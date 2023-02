ATTENSI SKAPER VERDENS FØRSTE «UNDERWRITER-SIMULATOR FOR Å HÅNDTERE KOMPETANSEGAPET I FORSIKRINGSSEKTOREN

OSLO, 14. februar 2023 /PRNewswire/ -- Attensi , en leverandør av spillbasert simuleringstrening, har skapt verdens første «underwriter-simulator» for forsikringsgiganten Hiscox. Spillet skal hjelpe dem å håndtere et kompetansegap innen risikostyring og forsikring.

Attensi har samarbeidet med Hiscox for å tilby en skreddersydd 3D-simulering for underwriters. Denne spillbaserte treningen hjelper underwriters med å forbedre ferdighetene sine ved å utfordre dem i realistiske situasjoner.

Des Bishop, leder for menneskelig utvikling hos Hiscox, sier at simuleringen har vært en game-changer for selskapet. Teamet kan nå trene og veilede junior-underwriters på en effektiv måte, bygge bro over eksisterende kunnskapsluker og gi støtte i komplekse oppgaver som f.eks. risikovurdering.

Bishop legger til: "Vi vet at den yngre generasjonen elsker konkurranse. Repetisjon er nøkkelen til god læring, og med Attensi-treningen kan våre underwriters spille og øve så mange ganger de ønsker for å oppnå sitt fulle potensiale og konkurrere med sine kolleger. Vi har sett at våre ansatte spiller og gjentar simuleringen opptil 30 ganger for å sikre seg den beste scoren."

«Underwriting gir fortjeneste, så når det kommer til kompetanse trenger vi et eksepsjonelt talentfullt team med teknisk flinke underwriters. Det betyr at når en megler eller en kunde møter en underwriter, kan de ikke bare snakke med dem om produktet, men de kan også tilby støtten produktet trenger til megleren eller kunden.»

En undersøkelse viste at 85% av deltakerne mente at treningen hjalp dem med å forstå hvordan de skal gjøre vurderinger og analyser for å identifisere forbedringsområder i konto- og porteføljeanalyser. Samme andel mente også at treningen hjalp dem med å forstå hvordan de skal anvende tekniske begreper gjennom underwriting-syklusen.

Bishop legger til: «Spillbaserte simuleringer setter deg i veldig virkelighetsnære situasjoner. Istedenfor for å bare se noen andre fullføre en analyse av hvordan de skal håndtere en bestemt situasjon, lar simuleringen teammedlemmene våre få oppleve konsekvensene av handlingene deres i et trygt miljø. Det gir innsikt og en lærdom som ansikt-til-ansikt og e-læring ikke kan matche. Vi kan nå sørge for kontinuerlig læring med støtte og tilbakemeldinger etter behov.»

Simuleringen ble utviklet med innspill fra senior-underwriters som delte sine erfaringer med Attensi, og fortalte hva som hadde hjulpet dem med å lære faget sitt.

Huw Newton-Hill, daglig leder for Attensi i USA og sjef for profesjonelle og finansielle tjenester, sier: "Det er ikke ofte at senior-underwriters blir involvert i utviklingen av en simulering, men for at den skulle bli en suksess, må den appellere til brukergruppen. Derfor måtte vi dykke dypere inn i de viktigste suksessfaktorene og vanligste feilene til en Hiscox-underwriter."

Attensi har levert spillbaserte simuleringer til mer enn 150 land og på over 50 språk. Kundene inkluderer Circle K, Bosch Siemens Home Appliances, Accenture, Hiscox, Equiniti og mange flere.

