Auf dem Weg in eine neue Ära des kohlenstofffreien Lebens mit dem Flaggschiff von Huawei, der Energiespeicherlösung für Wohngebäude

Ein neuer Maßstab in der privaten Energiespeicherindustrie

Eine der wichtigsten Vorrichtungen zur Verwirklichung der Vision eines Null-Kohlenstoff-Haushalts ist das Energiespeichersystem für Wohngebäude. Das Smart String ESS für Wohngebäude von Huawei FusionSolar, das LUNA2000-7/14/21-S1 (im Folgenden als Huawei LUNA S1 bezeichnet), hat durch die innovative Modul+-Architektur eine generationenübergreifende Führungsposition in verschiedenen Aspekten erreicht, einen neuen Weg für die zukünftige Entwicklung von Energiesystemen für Wohngebäude geebnet und erneut einen neuen Maßstab für die Branche gesetzt.

1. Branchenführender 15-jähriger stabiler Support und 40 % höherer Lebenszyklusdurchsatz

Das Huawei LUNA S1 setzt die einzigartige Modul+-Architektur von Huawei fort, verfügt über einen eingebauten Energieoptimierer und nutzt zum ersten Mal in der Branche die führende große Batteriezelle (280 Ah), die das Branchenniveau weit übertrifft. Durch die Optimierung auf der Ebene des Akkupakets wird ein über 40 % höherer Energiedurchsatz während der Lebensdauer erreicht und eine branchenweit führende 15-jährige beschränkte Garantie* mit hoher Qualität und Zuverlässigkeit gewährt, die den Nutzern eine längere Lebensdauer und eine bessere Investitionsrendite bietet.

2. Fünfschichtige Sicherheitsverstärkung für den täglichen Schutz

Das Huawei LUNA S1 verfügt über einen fünfschichtigen Sicherheitsmechanismus, einschließlich Schutz auf Zellebene, elektrischer, struktureller, aktiver und Notfall-Schutz. Es hat eine Vielzahl von Sicherheitszertifizierungen bestanden, wie z. B. VDE 2510-50, IEC 62169, ISO 13849, IEC 63056, IEC 62040-1, IEC 62477 und UN 38.3 usw., und bietet den Benutzern umfassende Sicherheitsgarantien. Das Produkt kann sich an extreme Arbeitsumgebungen anpassen, mit einem weiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +55 °C, und deckt weltweit differenzierte Szenarien ab, die eine umweltfreundliche Stromversorgung auch unter eisigen Bedingungen gewährleisten.

Das Gerät erfüllt die Schutzart IP66 und hat einen 72-stündigen Unterwassertest in einer Tiefe von 40 cm** bestanden, wodurch die Sicherheit im Haushalt gewährleistet ist.

Darüber hinaus hat Huawei auch Szenarien in Betracht gezogen, in denen das Gerät in Garagen installiert wird, wo es bei Fahrzeugbewegungen oder beim Transport schwerer Gegenstände zu unbeabsichtigten Zusammenstößen kommen kann. Das Gehäuse ist so robust konstruiert, dass es einem Druck von bis zu 5 Tonnen standhalten kann und so die Sicherheit bei äußeren Kräften gewährleistet.

3. Bequeme und intelligente Installation und Benutzerfreundlichkeit

Das Huawei LUNA S1 zeichnet sich durch ein Design ohne interne Verkabelung aus, und der Installationsprozess wurde durchdacht vereinfacht, so dass die Installationszeit im Vergleich zu herkömmlichen Systemen um die Hälfte reduziert wurde, was die Installation zeitsparender, müheloser und sorgenfreier macht. Das System ist besonders leise (29 dB) und sein flexibles, modulares Design verbessert nicht nur den Benutzerkomfort, sondern ermöglicht auch eine einfache Erweiterung der Systemkapazität nach Bedarf.

4. Höchste Ästhetik im Produktdesign

Was das ästhetische Design betrifft, so ist der Huawei LUNA S1 nicht nur ein Energiespeicher, sondern auch ein Kunstwerk, das den Stil des Hauses aufwertet. Jedes Detail verkörpert die ultimative ästhetische Haltung. Inspiriert von den leuchtenden Sternen und den sie umgebenden Halos am Nachthimmel, symbolisiert der dynamische Sternenring die harmonische Koexistenz von Technik und Natur. Der sanfte Lichteffekt, der so natürlich ist wie das Atmen, ist immer ein beruhigender Begleiter. Die Fassade gleicht einem Wasserfall aus herabfallenden Sternen, der ein natürliches Gefühl der Macht ausstrahlt. Das minimalistische, rahmenlose Design lässt sich nahtlos in verschiedene Wohnstile und Umgebungen integrieren. Das Design des seitlichen Kühlergrills ist nicht nur optisch ansprechend, sondern verbessert auch den Kühleffekt, so dass Ästhetik und Technologie perfekt miteinander verbunden sind.

