Authentix® voltooit overname van Koninklijke Joh. Enschedé en breidt mogelijkheden van veiligheidsdrukwerk verder uit

ADDISON, Texas, 17 april 2023 /PRNewswire/ -- Authentix, de autoriteit op het gebied van authenticatie en informatiediensten, maakte de overname bekend van de in Nederland gevestigde Koninklijke Joh. Enschedé, een toonaangevende aanbieder van gespecialiseerde print- en beveiligingsoplossingen van investeringsmaatschappij Nimbus.

Koninklijke (Koninklijke) Joh. Enschedé werd opgericht in 1703 en groeide uit van een kleine boekdrukkerij tot een beveiligingsdrukkerij van wereldklasse. Al geruime tijd wordt ze geassocieerd met beveiligde documenten van de hoogste kwaliteit, postzegels, bankbiljetten en merkbeschermingsoplossingen. Koninklijke Joh. Enschedé staat wereldwijd bekend om zijn ontwerpcapaciteiten en drukwerk van ongekend hoge kwaliteit. Ook produceert de drukkerij 's werelds meest innovatieve bankbiljetten en postzegels en levert ze aanvullende producten aan een indrukwekkende klantenlijst, waaronder financiële transacties, geldequivalenten, certificaten, visa, diploma's en uiteenlopende oplossingen voor merkbescherming. Het bedrijf heeft zijn hoofdzetel in Haarlem, Nederland, met een vestiging in Yokohama, Japan. Het is een voorloper in de digitale-fysieke cross-over technologische transitie, met vele productprimeurs in zijn rijke en langdurige erfgoed.

Authentix verwerft de aandelen van Joh. Enschedé van hands-on investeringsmaatschappij Nimbus, sinds 2014 meerderheidsaandeelhouder van RJE. In die periode bereidden Nimbus en het management het bedrijf voor op de toekomst door de operatie te rationaliseren en te investeren in onderscheidende technologieën en oplossingen.

"Deze strategische overname breidt onze portfolio en mogelijkheden op het gebied van hoogbeveiligde printtechnologieën uit en ondersteunt Authentix' voortdurende groei in programma's voor overheden, centrale banken en commerciële merkeigenaren", aldus Kevin McKenna, CEO van Authentix. Hij voegt eraan toe dat "de combinatie van ervaring, vakmanschap, ontwerpinnovatie en productietechnieken die Joh. Enschedé in Authentix inbrengt, perfect past bij onze huidige strategische groeistrategie."

Gelmer Leibbrandt, CEO voor Joh. Enschedé, voegde daaraan toe: "Wij zijn zeer verheugd deel uit te maken van het bijzonder talentvolle en ervaren team van Authentix. Wij vinden dat de gecombineerde benadering van kwaliteit en innovatie van beide bedrijven ruime mogelijkheden biedt om onze klanten te voorzien van de meest geavanceerde beveiligde drukwerkoplossingen in de sector."

Jannes Snel, Investment Manager voor Nimbus zei: "Toen Nimbus Joh. Enschedé in 2014 verwierf, wisten we dat de uitdaging lag in het identificeren van nieuwe groeimogelijkheden. We zijn er trots op dat we deze hebben kunnen vinden en hebben intensief gewerkt om het bedrijf voor te bereiden op de volgende ontwikkelingsfase. We zijn erg blij met Authentix als nieuw thuis voor Joh. Enschedé en hebben er alle vertrouwen in dat onder hun vleugels Joh. Enschedé zijn groeipad zal voortzetten."

Koninklijke Joh. Enschedé zal een zelfstandige operationele entiteit blijven met behoud van zijn respectieve merken. Het zal integreren in de Authentix bedrijvengroep en zijn marktaandeel en gezamenlijke reeks strategische aanbiedingen verder uitbreiden dankzij het grotere Authentix-verkoopplatform.

Over Joh. Enschedé

Koninklijke Joh. Enschedé, opgericht in 1703, is wereldwijd bekend om zijn aantrekkelijke bankbiljetten en postzegels. Met aandacht voor detail, technische expertise en kwaliteit is Koninklijke Joh. Enschedé uitgegroeid tot de specialist voor op maat gemaakte, beveiligde en uiterst betrouwbare print- en beveiligingsoplossingen. Koninklijke Joh. Enschedé creëert en drukt producten voor financiële transacties, geldequivalenten en certificatieproducten, zoals postzegels, paspoorten, visa, fiscale zegels, diploma's, certificaten en producten ter bescherming van hoogwaardige merkproducten (merkbescherming). Het bedrijf steunt op zijn vakmanschap en expertise om wereldwijd oplossingen voor beveiligd drukwerk tegen fraude en vervalsing aan te bieden.

Over Authentix

Als autoriteit op het gebied van authenticatieoplossingen biedt Authentix verbeterde zichtbaarheid en traceerbaarheid voor de huidige complexe wereldwijde toeleveringsketens. Al meer dan 25 jaar biedt Authentix klanten fysieke en softwarematige oplossingen om namaak en andere illegale handelsactiviteiten op het gebied van valuta, accijnsgoederen en merkartikelen op te sporen, te beperken en te voorkomen. Via een bewezen partnerschapsmodel en sectorexpertise kunnen klanten rekenen op oplossingen op maat, snelle implementatie, consumentenbetrokkenheid en volledig programmabeheer als garantie voor productveiligheid, inkomstenbescherming en consumentenvertrouwen voor de bekendste wereldmerken op de markt. Authentix, Inc. heeft zijn hoofdkantoor in Addison, Texas (VS) en bedient met kantoren in Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Azië en Afrika klanten over de hele wereld. Kijk voor meer informatie op https://www.authentix.com. Authentix® is een geregistreerd handelsmerk van Authentix, Inc.

