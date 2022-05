Auf dem Weg zu umweltfreundlichen, vollständig optischen und intelligenten Verbindungen: Huawei schafft neue Werte für die Internetdienstbranche

WIEN, 27. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Huawei hielt seinen jährlichen Global Internet Service Industry Summit in Wien ab. Im Einklang mit der europäischen Strategie für rein optische Netze, die auf Umweltfreundlichkeit, Intelligenz und digitale Transformation ausgerichtet ist, stellte Huawei neue Produkte und Lösungen vor, darunter NetEngine 8000 M4, OTN P2MP Private Line und Fiber to The Room (FTTR). Auf dem Gipfeltreffen, an dem führende Unternehmen, Partner und Think Tanks aus aller Welt teilnahmen, wurden auch Diskussionen über den europäischen Trend zur reinen Optik und die Umgestaltung von Managed Services geführt und gemeinsam neue Werte geschaffen.