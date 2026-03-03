Longsys presenta innovaciones en almacenamiento integrado en MWC 2026 para acelerar la IA en el dispositivo

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Longsys (301308.SZ), empresa líder en memorias para semiconductores, presenta sus últimas soluciones de almacenamiento integrado en el MWC 2026. Bajo el lema "Almacenamiento con IA para el mundo móvil", la compañía demuestra cómo sus productos de última generación impulsan la transición de la funcionalidad básica al almacenamiento de alto rendimiento y precisión para la IA en dispositivos. Su completa cartera abarca productos de almacenamiento con IA para múltiples escenarios, diseñados para smartphones, dispositivos portátiles y PC.

A medida que los terminales de IA evolucionan rápidamente, la tecnología de almacenamiento debe satisfacer las crecientes demandas de alta capacidad, rendimiento, bajo consumo de energía y, fundamentalmente, una profunda cooptimización de software y hardware, así como una integración a nivel de sistema. Gracias a su experiencia en diseño de controladores, algoritmos de firmware, empaquetado avanzado y fabricación, Longsys está evolucionando de un proveedor de almacenamiento estándar a una empresa de memorias para semiconductores de marca que ofrece soluciones integradas y de valor añadido.

En el MWC 2026, Longsys presentó soluciones de almacenamiento para IA móvil, IA portátil, IA PC y robots.

Soluciones de almacenamiento rentables y de alto rendimiento para dispositivos móviles con IA

Para abordar los desafíos de la oferta y la demanda de DRAM, Longsys presenta su tecnología patentada HLC (caché de alto nivel) integrada en productos UFS. Al permitir que el UFS gestione datos calientes/fríos que tradicionalmente se almacenan en caché en DRAM, esta innovación reduce los requisitos de DRAM del terminal, optimizando los costes de la lista de materiales (BOM) para smartphones, tablets y robots con IA, a la vez que mantiene una experiencia de usuario fluida.

Además, la integración de la tecnología pTLC en su línea UFS permite la conmutación inteligente de modos entre QLC, TLC y SLC mediante firmware. Esto ofrece una retención de datos de nivel TLC con ventajas de coste superiores a la TLC nativa, equilibrando capacidad, rendimiento y resistencia para aplicaciones de IA exigentes.

Soluciones de almacenamiento ultracompactas para dispositivos portátiles con IA

Ante el auge de las gafas y relojes inteligentes con IA, Longsys presenta sus soluciones ePOP5x, ePOP4x y Subsize eMMC. El nuevo buque insignia, el ePOP5x, mantiene el mismo tamaño que su predecesor, pero reduce su grosor un 35 %, hasta tan solo 0,52 mm. Duplica la velocidad DRAM hasta los 8533 Mbps y ofrece configuraciones de capacidad flexibles, ofreciendo el tamaño ultracompacto y el bajo consumo energético esenciales para las gafas inteligentes de nueva generación.

Soluciones de almacenamiento de alto rendimiento para PC con IA

Para afrontar los retos de rendimiento de datos en tiempo real en PC con IA, Longsys destaca su medio de almacenamiento mSSD de alto ancho de banda y baja latencia. Basándose en esta tecnología, Lexar, su marca de almacenamiento de consumo de alta gama, ha desarrollado la arquitectura AI Storage Core, pionera en el sector. Esto permite soluciones de almacenamiento flexibles, de alta capacidad e intercambiables en caliente, demostradas a través de nuevos productos como el AI-Grade Storage Stick para portátiles con IA y el AI-Grade SSD optimizado para tareas de IA de alto rendimiento.

Con capacidades de extremo a extremo que abarcan el diseño del controlador, la I+D media, el firmware y la fabricación, Longsys está construyendo un ecosistema de almacenamiento de IA completo para ofrecer soluciones integradas competitivas para las diversas necesidades de la era de la IA en el dispositivo.

Acerca de Longsys

Fundada en 1999, Longsys (301308.SZ) es una empresa líder mundial en memorias de semiconductores de marca, que integra servicios de I+D, diseño, empaquetado y pruebas, fabricación y ventas. Longsys defiende la visión corporativa de "Todo para la memoria". Con la innovación en tecnología de memoria como eje central, Longsys ofrece servicios integrales personalizados, flexibles, eficientes y de alta gama a clientes globales. Para más información, visite https://www.longsys.com/, y siga a Longsys en LinkedIn, Facebook y Twitter.

