabrication de produits radiopharmaceutiques, nous sommes convaincus que nous pouvons aider RAD à faire progresser son pipeline innovant. Ce partenariat renforce notre engagement à transformer la vie des patients grâce à des produits radiopharmaceutiques de haute qualité, alors que nous continuons à développer nos capacités dans notre nouvelle installation et à mettre sur le marché de nouvelles radiothérapies ».

À propos d'AtomVie Global Radiopharma Inc. (AtomVie)

AtomVie est une CDMO de premier plan pour la fabrication BPF et la distribution mondiale de produits radiopharmaceutiques cliniques et commerciaux. AtomVie offre une gamme complète d'expertise scientifique, technique, réglementaire, de qualité, logistique et commerciale, combinée à une infrastructure spécialisée pour le développement de produits radiopharmaceutiques, depuis les études cliniques jusqu'au marché commercial. AtomVie sert actuellement des clients internationaux qui mènent des études dans plus de 25 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.atomvie.com/

À propos de Radiopharm Theranostics (RAD) et Radiopharm Ventures (RV)

RAD est une société biopharmaceutique au stade clinique qui se consacre au développement de produits radiopharmaceutiques innovants dans le domaine de l'oncologie, dans des domaines où les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. RAD est coté à l'ASX (RAD) depuis novembre 2021. L'entreprise dispose d'un portefeuille de technologies distinctes et hautement différenciées couvrant des peptides, des petites molécules et des anticorps monoclonaux destinés au traitement du cancer, en phase de développement préclinique et clinique dans des universités et des instituts parmi les plus réputés au monde. Le pipeline a été constitué sur la base du potentiel d'être le premier sur le marché ou le meilleur de sa catégorie. RV est une entreprise commune entre RAD et le MDACC. Radiopharm Ventures réunit les technologies propriétaires du MDACC en matière de découverte d'antigènes et d'imagerie moléculaire, et l'expertise de RAD en matière de développement de produits radiopharmaceutiques. Pour en savoir plus : https://www.radiopharmtheranostics.com/

