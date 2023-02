ATTENSI SKABER VERDENS FØRSTE "FORSIKRINGSSIMULATOR" FOR AT TACKLE MANGLENDE KOMPETENCER I FORSIKRINGSBRANCHEN

OSLO, Norge, 28. februar 2023 /PRNewswire/ -- Attensi, en leverandør af spillignende simulationstræning, har skabt verdens første "forsikringssimulator" til forsikringsgiganten Hiscox med henblik på at tackle manglende kompetencer vedrørende risikostyring og forsikring.

Den specialbyggede 3D-simulation giver en risikofri måde at hjælpe assurandører med at lære jobbets hovedkrav ved at udfordre dem til konkurrencer i realistiske, spillignende scenarier.

Des Bishop, Group Head of People Development hos Hiscox, siger, at simuleringerne har vist sig at være en gamechanger for Hiscox. Hans team kan nu træne og vejlede yngre assurandører i bedste praksis, gøre noget ved eventuelt manglende kompetencer og yde støtte til komplekse opgaver som risikovurdering.

Des Bishop siger: "Vi ved, at de yngre generationer elsker konkurrence. Vi ved også, at gentagelse fremmer god indlæring, og med Attensis træning kan vores assurandører spille lige så meget, som de har brug for, for at nå deres potentiale og konkurrere med fagfæller. Vi ser vores medarbejdere spille og gentage simuleringen op til 30 gange for at opnå den bedste score."

"Tegning af forsikringer er det, der driver vores overskud, så vores virksomhed har brug for tekniske assurandører med usædvanligt gode kompetencer. Det betyder, at når en mægler eller kunde mødes med en assurandør, skal de ikke blot kunne tale sammen om produktet, men assurandøren skal også kunne yde service omkring produktet til mægleren eller kunden."

En undersøgelse har vist, at 85 % af deltagere var enige i, at træningen havde hjulpet dem med at forstå, hvordan de skulle udføre vurderinger og analyser for at finde områder indenfor kunde- og porteføljeanalyse, der kan forbedres. 85 % var enige i, at træningen havde hjulpet dem med at forstå, hvordan de skal anvende tekniske begreber i hele processen vedrørende tegning af forsikringer.

Bishop tilføjer: "Spillignende simuleringer sætter den enkelte i meget troværdige situationer. Vores simulering gør det muligt for medlemmer i vores team at opleve resultaterne af deres handlinger i sikre omgivelser, i stedet for blot at se på, mens en anden udfører en komplet analyse af en bestemt situation. Det giver viden og læring, som ikke kan opnås hverken ved opgaver ansigt til ansigt eller e-læring. Vi kan nu også tilbyde vedvarende undervisning, som understøtter ydeevne og feedback efter behov."

Simuleringen er lavet med input fra erfarne assurandører, der diskuterede deres erfaringer fra den virkelige verden med Attensi. De har delt det, der hjalp dem med at lære deres metier.

Huw Newton-Hill, GM Attensi US & Head of Professional and Financial Services, siger: "Det er ikke hver dag, at en erfaren assurandør er involveret i udviklingen af et spil eller en simulering, men enhver vellykket simulationstræning skal vinde genklang hos sit publikum. I vores tilfælde krævede det, at vi dykkede dybt ned i nøglefaktorerne for succes og de typiske fejl, som begås af assurandører hos Hiscox."

Attensi har leveret spillignende simulationstræning i mere end 150 lande på mere end 50 sprog. Vores kunder omfatter bl.a. Circle K, Bosch Siemens Home Appliances, Accenture, Hiscox, Equiniti og mange flere.

