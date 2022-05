Rumo a conexões verdes, totalmente ópticas e inteligentes: Huawei cria novo valor para o setor de serviços de Internet

As conexões ecológicas, totalmente ópticas e inteligentes se tornaram uma área-chave de crescimento para o Internet Service Industry (ISI). Ao discursar na cerimônia de abertura, Huang Dachuan, CTO do Enterprise Business Group da Huawei, disse que a indústria ISI tem três tendências: as tecnologias de conexão à Internet estão evoluindo para uma arquitetura totalmente óptica, a arquitetura de conexão à Internet está se desenvolvendo para definida por software e mais inteligente, e os serviços de Internet estão se tornando mais inteligentes e diversificados. Ele reafirmou a missão da Huawei de fornecer soluções e serviços de Internet totalmente ópticos e inteligentes para promover a evolução simples da arquitetura em TIC, bem como o sucesso comercial dos clientes de Provedores de Serviços de Internet (ISP).

As cúpulas também apresentaram as últimas tendências em tecnologias ópticas da Huawei. O Dr. Maxim Kuschnerov, diretor do Huawei Optical and Quantum Communications Laboratory da Huawei em Munique concebeu a evolução de tecnologias ópticas a partir de cinco dimensões: livre de congestionamento, sempre conectada, escalável, simplificada e inteligente. Ele também compartilhou a tendência de evolução e a previsão de 50G PON, a tecnologia de acesso ao transporte de última geração.

Outros palestrantes principais incluem Arturs Alksnis, diretor de relações públicas da FTTH Council Europe, Richard Miller, diretor de desenvolvimento de negócios da Huawei e Jonas Emilsson, cofundador da Glecom da Suécia.

Após a cúpula, a Huawei também compartilhou sua visão durante a FTTH Conference 2022, uma das maiores conferências sobre fibra do mundo, em 25 de maio. Em seu discurso, Kevin Liu, vice-presidente sênior de vendas e canais da Huawei, ressaltou que os ISPs podem alcançar um crescimento sustentável dos negócios, aproveitando as três oportunidades estratégicas de banda larga que estão por vir. Primeiro: a criação da conexão de banda larga e da rede óptica está acelerando; segundo, a evolução do FTTH externo para FTTR interno proporciona uma experiência de rede Wi-Fi de alta qualidade e onipresente; terceiro, uma banda larga residencial FTTR premium é a base para casas inteligentes e aplicações diversas.

Para esta oportunidade, a Huawei apresenta a Green Intelligent OptiX Network, que consiste em arquitetura verde, site verde e operação verde. "Com esta solução de rede de destino, podemos impulsionar o setor de TIC a atingir 'mais bits, menos watts' e metas de baixo carbono', disse Kevin Liu, vice-presidente sênior de vendas e canais da Huawei, durante o discurso do painel.

