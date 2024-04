Wystawa w Chengdu otwiera możliwości dla międzynarodowego biznesu

CHENGDU, Chiny, 29 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- W piątek w Chengdu rozpoczęła się Międzynarodowa Wystawa Ogrodnicza 2024, na której obecnych było kilkuset wystawców z ponad 30 krajów.

Representatives from Ljubljana, capital of Slovenia and a twin city of Chengdu, meet with local enterprises on Friday.

Jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia Centrum Otwarcia i Współpracy Międzynarodowej w Chengdu zorganizowało szereg seminariów z udziałem lokalnych przedsiębiorstw i delegacji z zagranicznych miast, które utrzymują przyjazne stosunki z tym miastem. W czwartek grupa z Lublany, stolicy Słowenii i miasta partnerskiego Chengdu spotkała się z przedstawicielami miejscowych przedsiębiorstw specjalizujących się w ekologii i ochronie środowiska.

„Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Centrum za zaproszenie nas na to spotkanie" - powiedział Zeng Xi, dyrektor działu inwestycji i rozwoju w Miejskim Przedsiębiorstwie Zarządzania Środowiskiem i Inwestycjami w Chengdu, spółce zależnej należącej w całości do grupy Chengdu Environment Group.

„Zauważyliśmy pewne obszary wspólnego zainteresowania między naszą grupą a Lublaną, takie jak zasoby odnawialne, ochrona środowiska i wykorzystanie nowej energii fotowoltaicznej" - powiedział Zeng, dodając, że ma nadzieję na ustanowienie skutecznego kanału komunikacji między obiema stronami w celu przyszłej współpracy.

Dejan Crnek, wiceburmistrz Lublany, oświadczył: „Zamierzamy współpracować z Chengdu na polu zrównoważonego transportu. Wszyscy wiemy, że miasto to dysponuje zaawansowanymi systemami pojazdów napędzanych wodorem i akumulatorów, dlatego mamy nadzieję wprowadzić te technologie na nasz grunt, aby zwiększyć wydajność operacyjną. Po powrocie zamierzam zarekomendować przedsiębiorstwa z Chengdu odpowiednim departamentom i wierzę, że pojawią się możliwości współpracy".

Przedstawiciele uzbeckiej Fergany również gościli w czwartek w Centrum i spotkali się z lokalnymi przedsiębiorstwami z dziedziny handlu, gospodarki, przemysłu i turystyki kulturalnej. Do uczestniczących w spotkaniu spółek z Chengdu należała firma Gioneco, deweloper miejskich platform cyfrowych, która rozpoczęła realizację projektów w Uzbekistanie.

„Przygotowujemy się do realizacji naszych projektów w Uzbekistanie od 2022 roku i rozszerzyliśmy działalność na Ferganę - powiedział Liu Yong, dyrektor działu rozwoju marketingu Gioneco. - Liczymy na to, że dzięki wsparciu Centrum będziemy w stanie uzyskać dostęp do większej liczby międzynarodowych zasobów w najbliższej przyszłości. Jednocześnie planujemy zaprosić naszych partnerów biznesowych z Uzbekistanu do Chengdu, wspierając lokalne przedsiębiorstwa w wejściu na rynek międzynarodowy i promując dwustronną wymianę handlową".

Wyrażając swój podziw dla środowiska biznesowego w Chengdu, Azimjon Yuldashev, szef Departamentu Izby Handlowo-Przemysłowej Uzbekistanu w regionie Fergana, podkreślił, że ma nadzieję na stworzenie przez Centrum platformy współpracy, która pomoże większej liczbie chińskich przedsiębiorstw rozwijać się w Uzbekistanie oraz pomoże uzbeckim spółkom w odwiedzeniu Chin.