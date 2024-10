Attention erhält 14 Millionen Dollar, um alle Vertriebsfunktionen mit KI-gestützten Automatisierungen zu verstärken

NEW YORK, 25. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Attention, die Plattform, die Kundengespräche in verwertbare Erkenntnisse umwandelt, gab heute seine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 14 Millionen US-Dollar bekannt, um die nächste Wachstumsphase zu ermöglichen. Die Investition wurde von Alven geleitet, mit Beteiligung von Eniac, 645 Ventures, Aglae, Frst und Liquid2. Die Finanzierung unterstreicht die wachsende Nachfrage nach den KI-Produkten und -Lösungen von Attention, deren Umsatz in diesem Jahr um das 10-fache gestiegen ist und zu deren Kunden u. a. Crunchbase, BambooHR, Aircall und Clay gehören.

Anis Bennaceur, CEO (left) and Matthias Wickenburg, CTO (right)

Attention wurde von den Unternehmern und ehemaligen Konkurrenten Anis Bennaceur und Matthias Wickenburg gegründet und deckt einen entscheidenden Bedarf auf dem Markt: Damit können Umsatzteams die wertvollen Daten, die in Kundeninteraktionen verborgen sind, freilegen und nutzen. Die herkömmlichen Methoden zur Erfassung und Analyse dieser Daten sind teuer, fehleranfällig und unvollständig. Attention automatisiert diesen Prozess und bietet den Vertriebsteams ein leistungsfähiges Werkzeug, um mehr Geschäfte abzuschließen, indem es die Stimme des Kunden nutzt.

„Die Automatisierung der CRM-Eingabe aus Kundengesprächen und das Schreiben von Follow-up-E-Mails war nur der Anfang. Es gibt so viel mehr, was man aus diesen wertvollen Interaktionen machen kann", sagt Bennaceur, Mitbegründer und Geschäftsführer von Attention.

Attention wird die neue Finanzierung nutzen, um die starke Marktnachfrage zu befriedigen und sein Go-to-Market-Team zu erweitern. Gleichzeitig wird das Unternehmen weiter in Produkte und Technik investieren, um seine Führungsposition auf dem Markt für KI-gesteuerten Vertrieb zu festigen – eine Kategorie, in der es Pionierarbeit geleistet hat. Die langfristige Vision von Attention ist ehrgeizig: Die Routineaufgaben der Umsatz- und Vertriebsteams sollen vollständig automatisiert werden, damit diese sich auf strategischere Aktivitäten konzentrieren können.

„Wir haben ein kognitives System entwickelt, das kontinuierlich lernt und sich verbessert und mit der Zeit immer bessere Ergebnisse liefert", so Wickenburg, Mitbegründer und technischer Leiter von Attention. „Wir sind davon überzeugt, dass unsere Technologie Arbeitsplätze nicht nur verbessern, sondern auch neu definieren wird, sodass Vertriebsteams effizienter und effektiver als je zuvor arbeiten können."

Thomas Cuvelier, General Partner beim Hauptinvestor Alven, der auch transformative KI-Einzelunternehmen wie Dataiku und Algolia unterstützt hat, fügte hinzu: „Die nativen Fähigkeiten der generativen KI von Attention stellen einen Paradigmenwechsel hin zu einem Kognitionssystem für die Umsatzfunktion dar – sie können Top-Performer effektiv klonen, indem sie Merkmale aus erfolgreichen Verkaufsabschlüssen extrahieren und gleichzeitig die Produktivität drastisch steigern. Anis und Matthias haben ein außergewöhnliches Auge für Produkte und haben ein überzeugendes Angebot in einem sehr großen, schnell wachsenden und dynamischen Markt entwickelt."

Austin Myers, Vizepräsident für Umsatz bei Certificial und Kunde von Attention: „Dank Attention ist die Geschwindigkeit unserer Vertriebspipeline in die Höhe geschnellt. Dank automatisierter CRM-Eingabe und aufschlussreicher Scorecards verlaufen die Geschäfte reibungslos, was zu schnelleren Abschlüssen führt. Es hat unsere Prozesse gestrafft und unser Umsatzwachstum angekurbelt."

Diese Finanzierungsrunde stellt ein entscheidendes Kapitel in der Wachstumsgeschichte von Attention dar. Mit einem soliden Fundament, einer klaren strategischen Ausrichtung und der Unterstützung durch erstklassige Investoren ist das Unternehmen bereit, die Vertriebsunterstützung für Unternehmen weltweit zu revolutionieren.

Wenn Sie das Team von Attention kontaktieren möchten, schreiben Sie bitte an [email protected].

Informationen zu Attention

Attention ist eine führende KI-gestützte Plattform, die Vertriebs- und Umsatzteams dabei hilft, das volle Potenzial ihrer Kundengespräche auszuschöpfen. Mit der automatisierten Gewinnung umsetzbarer Erkenntnisse ermöglicht Attention Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die Leistung zu verbessern und das Wachstum zu fördern.

Informationen zu Alven

Alven ist eine Risikokapitalgesellschaft, die in Teams und Produkte von Weltklasse investiert und Unternehmer in den USA und Europa von der Gründung bis zum Wachstum begleitet. Mit einem verwalteten Vermögen von über 2 Milliarden US-Dollar hat Alven in den letzten zwei Jahrzehnten über 180 Teams unterstützt, darunter viele Erfolgsgeschichten wie Stripe, Algolia, Dataiku, Qonto und Gorgias.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2538940/Attention__Anis_Bennaceur_CEO_and_Matthias_Wickenburg_CTO.jpg