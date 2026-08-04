AutoFlight Tampilkan Teknologi Mobilitas Udara Masa Depan di Games of the Future 2026 Kazakhstan

Pada 24 Juli, AutoFlight berhasil mengadakan "Air Taxi Demonstration Flight" untuk pertama kalinya di Astana dengan menggunakan pesawat eVTOL berbobot satu ton. Selama penyelenggaraan Games of the Future 2026, pesawat tersebut juga dipamerkan kepada masyarakat sebagai bagian dari pameran resmi acara. https://www.youtube.com/watch?v=jxQ2uT9v3h0

Sebagai salah satu ajang olahraga phygital terbesar di dunia yang memadukan kompetisi olahraga fisik dan gim digital, Games of the Future 2026 diikuti lebih dari 800 peserta dari lebih dari 50 negara yang bertanding dalam delapan cabang kompetisi. Kehadiran AutoFlight di ajang ini menjadi kesempatan untuk memperlihatkan teknologi Advanced Air Mobility yang mulai membuka berbagai potensi baru bagi masa depan transportasi.

Kegiatan yang berlangsung di Astana melanjutkan kesuksesan penerbangan perdana eVTOL AutoFlight di Alatau City pada Mei 2026. Langkah tersebut turut menegaskan komitmen AutoFlight dalam mendukung pengembangan Advanced Air Mobility di Kazakhstan. Melalui kemitraan dengan AAAG, AutoFlight mempercepat komersialisasi teknologi ini lewat pengembangan inovasi penerbangan, pembangunan infrastruktur cerdas, serta peningkatan konektivitas antarwilayah.

"Demo penerbangan di Astana bukan sekadar ajang unjuk teknologi, melainkan bagian dari upaya jangka panjang untuk menghadirkan layanan mobilitas udara perkotaan di Kazakhstan. Lebih lagi, Kazakhstan terus membangun ekosistem yang mendukung mobilitas udara masa depan secara menyeluruh. Regulasi penting telah disiapkan, pembangunan infrastruktur terus berlangsung, dan kerja sama dengan berbagai perusahaan global terus diperluas. Kami ingin menjadikan transportasi udara berbasis teknologi inovatif bagian dari sistem transportasi nasional Kazakhstan," ujar Sergey Khegay, Chief Executive Officer, AAAG.

"Teknologi eVTOL yang dikembangkan AutoFlight mendukung berbagai kebutuhan transportasi di kawasan, mulai dari mobilitas udara di perkotaan, perjalanan antarkota, wisata udara, layanan logistik, hingga penanganan keadaan darurat. Berbagai penerapan EVTOL tersebut bukan sekadar menunjukkan kemajuan teknologi, namun juga menghadirkan konsep baru transportasi yang berkelanjutan dan bebas emisi di kawasan Asia Tengah," jelas Kellen Xie, Senior Vice President, AutoFlight.

Seiring ekspansi bisnisnya di berbagai negara, AutoFlight menegaskan komitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah, regulator, dan mitra strategis di seluruh dunia guna mempercepat komersialisasi teknologi eVTOL sekaligus membuka peluang baru bagi pengembangan transportasi udara yang lebih berkelanjutan.

SOURCE AutoFlight