W kierunku ekologicznych, w pełni optycznych i inteligentnych połączeń: Huawei tworzy nową jakość usług internetowych

Na spotkaniach zaprezentowano również najnowsze trendy w technologiach optycznych opracowane przez Huawei. Dr Maxim Kuschnerov, dyrektor Laboratorium Komunikacji Optycznej i Kwantowej Huawei w Monachium, przewidział ewolucję technologii optycznych w pięciu wymiarach: Bezzakłóceniowość, Dostępność, Skalowalność, Uproszczenie i Inteligencja. Zaprezentował również trend ewolucji i prognozy dotyczące 50G PON, technologii dostępu do transportu najnowszej generacji.

Inni mówcy to Arturs Alksnis, dyrektor ds. kontaktów publicznych FTTH Council Europe, Richard Miller, dyrektor ds. rozwoju biznesu Huawei oraz Jonas Emilsson, współzałożyciel Glecom ze Szwecji.

Po zakończeniu szczytu w dniu 25 maja koncern Huawei przedstawił swoją wizję podczas FTTH Conference 2022, jednej z największych na świecie konferencji poświęconych światłowodom. W swoim wystąpieniu Kevin Liu, Senior VP of Sales and Channel w Huawei, podkreślił, że dostawcy usług internetowych mają szansę osiągnąć zrównoważony wzrost biznesu, wykorzystując trzy strategiczne możliwości w zakresie szerokopasmowego dostępu do internetu, które pojawią się w przyszłości. Po pierwsze – łącza szerokopasmowe, budowa sieci optycznej nabiera tempa; po drugie – ewolucja od zewnętrznego FTTH do wewnętrznego FTTR zapewnia najwyższej jakości, wszechobecną sieć Wi-Fi; po trzecie – domowy szerokopasmowy FTTR klasy premium stanowi podstawę dla inteligentnych domów i różnych zastosowań.

Wykorzystując tę okazję, Huawei przedstawia ekologiczną inteligentną sieć OptiX Network, która składa się z ekologicznej architektury, lokalizacji i eksploatacji. „Za sprawą tego docelowego rozwiązania sieciowego możemy doprowadzić branżę teleinformatyczną do osiągnięcia celów >>więcej bitów, mniej watów<< i celów niskoemisyjnych" – stwierdził podczas wystąpienia panelowego Kevin Liu, Senior VP of Sales and Channel w Huawei.

Więcej informacji na temat Huawei Global Internet Service Industry Summit można znaleźć na stronie: https://e.huawei.com/at/special_topic/event/2022q2/isp-summit-eu

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1826584/image.jpg

SOURCE Huawei