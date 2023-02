ATTENSI SKAPAR VÄRLDENS FÖRSTA "RISKBEDÖMNINGSSIMULATOR" FÖR ATT HANTERA KOMPETENSBRISTER INOM FÖRSÄKRINGSSEKTORN

OSLO, Norge, 13 februari, 2023 /PRNewswire/ -- Den globala ledaren av spelbaserad simuleringsträning, Attensi, har skapat världens första "riskbedömningssimulator" åt försäkringsjätten Hiscox för att hjälpa till att hantera kompetensbrist inom riskhantering och försäkring.

Den skräddarsydda 3D-simuleringen erbjuder ett tryggt sätt att hjälpa underwriters att lära sig nyckelkraven för jobbet genom att utmana dem att tävla i realistiska, spelbaserade scenarier.

Attensi

Des Bishop, Group Head of People Development på Hiscox, säger att simuleringen har visat sig vara en game-changer för Hiscox. Hans team kan nu utbilda och handleda juniora riskbedömare i bästa praxis, överbrygga eventuella kompetensluckor och ge stöd vid komplexa uppgifter, som riskbedömning.

Bishop säger: "Vi vet att yngre generationer älskar att tävla. Vi vet också att upprepning gör att kunskapen fastnar, och med Attensi-träningen kan våra riskbedömare spela så mycket de behöver för att uppnå sin potential och tävla med sina kollegor. Vi ser våra medarbetare spela och upprepa simuleringen upp till 30 gånger för att säkerställa att de får högsta möjliga poäng."

"Rätt riskbedömning främjar vinst, så när det gäller kompetens behöver vår verksamhet ett exceptionellt skickligt team av tekniska underwriters. Detta innebär att en underwriter som träffar en mäklare eller kund inte bara kan prata om produkten, utan även serva produkten till den mäklaren eller kunden."

En undersökning visade att 85 % av deltagarna höll med om att träningen hade hjälpt dem att förstå hur man genomför utvärderingar och analyser för att identifiera förbättringsområden för konto- och portföljanalys. 85 % höll med om att träningen hade hjälpt dem att förstå hur man tillämpar tekniska koncept under hela riskbedömningscykeln.

Bishop tillägger: "Spelbaserade simuleringar sätter utövaren i reella situationer. Istället för att bara titta på någon som genomför en analys av hur man hanterar en viss situation, gör vår simulering det möjligt för våra teammedlemmar att pröva och uppleva resultaten av sina handlingar i en säker miljö. Det ger insikter, och lärande som personliga övningar och e-lärande inte kan matcha. Vi kan nu ge kontinuerligt lärande med prestationsstöd och feedback efter behov."

Simuleringen skapades med input från seniora underwriters som diskuterade sina verkliga erfarenheter med Attensi och delade med sig av vad som hade hjälpt dem att lära sig sitt yrke.

Huw Newton-Hill, GM Attensi US & Head of Professional and Financial Services, säger: "Det är inte varje dag som en senior underwriter engagerar sig i att utveckla ett spel eller en simulering, men för att bli framgångsrik måste varje simuleringsträning passa deltagarna. I vårt fall krävde det en djupdykning in i de viktigaste framgångsfaktorerna och typiska misstagen hos en Hiscox-underwriter."

Attensi har levererat spelifierad simuleringsträning i över 150 länder och på över 50 språk. Bland våra kunder finns Circle K, Bosch Siemens Home Appliances, Accenture, If, Nordea finans, och Zurich Insurance och många fler.

