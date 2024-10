Attention lève 14 millions USD pour augmenter toutes les fonctions de vente grâce à des automatisations pilotées par l'IA

NEW YORK, 25 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Attention, la plateforme qui transforme les conversations des clients en informations exploitables, annonce ce jour son financement de série A de 14 millions USD pour alimenter sa prochaine phase de croissance. L'investissement a été mené par Alven, avec la participation d'Eniac, 645 Ventures, Aglae, Frst et Liquid2. Le financement souligne la demande croissante pour les produits et solutions d'intelligence artificielle d'Attention, l'entreprise ayant vu son chiffre d'affaires multiplié par dix cette année, avec des clients tels que Crunchbase, BambooHR, Aircall et Clay, entre autres.

Fondée par Anis Bennaceur et Matthias Wickenburg, entrepreneurs en série et anciens concurrents, Attention répond à un besoin critique du marché : permettre aux équipes chargées du chiffre d'affaires de débloquer et d'utiliser les précieuses données cachées dans les interactions avec les clients. Les méthodes traditionnelles de saisie et d'analyse de ces données sont coûteuses, sujettes aux erreurs et incomplètes. Attention automatise ce processus, offrant aux équipes de vente un outil puissant pour conclure plus de contrats en utilisant la voix du client.

« L'automatisation de la saisie dans le CRM des conversations avec les clients et de la rédaction des courriels de suivi n'était qu'un début. Il y a tellement plus à faire à partir de ces précieuses interactions », déclare Bennaceur, cofondateur et CEO d'Attention.

Attention utilisera ce nouveau financement pour répondre à la forte demande du marché et développer son équipe de commercialisation, tout en continuant à investir dans le produit et l'ingénierie afin de consolider sa position de leader sur le marché des ventes pilotées par l'IA - une catégorie dont elle est la pionnière. La vision à long terme d'Attention est ambitieuse : automatiser entièrement les tâches routinières des équipes chargées des recettes et des ventes, ce qui leur permet de se concentrer sur des activités plus stratégiques.

« Nous avons mis au point un système cognitif qui apprend et s'améliore en permanence, ce qui permet d'obtenir de meilleurs résultats au fil du temps », déclare Wickenburg, cofondateur et CTO d'Attention. « Nous pensons que notre technologie va non seulement améliorer les emplois, mais aussi les redéfinir, en rendant les équipes de vente plus efficaces et plus performantes que jamais. »

Thomas Cuvelier, general partner chez l'investisseur principal Alven, qui a également soutenu des licornes d'IA transformatrices telles que Dataiku et Algolia, ajoute : « Les capacités natives de l'IA générative d'Attention constituent un changement de paradigme vers un système de cognition pour la fonction de revenu - elles peuvent effectivement cloner les plus performants en extrayant les caractéristiques des contrats de vente réussis tout en améliorant considérablement la productivité. Anis et Matthias ont un un sens exceptionnel du produits et ont élaboré une proposition convaincante sur ce qui est un marché très vaste, à croissance rapide et dynamique ».

Austin Myers, vice-président chargé des recettes chez Certificial et client d'Attention, déclare : « Grâce à Attention, la rapidité de notre pipeline de vente a été découplée. Grâce à la saisie automatisée dans le CRM et à des tableaux de bord pertinents, les affaires progressent en douceur, ce qui accélère les conversions. Il a permis de rationaliser nos processus et de donner un coup de fouet à la croissance de notre chiffre d'affaires ».

Cette levée de fonds marque un tournant dans l'histoire de la croissance d'Attention. Avec des fondations solides, une orientation stratégique claire et le soutien d'investisseurs de premier plan, l'entreprise est prête à faire des progrès significatifs en révolutionnant l'aide à la vente pour les entreprises du monde entier.

À propos d'Attention

Attention est une plateforme de pointe optimisée par l'IA qui aide les équipes de ventes et de revenus à exploiter tout le potentiel de leurs conversations avec les clients. En automatisant l'extraction d'informations exploitables, Attention permet aux entreprises de prendre des décisions éclairées, d'améliorer leurs performances et de stimuler leur croissance.

À propos d'Alven

Alven est une société de capital-risque en phase de démarrage qui investit dans des équipes et des produits de classe mondiale et accompagne les entrepreneurs de la phase de démarrage à la phase de croissance aux États-Unis et en Europe. Avec plus de deux milliards de dollars sous gestion, Alven a soutenu plus de 180 équipes au cours des deux dernières décennies, dont de nombreuses success stories telles que Stripe, Algolia, Dataiku, Qonto et Gorgias.

