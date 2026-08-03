AutoFlight présente ses solutions de mobilité aérienne de pointe lors de l'événement « Games of the Future 2026 » à Astana, au Kazakhstan

AutoFlight réalise son premier vol de démonstration de taxi aérien à Astana

La mobilité aérienne avancée à l'honneur lors des « Games of the Future 2026 »

Le partenariat avec AAAG soutient le déploiement commercial au Kazakhstan

ASTANA, Kazakhstan, 4 août 2026 /PRNewswire/ -- AutoFlight, leader mondial de la mobilité aérienne avancée (AAM), en collaboration avec son partenaire stratégique Alatau Advance Air Group Ltd. (AAAG), présente la mobilité aérienne avancée à travers des vols de démonstration en direct d'appareils électriques à décollage et atterrissage verticaux (eADAV) ainsi que des activités thématiques dans le cadre des « Games of the future 2026 » à Astana, au Kazakhstan. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7486683825448787968

AutoFlight Showcases Advanced Air Mobility During Games of the Future 2026 in Astana, Kazakhstan Speed Speed

AutoFlight a réussi son vol de démonstration de taxi aérien le 24 juillet. L'aéronef eADAV de classe « tonne » continuera d'être exhibé tout au long des « Games of the future 2026 » dans le cadre de l'exposition publique officielle. https://www.youtube.com/watch?v=jxQ2uT9v3h0

Comptant parmi les plus grands tournois phygitaux internationaux, les Games of the Future 2026 rassemblent plus de 800 concurrents issus de plus de 50 pays dans huit disciplines, alliant compétition physique de haut niveau et jeux vidéo. Dans ce contexte mondial, la présentation d'AutoFlight montre comment la mobilité aérienne avancée s'inscrit dans l'avenir des transports.

Cette démonstration à Astana fait suite au premier vol réussi d'un eADAV d'AutoFlight, réalisé en mai 2026 à Alatau City et illustre l'engagement continu de l'entreprise à soutenir le développement de la mobilité aérienne avancée au Kazakhstan. À travers son partenariat avec AAAG, AutoFlight veut accélérer le déploiement commercial en soutenant l'innovation dans le domaine de l'aviation, des infrastructures intelligentes et de la connectivité régionale.

« Les vols de démonstration organisés à Astana ne constituent pas un événement isolé, mais s'inscrivent dans le cadre d'une démarche systématique visant à mettre en place la mobilité aérienne urbaine au Kazakhstan. Le pays met progressivement en place un écosystème complet : la législation nécessaire a été adoptée, le développement des infrastructures est en cours et la coopération internationale avec les plus grandes entreprises mondiales ne cesse de s'étendre. Notre objectif est de faire en sorte que le transport aérien innovant fasse partie intégrante du système de transport du Kazakhstan », a déclaré Sergey Khegay, directeur général d'AAAG.

« Nous envisageons que notre technologie eADAV à grande échelle transforme cette région à plusieurs niveaux, qu'il s'agisse de la mobilité aérienne urbaine, des déplacements interurbains, des visites touristiques aériennes, de la logistique ou des interventions d'urgence », a souligné Kellen Xie, vice-président senior d'AutoFlight, « Ces applications ne représentent pas seulement des possibilités technologiques, mais un nouveau paradigme de transport durable et zéro émission pour l'Asie centrale. »

Alors qu'AutoFlight poursuit son expansion à l'échelle mondiale, l'entreprise reste déterminée à collaborer avec les gouvernements, les autorités de régulation et ses partenaires stratégiques dans le monde entier afin d'accélérer la commercialisation de la technologie eADAV et d'ouvrir la voie à de nouvelles perspectives pour un transport aérien durable.