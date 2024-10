AtomVie Global Radiopharma und Radiopharm Theranostics kooperieren bei der Entwicklung und Herstellung von 177Lu-BetaBart-Radioantikörpern zur Behandlung mehrerer solider Tumore

HAMILTON, ON, 16. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- AtomVie Global Radiopharma (AtomVie), eine führende radiopharmazeutische Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), hat eine Vereinbarung zur Entwicklung und Herstellung von 177Lu-BetaBart, einem mit 177Lutetium konjugierten B7-H3-Radioantikörper, mit Radiopharm Ventures (RV) getroffen, einem Joint Venture zwischen Radiopharm Theranostics (RAD) und dem MD Anderson Cancer Center (MDACC), geschlossen. Für diese Partnerschaft wird die Expertise beider Unternehmen genutzt, um neuartige radiotherapeutische Lösungen in Bereichen mit hohem medizinischem Bedarf voranzutreiben.

AtomVie Global Radiopharma and Radiopharm Theranostics Partner to Develop and Manufacture 177Lu-BetaBart Radioantibody for Treatment of Multiple Solid Tumors

B7-H3 ist ein Immuncheckpoint-Molekül, das in verschiedenen Tumorarten übermäßig häufig vorkommt und ein äußerst attraktives Ziel für eine Antikörper-basierte Krebsimmuntherapie darstellt. Eine deregulierte B7-H3-Expression wird mit der Aggressivität von Tumoren und schlechten Behandlungsergebnissen in Verbindung gebracht. 177Lu-BetaBart ist das erste in der Entwicklung befindliche zielgerichtete Radiopharmazeutikum gegen den 4Ig-Subtyp von B7-H3, der am häufigsten in menschlichen Tumoren exprimiert wird. Der am MDACC erfundene monoklonale Antikörper wurde speziell mit einer kürzeren Blutkreislaufzeit und einer geringeren Affinität für On-Target-Off-Tissue-Toxizität entwickelt, was zu einem Endmolekül führt, das sehr vielversprechend für den Einsatz beim Menschen in der Klinik ist. Phase I/II: Erste therapeutische Studie am Menschen mit 177Lu-BetaBart bei verschiedenen Tumorarten in den USA wird für Mitte 2025 erwartet

Diese Zusammenarbeit bringt die erstklassige Plattform für radiotherapeutische Produkte von RAD und die führende Position bei der Herstellung und dem weltweiten Vertrieb von Radiopharmazeutika von AtomVie zusammen. 177Lu-BetaBart ist Teil einer breiteren Pipeline unterschiedlicher, hoch differenzierter Technologien, die von RAD und RV entwickelt wurden. Dazu gehören Peptide, kleine Moleküle und monoklonale Antikörper für die Krebsbehandlung, die von Spitzenuniversitäten und -instituten auf der ganzen Welt bezogen werden. Die Pipeline ist so konzipiert, dass sie das Potenzial hat, entweder als erstes Produkt auf den Markt zu kommen oder das beste Produkt seiner Klasse zu sein.

Die umfassende Expertise von AtomVie in der klinischen Entwicklung, einschließlich Technologietransfer, Prozess- und Methodenentwicklung, klinische Versorgung und weltweiter Vertrieb, bietet eine zuverlässige Grundlage, um 177Lu-BetaBart von der Klinik in Richtung Kommerzialisierung voranzutreiben. Mit seiner neuen hochmodernen, skalierbaren Anlage mit einer Fläche von 72.300 m², die Anfang 2025 eröffnet werden soll, ist AtomVie der Partner der Wahl, um die wachsende globale Pipeline von Radiotherapeutika zu unterstützen.

„Unsere Zusammenarbeit mit AtomVie ist ein bedeutender Schritt vorwärts in unserer Mission, Patienten innovative radiopharmazeutische Therapien zur Verfügung zu stellen", sagte Riccardo Canevari, leitender Direktor und Geschäftsführer von RAD. „Ihre nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Herstellung und dem weltweiten Vertrieb gibt uns die Gewissheit, dass wir uns in kompetenten Händen befinden, während wir die klinischen Phasen durchlaufen und uns auf eine mögliche Vermarktung vorbereiten."

Bruno Paquin, Geschäftsführer von AtomVie, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, mit RAD an einem so wichtigen Projekt zusammenzuarbeiten. Mit unserer Erfahrung in der Herstellung von Radiopharmazeutika sind wir zuversichtlich, dass wir RAD dabei unterstützen können, seine innovative Pipeline voranzutreiben. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement, das Leben von Patienten mit hochwertigen Radiopharmazeutika zu verbessern, während wir unsere Fähigkeiten in unserer neuen Anlage weiter ausbauen und neue Radiotherapeutika auf den Markt bringen."

Informationen zu AtomVie Global Radiopharma Inc. (AtomVie)

AtomVie ist eine weltweit führende CDMO für die GMP-Herstellung und den weltweiten Vertrieb von klinischen und kommerziellen Radiopharmazeutika. AtomVie bietet das gesamte Spektrum an wissenschaftlicher, technischer, regulatorischer, qualitativer, logistischer und geschäftlicher Expertise in Kombination mit einer spezialisierten Infrastruktur für die Entwicklung von Radiopharmazeutika von klinischen Studien bis hin zum kommerziellen Markt. AtomVie betreut derzeit internationale Kunden, die Studien in über 25 Ländern weltweit durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.atomvie.com/

Informationen zu Radiopharm Theranostics (RAD) und Radiopharm Ventures (RV)

RAD ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für die klinische Phase, das sich auf die Entwicklung innovativer onkologischer Radiopharmazeutika für Bereiche mit hohem medizinischem Bedarf konzentriert. RAD ist seit November 2021 an der ASX (RAD) notiert. Das Unternehmen verfügt über eine Pipeline verschiedener und hochdifferenzierter Plattformtechnologien, die Peptide, kleine Moleküle und monoklonale Antikörper für den Einsatz in der Krebstherapie umfassen und sich in präklinischen und klinischen Entwicklungsstadien bei einigen der weltweit führenden Universitäten und Institute befinden. Die Pipeline wurde auf der Grundlage des Potenzials aufgebaut, als Erster auf den Markt zu kommen oder der Klassenbeste zu sein. RV ist ein Joint Venture zwischen RAD und MDACC. Radiopharm Ventures vereint die firmeneigenen Technologien von MDACC zur Antigenerkennung und molekularen Bildgebung mit dem Fachwissen von RAD bei der Entwicklung von Radiopharmazeutika. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.radiopharmtheranostics.com/

[email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2531009/AtomVie_Global_Radiopharma_Inc__AtomVie_Global_Radiopharma_and_R.jpg