Authentix® conclui aquisição da Royal Joh. Enschedé expandindo ainda mais seus recursos em impressão de segurança

ADDISON, Texas, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Authentix, autoridade em serviços de autenticação e informação, anunciou que adquiriu a holandesa Royal Joh. Enschedé, uma fornecedora líder especializada em soluções de impressão e segurança, da empresa de investimentos Nimbus.

Fundada em 1703, a Koninklijke (Royal) Joh. Enschedé evoluiu de uma pequena impressora de livros para uma empresa de impressão de segurança de primeira linha, há tempos associada a documentos de segurança, selos postais, cédulas e soluções de proteção de marca da mais alta qualidade. Conhecida mundialmente por seus recursos de design e impressões de alta qualidade sem precedentes, a Royal Joh. Enschedé também produz as cédulas e selos mais inovadores do mundo e fornece outros produtos a uma lista impressionante de clientes, incluindo transações financeiras, produtos equivalentes a dinheiro, certificados, vistos, diplomas e várias soluções para proteção de marca. Sediada em Haarlem, na Holanda, com um branch em Yokohama, no Japão, a empresa tem sido pioneira na transição tecnológica digital-física, tendo introduzido muitos produtos inovadores durante sua rica e antiga história.

A Authentix adquire ações da Joh. Enschedé da empresa de investimentos Nimbus, que é acionista majoritária da RJE desde 2014. Nesse período a Nimbus e a administração prepararam a empresa para o futuro, racionalizando a operação e investindo em tecnologias e soluções diferenciadas.

"Essa aquisição estratégica amplia nosso portfólio e recursos em tecnologias de impressão de alta segurança para apoiar o crescimento contínuo da Authentix em programas para governos, bancos centrais e proprietários de marcas comerciais", afirmou Kevin McKenna, CEO da Authentix, acrescentando que "a combinação de experiência, habilidade técnica, inovação de design e técnicas de produção que a Joh. Enschedé traz para a Authentix encaixa-se perfeitamente com nossa estratégia de crescimento atual."

Gelmer Leibbrandt, CEO da Joh. Enschedé, acrescentou: "Estamos muito animados em fazer parte da equipe altamente talentosa e experiente da Authentix. Sentimos que a combinação da abordagem das duas empresas em relação à qualidade e inovação abre amplas oportunidades para fornecermos a nossos clientes as soluções de impressão de segurança mais avançadas do setor."

Jannes Snel, gerente de investimentos da Nimbus, afirmou: "Quando a Nimbus adquiriu a Joh. Enschedé em 2014, sabíamos que o desafio era identificar novas oportunidades de crescimento. Estamos orgulhosos de termos conseguido encontrá-las e trabalhamos intensamente para preparar a empresa para sua próxima fase de desenvolvimento. Estamos muito satisfeitos em contar com a Authentix como o novo lar da Joh. Enschedé e estamos confiantes de que, com essa integração, a Joh. Enschedé continuará sua trajetória de crescimento."

A Royal Joh. Enschedé continuará sendo uma entidade operacional autônoma que mantém suas respectivas marcas e se integrará ao grupo de empresas Authentix para aumentar ainda mais sua participação de mercado e seu conjunto coletivo de ofertas estratégicas, alavancando a plataforma de vendas maior da Authentix.

Sobre a Joh. Enschedé

A Royal Joh. Enschedé, fundada em 1703, é conhecida em todo o mundo por suas atraentes cédulas e selos. Com atenção aos detalhes, conhecimento técnico e qualidade, a Royal Joh. Enschedé é especializada em soluções customizadas, seguras e extremamente confiáveis de impressão e segurança. A Royal Joh. Enschedé cria e imprime produtos para transações financeiras, produtos equivalentes a dinheiro e de certificação, como selos postais, passaportes, vistos, selos fiscais, diplomas, certificados e produtos para proteger produtos de marca de alto valor (proteção da marca). Com base na habilidade técnica e experiência, a empresa fornece soluções de impressão de segurança contra fraudes e falsificações em todo o mundo.

Sobre a Authentix

Como autoridade em soluções de autenticação, a Authentix traz maior visibilidade e rastreabilidade para as complexas cadeias de suprimentos globais da atualidade. Há mais de 25 anos, a Authentix oferece aos clientes soluções físicas e viabilizadas por software para detectar, mitigar e prevenir falsificações e outras atividades ilícitas de comércio para moedas, bens tributáveis e produtos de consumo de marca. Por meio de um modelo de parceria comprovado e experiência no setor, os clientes desfrutam de um projeto de soluções personalizado, de uma implementação rápida, do engajamento do consumidor e de um gerenciamento completo do programa para garantir a segurança do produto, proteção da receita e a confiança do consumidor para as marcas globais mais conhecidas do mercado. Com sede em Addison, Texas, EUA, a Authentix, Inc. possui escritórios na América do Norte, Europa, Oriente Médio, Ásia e África, atendendo clientes em todo o mundo. Para mais informações, acesse https://www.authentix.com. Authentix® é uma marca registrada da Authentix, Inc.