Auf dem Weg zu einem neuen Kapitel der kohlenstofffreien Haushalte

Neben dem Energiespeichersystem Huawei LUNA S1 für Privathaushalte stellt die intelligente PV-Lösung von Huawei ein umfassendes Energiemanagementsystem für Privathaushalte dar, das den Nutzern einen kohlenstoffarmen Lebensstil ermöglicht und die Haushalte von reinen Energieverbrauchern zu Energieverbrauchern und -erzeugern macht.

Die intelligente PV-Lösung von Huawei für Privathaushalte umfasst nicht nur das Huawei LUNA S1-Energiespeichersystem für Privathaushalte, sondern auch einen intelligenten Energieregler (Wechselrichter) mit Zugriff auf einen Batteriespeicher und einen intelligenten Modulregler (Optimierer), mit dem eine bessere Dachnutzung erreicht werden kann, wodurch die Stromerzeugung um 5 % bis 30 % gesteigert und jeder Sonnenstrahl optimal genutzt werden kann.

Die innovative Stromversorgungslösung für das gesamte Haus bietet eine hohe Integration ohne Änderungen an der Verteilertafel und bietet den Benutzern eine nahtlose einphasige Stromversorgungslösung für das gesamte Haus. Mit dem Energiemanagement-Assistenten EMMA leistet Huawei Pionierarbeit bei der Anwendung intelligenter Technologien im Bereich der Ökostromversorgung von Privathaushalten und ermöglicht ein integriertes intelligentes Management von Photovoltaik, Speicherung, Aufladung und Nutzung. Dadurch wird der Anteil des Ökostroms maximiert und die Gesamtkapitalrendite um über 6 % gesteigert.

Die Huawei FusionSolar APP ermöglicht die Verwaltung aller Haushaltsgeräte auf einen Blick und bietet ein vollständiges Bild des Ökostroms im Haus, so dass Stromerzeugung, -speicherung und -verbrauch in Echtzeit verwaltet werden können.

Auf dem Dach befindet sich die derzeit höchste Stufe (L4) des intelligenten Lichtbogenschutzes und der Schnellabschaltung auf Komponentenebene, während unter dem Dach der EMV-Schutz auf Geräteebene durch grundlegende technologische Innovationen erreicht wird. Ein umfassender Schutz über und unter dem Dach sorgt dafür, dass der gesamte Haushalt jederzeit glücklich ist.

Ein Zuhause, das immer glänzt

Die intelligente PV-Lösung von Huawei FusionSolar für Privathaushalte hat mit ihrer verlängerten Produktlebensdauer, ihrem ultimativen Sicherheitsdesign, ihrer optimierten Installation und Benutzerfreundlichkeit sowie ihrer überragenden Qualität bereits über 3,3 Millionen Haushalte weltweit mit stabilem und zuverlässigem Ökostrom versorgt***. Auch in Zukunft wird Huawei Familien auf der ganzen Welt dabei unterstützen, das Konzept des kohlenstofffreien Lebens in konkrete und umsetzbare Schritte zu verwandeln, um gemeinsam eine grünere und bessere Zukunft zu erreichen.

*Die Garantiebedingungen können je nach Region und Temperatur variieren. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Garantieschreiben. **Das Huawei LUNA S1 ist nicht für den Unterwassergebrauch geeignet, bitte halten Sie es während des täglichen Gebrauchs von Wasserquellen fern. ***Daten ab Ende 2023.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2374312/Advancing_a_era_zero_carbon_living_Huawei_s_flagship_residential_energy_storage_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2374313/Advancing_a_era_zero_carbon_living_Huawei_s_flagship_residential_energy_storage_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2374314/Advancing_a_era_zero_carbon_living_Huawei_s_flagship_residential_energy_storage_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2374315/Advancing_a_era_zero_carbon_living_Huawei_s_flagship_residential_energy_storage_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2374316/Advancing_a_era_zero_carbon_living_Huawei_s_flagship_residential_energy_storage_6.jpg