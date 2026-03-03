Au MWC 2026, Longsys présente ses innovations en matière de stockage intégré embarqué pour accélérer l'IA embarquée

BARCELONE, Espagne, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Longsys (301308.SZ), une entreprise chef de file dans le domaine des mémoires à semi-conducteurs de marque, présente ses dernières solutions de stockage intégrées embarquées au MWC 2026. Sur le thème « Stockage IA pour le monde mobile », l'entreprise démontre comment ses offres de nouvelle génération permettent de passer d'une fonctionnalité de base à un stockage de haute performance et de précision pour l'IA embarquée. Le portefeuille complet couvre des produits de stockage d'IA multi-scénarios conçus pour les smartphones, les technologies portables et les PC.

Les terminaux d'IA évoluant rapidement, la technologie de stockage doit répondre à des exigences croissantes en matière de capacité élevée, de performances, de faible consommation d'énergie et, surtout, de co-optimisation logicielle et matérielle approfondie et d'intégration au niveau du système. En s'appuyant sur son expertise en matière de conception de contrôleurs, d'algorithmes de microprogrammation, d'emballage avancé et de fabrication, Longsys évolue d'un fournisseur de stockage standard vers une entreprise de mémoires à semi-conducteurs de marque proposant des solutions intégrées et axées sur la valeur.

Au MWC 2026, Longsys a présenté des solutions de stockage pour appareils mobiles IA, technologies portables IA, PC IA et robots incarnés.

Des solutions de stockage performantes et économiques pour les appareils mobiles IA

Pour répondre aux défis de l'offre et de la demande de DRAM, Longsys présente sa technologie propriétaire HLC (High Level Cache) intégrée dans les produits UFS. En permettant à l'UFS de gérer les données chaudes/froides traditionnellement mises en cache dans la DRAM, cette innovation réduit les besoins en DRAM du terminal, optimisant ainsi les coûts de fabrication des smartphones, tablettes et robots incarnés IA tout en maintenant une expérience utilisateur transparente.

En outre, l'intégration de la technologie pTLC dans sa gamme UFS permet une commutation intelligente entre les modes QLC, TLC et SLC via le micrologiciel. Cela permet une rétention des données de niveau TLC avec des avantages de coût supérieurs à ceux du TLC natif, en équilibrant la capacité, la performance et l'endurance pour les applications exigeantes de l'IA.

Des solutions de stockage ultra-compactes pour les technologies portables IA

Les lunettes et montres intelligentes IA étant une catégorie à forte croissance, Longsys présente ses solutions ePOP5x, ePOP4x et Subsize eMMC. Le nouveau produit phare ePOP5x conserve le même encombrement que son prédécesseur pour une épaisseur réduite de 35 % pour atteindre 0,52 mm à peine. Elle double la vitesse de la DRAM à 8 533 Mb/s et offre des configurations de capacité flexibles, tout en offrant la taille ultra-compacte et la faible consommation d'énergie essentielles pour les lunettes intelligentes de la prochaine génération.

Des solutions de stockage haute performance pour les PC IA

Pour relever les défis du débit de données en temps réel dans les PC IA, Longsys met en avant son support de stockage mSSD à large bande passante et à faible latence. Sur la base de cette technologie, Lexar, sa marque de stockage haut de gamme, a développé la première architecture AI Storage Core de l'industrie. Cela permet de mettre en place des solutions de stockage flexibles, de grande capacité et remplaçables à chaud, présentées à travers de nouveaux produits tels que la clé de stockage AI-Grade pour les ordinateurs portables IA et le SSD AI-Grade optimisé pour les tâches d'IA à haute performance.

Avec des capacités de bout en bout couvrant la conception des contrôleurs, la R&D des supports, les micrologiciels et la fabrication, Longsys construit un écosystème complet de stockage de l'IA pour fournir des solutions intégrées compétitives répondant aux divers besoins de l'ère de l'IA embarquée.

À propos de Longsys

Fondé en 1999, Longsys (301308.SZ) est un leader mondial des mémoires à semi-conducteur de marque, qui intègre la recherche et le développement, la conception, l'emballage et les essais, la fabrication et les services de vente. Longsys défend la vision de l'entreprise : « Tout pour la mémoire ». Grâce à l'innovation technologique en matière de mémoire, Longsys fournit des services personnalisés haut de gamme, flexibles et efficaces à des clients du monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.longsys.com/, et suivez Longsys sur LinkedIn, Facebook et Twitter.

