Ausstellung in Chengdu ebnet den Weg für internationale Geschäfte

CHENGDU, China, 29. April 2024 /PRNewswire/ -- Die International Horticultural Exhibition 2024 in Chengdu wurde am Freitag eröffnet und zog Hunderte von Ausstellern aus mehr als 30 Ländern an.

Representatives from Ljubljana, capital of Slovenia and a twin city of Chengdu, meet with local enterprises on Friday.

Im Vorfeld der Veranstaltung organisierte das Chengdu Opening-up and International Cooperation Center mehrere Seminare zwischen lokalen Unternehmen und Delegationen aus Städten in Übersee, die freundschaftliche Beziehungen zu Chengdu unterhalten. Am Donnerstag traf eine Gruppe aus Ljubljana, der Hauptstadt Sloweniens und Partnerstadt von Chengdu, mit lokalen Unternehmen zusammen, die sich auf den Umwelt- und Naturschutz spezialisiert haben.

„Wir sind dem Zentrum sehr dankbar, dass es uns zu dem Treffen eingeladen hat", sagte Zeng Xi, Direktor der Investitions- und Entwicklungsabteilung von Chengdu Environment and Investment Urban Management Service, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Chengdu Environment Group.

„Wir haben einige Bereiche von gemeinsamem Interesse zwischen unserer Gruppe und Ljubljana gefunden, wie z. B. erneuerbare Ressourcen, Umweltschutz und neue Energie-Photovoltaik", sagte Zeng und fügte hinzu, dass er hoffe, einen effektiven Kommunikationskanal zwischen den beiden Seiten für die zukünftige Zusammenarbeit aufzubauen.

Dejan Crnek, Vize-Bürgermeister von Ljubljana, sagte: „Wir beabsichtigen, mit Chengdu im Bereich des nachhaltigen Verkehrs zusammenzuarbeiten. Wir alle wissen, dass die Stadt über eine fortschrittliche Industrie für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge und Batterien verfügt, und wir hoffen, dass wir diese Technologien in unserer Stadt einführen können, um die städtische Betriebseffizienz zu steigern. Nach meiner Rückkehr werde ich die Unternehmen aus Chengdu den zuständigen Stellen empfehlen, und ich bin überzeugt, dass es Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit geben wird."

Vertreter aus Fergana, Usbekistan, besuchten das Zentrum am Donnerstag ebenfalls und trafen sich mit lokalen Unternehmen aus den Bereichen Handel, Wirtschaft, Industrie und Kulturtourismus. Zu den teilnehmenden Unternehmen aus Chengdu gehörte auch Gioneco, ein Entwickler digitaler städtischer Plattformen, der bereits Projekte in Usbekistan gestartet hat.

„Wir haben unsere Projekte in Usbekistan seit 2022 vorbereitet und sind nach Fergana vorgedrungen", sagte Liu Yong, Direktor der Marketingentwicklungsabteilung von Gioneco. „Es ist zu erwarten, dass wir mit der Unterstützung des Zentrums in naher Zukunft Zugang zu mehr internationalen Ressourcen haben werden. In der Zwischenzeit planen wir, unsere Geschäftsfreunde aus Usbekistan nach Chengdu zu bringen, um die lokalen Unternehmen bei der Erschließung des internationalen Marktes zu unterstützen und den bilateralen Handel zu fördern."

Azimjon Yuldashev, Leiter der Abteilung der Industrie- und Handelskammer Usbekistans in der Region Fergana, drückte seine Bewunderung für das Geschäftsumfeld in Chengdu aus und sagte, er hoffe auf die Einrichtung einer Kooperationsplattform durch das Zentrum, um mehr chinesischen Unternehmen zu helfen, in Usbekistan zu wachsen, und um usbekische Firmen dabei zu unterstützen, nach China zu kommen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2399373/Representatives_Ljubljana_capital_Slovenia_a_twin_city_Chengdu_meet_local.jpg