Vers une nouvelle ère de vie sans carbone grâce à la solution phare de Huawei en matière de stockage d'énergie résidentiel

Une nouvelle référence dans l'industrie du stockage d'énergie résidentiel

Le système de stockage d'énergie résidentiel est l'un des dispositifs clés permettant de concrétiser la vision d'un foyer zéro carbone. Le système ESS résidentiel Smart String de Huawei FusionSolar, le LUNA2000-7/14/21-S1 (ci-après dénommé Huawei LUNA S1), grâce à l'innovation de l'architecture Module+, a atteint un leadership intergénérationnel dans divers aspects, ouvrant une nouvelle voie pour le développement futur des systèmes énergétiques résidentiels et établissant une fois de plus une nouvelle référence pour l'industrie.

1. Un soutien stable pendant 15 ans et un débit de cycle de vie 40 % plus élevé, à la pointe de l'industrie

Le Huawei LUNA S1 reprend l'architecture Module+ unique de Huawei, qui intègre un optimiseur d'énergie et utilise pour la première fois dans l'industrie une cellule de batterie de grande taille (280 Ah), dépassant de loin le niveau actuel du secteur. Grâce à l'optimisation au niveau du bloc-batterie, il assure un rendement énergétique supérieur de 40 % pendant toute la durée de vie de l'appareil et bénéficie d'une garantie limitée de 15 ans*, la meilleure du secteur, grâce à sa qualité et à sa fiabilité élevées, garantissant ainsi aux utilisateurs une durée de vie plus longue et des retours sur investissement supérieurs.

2. Amélioration de la sécurité à cinq niveaux pour une protection quotidienne

Le Huawei LUNA S1 est doté d'un mécanisme de protection à cinq niveaux, qui comprend des protections cellulaires, électriques, structurelles, actives et d'urgence. Il a obtenu une multitude de certifications de sécurité telles que VDE 2510-50, IEC 62169, ISO 13849, IEC 63056, IEC 62040-1, IEC 62477 et UN 38.3, etc. Le produit peut s'adapter à des environnements de travail extrêmes, dans des températures allant de -20 °C à +55 °C, et répondre à des scénarios différenciés à l'échelle mondiale, garantissant une alimentation électrique écologique, même dans des conditions de froid extrême.

Il bénéficie également d'un niveau de protection IP66 et a passé avec succès un test de sécurité de submersion de 72 heures à une profondeur de 40 cm**, garantissant ainsi la sécurité des ménages.

En outre, Huawei a également envisagé des scénarios dans lesquels l'unité est installée dans des garages, ce qui peut entraîner des collisions accidentelles lors des déplacements de véhicules ou du transport d'objets lourds. Le boîtier est conçu pour être robuste et capable de résister à des pressions allant jusqu'à 5 tonnes, ce qui garantit la sécurité face aux forces extérieures.

3. Une installation et une expérience utilisateur pratiques et intelligentes

Le Huawei LUNA S1 est conçu sans câblage interne et son processus d'installation a été soigneusement simplifié, réduisant le temps d'installation de moitié par rapport aux systèmes traditionnels, ce qui rend l'installation plus efficace, plus simple et plus sûre. Il est extrêmement silencieux (29 dB) et sa conception modulaire flexible améliore non seulement l'expérience de l'utilisateur, mais facilite également l'extension de la capacité du système en fonction des besoins.

4. Un produit d'une esthétique inégalée

En termes de design esthétique, le Huawei LUNA S1 n'est pas seulement un produit de stockage d'énergie, mais aussi une œuvre d'art qui enrichit la décoration intérieure. Chaque détail incarne l'esthétique ultime. Inspiré par les étoiles brillantes et les auréoles qui les entourent dans le ciel nocturne, l'anneau étoilé dynamique symbolise la coexistence harmonieuse de la technologie et de la nature. Le doux effet de lumière, aussi naturel que la respiration, est toujours une source de réconfort. La façade ressemble à une cascade d'étoiles qui dégage un sentiment naturel de puissance. Le design minimaliste sans cadre peut s'intégrer sans problème dans différents styles de maison et d'environnement. La grille latérale n'est pas seulement attrayante sur le plan visuel, elle améliore également l'effet de refroidissement, mariant parfaitement l'esthétique et la technologie.

Vers une nouvelle ère pour les foyers à zéro émission de carbone

Au-delà du système de stockage d'énergie résidentiel Huawei LUNA S1, la solution photovoltaïque résidentielle intelligente et universelle de Huawei établit un système de gestion de l'énergie domestique tout-en-un, qui assure aux utilisateurs un mode de vie à faible émission de carbone, et qui transforme les ménages de simples consommateurs d'énergie en consommateurs et producteurs d'énergie à la fois.

La solution photovoltaïque résidentielle intelligente de Huawei ne comprend pas seulement le système de stockage d'énergie résidentiel Huawei LUNA S1, mais aussi un contrôleur d'énergie intelligent (onduleur) avec accès au stockage sur batterie, et un contrôleur de module intelligent (optimiseur) qui peut permettre une meilleure utilisation du toit, augmentant la production d'électricité de 5 % à 30 %, en tirant le meilleur parti de chaque rayon de soleil.

La solution innovante d'alimentation de secours pour toute la maison garantit une excellente intégration sans modification du panneau de distribution, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier d'une alimentation de secours monophasée transparente pour toute la maison. Grâce à l'assistant de gestion de l'énergie domestique EMMA, Huawei est le pionnier de l'application de la technologie intelligente à l'énergie verte domestique, qui permet une gestion intelligente intégrée de l'énergie photovoltaïque, du stockage, de la charge et de l'utilisation. Cela permet de maximiser la proportion d'utilisation de l'énergie verte, avec un retour sur investissement global de plus de 6 %.

En termes d'expérience intelligente, la gestion de tous les appareils ménagers est disponible via l'application Huawei FusionSolar en un coup d'œil avec une vue d'ensemble de l'électricité verte de la maison, ce qui permet de gérer en temps réel la production, le stockage et la consommation d'électricité.

Sur le toit, il existe actuellement le niveau le plus élevé (niveau 4) de protection contre les arcs électriques intelligents et d'arrêt rapide au niveau des composants dans l'industrie, tandis que sous le toit, il existe une protection CEM au niveau de l'appareil, obtenue grâce à une innovation technologique fondamentale. La protection complète sur et sous le toit garantit à tout moment le bonheur de l'ensemble de la famille.

Une maison toujours lumineuse

La solution photovoltaïque résidentielle intelligente de Huawei FusionSolar, avec sa durée de vie prolongée, sa conception de sécurité ultime, son installation optimisée, son expérience utilisateur et sa qualité supérieure, a fourni une énergie verte stable et fiable à plus de 3,3 millions de foyers dans le monde***. Pour l'avenir, Huawei continuera à donner aux familles du monde entier les moyens de transformer le concept de vie sans carbone en mesures tangibles et réalisables, en avançant ensemble vers un avenir plus vert et plus lumineux.

* Les conditions de garantie peuvent varier en fonction de la région et de la température. Pour en savoir plus, veuillez vous référer à la notice de garantie. ** Le Huawei LUNA S1 n'est pas conçu pour être utilisé sous l'eau, veuillez le tenir à l'écart des sources d'eau au cours d'une utilisation quotidienne. *** Données à fin 2023.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2374312/Advancing_a_era_zero_carbon_living_Huawei_s_flagship_residential_energy_storage_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2374313/Advancing_a_era_zero_carbon_living_Huawei_s_flagship_residential_energy_storage_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2374314/Advancing_a_era_zero_carbon_living_Huawei_s_flagship_residential_energy_storage_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2374315/Advancing_a_era_zero_carbon_living_Huawei_s_flagship_residential_energy_storage_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2374316/Advancing_a_era_zero_carbon_living_Huawei_s_flagship_residential_energy_storage_6.jpg