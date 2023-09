Automation Anywhere dévoile une plateforme d'automatisation étendue alimentée par l'IA générative pour soutenir les professionnels et les équipes tout en accélérant les gains de productivité de l'entreprise

Les premiers modèles personnalisés d'automatisation basés sur l'IA générative, conçus pour dynamiser le travail, accéléreront les efforts de transformation de l'entreprise et mettront à l'échelle l'automatisation de manière responsable pour soutenir les employés, augmenter la productivité et améliorer la qualité de leur travail

AUSTIN, Texas, 21 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Imagine 2023 -- Automation Anywhere, le leader de l'automatisation intelligente, a annoncé aujourd'hui une expansion historique de sa plateforme Automation Success, permettant aux entreprises d'accélérer leur transformation et de mettre l'IA au service de leurs organisations. Les nouveaux outils et améliorations d'Automation Anywhere proposent une automatisation basée sur l'IA destinée à toutes les équipes, tous les systèmes et tous les processus. À l'occasion d'Imagine 2023, la société a dévoilé une nouvelle couche d'IA responsable et a annoncé quatre mises à jour de produits clés, dont le tout nouveau Autopilot, qui permet le développement rapide d'automatisations de bout en bout depuis Process Discovery à l'aide de la puissance de l'IA générative. En outre, la société a annoncé l'ajout de nouvelles fonctionnalités étendues dans les produits Automation Co-Pilot pour utilisateurs professionnels, Automation Co-Pilot pour automaticiens et Document Automation.

« La combinaison de l'IA générative et de l'automatisation intelligente représente le changement technologique le plus transformateur de notre génération, a déclaré Mihir Shukla, PDG et cofondateur d'Automation Anywhere. Elle permettra à chaque entreprise, chaque équipe et chaque individu de repenser son système de travail et d'automatiser les processus qui les ralentissent. Dotés d'une IA et d'une automatisation intelligente, les professionnels exceptionnels auront un impact absolument transformateur sur leurs organisations, car ils augmenteront leur productivité et leur créativité, tout en accélérant les activités. »

Une nouvelle couche d'IA responsable

À la base de ces innovations se trouve une couche d'IA responsable qui comporte maintenant de nouveaux modèles personnalisés d'automatisation basés sur l'IA générative. Ceux-ci viennent s'ajouter aux principaux grands modèles de langage (LLM) et ont été formés avec des métadonnées anonymisées provenant de millions d'automatisations. La nouvelle couche comprend également des outils d'IA supplémentaires et des capacités de sécurité et de gouvernance qui font partie intégrante du développement de la prochaine génération d'automatisation.

« La puissance combinée de l'automatisation et de l'IA générative promet d'aider notre organisation à libérer la productivité de ses équipes, et Automation Anywhere nous permet d'accélérer considérablement notre parcours de transformation, a affirmé Matt Ham, vice-président de l'Automatisation numérique chez Osaic, l'une des plus grandes sociétés de gestion de patrimoine au pays. « La plateforme Automation Success nous donne les moyens de fournir de nouveaux services d'automatisation intelligents à nos 11 000 conseillers financiers et à nos 2 500 employés. Nous croyons en l'innovation continue, et nous sommes ravis de découvrir de nouvelles opportunités pour améliorer l'expérience de nos clients et employés grâce aux nouvelles solutions combinant l'automation et l'IA générative, y compris Automation Co-Pilot pour utilisateurs professionnels, Document Automation pour formulaires complexes et les solutions de service à la clientèle de nouvelle génération, dans lesquelles l'automatisation, l'intelligence artificielle et les gens travaillent et collaborent de façon transparente. »

Accélérer la productivité des utilisateurs professionnels

S'appuyant sur la première vague d'innovations en IA générative annoncées en juin 2023, Automation Anywhere a élargi ses solutions Automation Co-Pilot pour utilisateurs professionnels et Document Automation, désormais munies d'une IA générative, pour prendre en charge de nouveaux cas d'utilisation et de nouvelles intégrations LLM.

· Automation Co-Pilot pour utilisateurs professionnels intègre directement et fluidement l'automatisation dans une application Web ou professionnelle. Grâce à l'IA générative, Automation Co-Pilot peut traiter des cas d'utilisation qu'elle ne pouvait pas auparavant, y compris le triage et l'acheminement des e-mails pour les équipes de service client, les alertes et les rapports liés à la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur bancaire, ainsi que la génération de rapports post-consultation pour les patients dans le secteur des soins de santé. De plus, Automation Co-pilot sert de protection intégrée cruciale qui garantit une utilisation responsable de l'IA en contrôlant la façon dont les équipes commerciales interagissent avec l'IA générative.

· Document Automation, une solution intelligente de traitement des documents, tire maintenant parti de l'IA générative pour accélérer la compréhension, l'extraction et la synthèse des données. Elle prend en charge les types de documents semi-structurés et non structurés et les cas d'utilisation de la chaîne d'approvisionnement, tels que les lettres de transport, les bordereaux d'expédition, les bons de commande et les contrats, éliminant ainsi jusqu'à 80 % du temps de traitement manuel des données tout en augmentant la productivité de l'équipe.

« Nous nous sommes associés à Automation Anywhere pour déployer l'IA générative et l'automatisation au sein de notre entreprise, ce qui nous a permis de stimuler la productivité dans toute notre organisation, a déclaré Srikanth Haridoss, directeur des solutions d'entreprise, des plateformes et des services d'hyperautomatisation chez Paramount. Notre partenariat continue de nous aider à découvrir de nouvelles opportunités pour automatiser nos systèmes et processus à mesure que nous faisons évoluer nos activités. »

Augmenter la productivité des automaticiens et accélérer le développement

Les produits Automation Co-Pilot pour automaticiens et Autopilot, alimentés par l'IA générative, accélèrent considérablement le retour sur investissement de l'automatisation, faisant passer le délai de plusieurs mois à quelques minutes seulement. Automation Co-Pilot pour automaticiens est disponible aujourd'hui en version bêta et sera mis en disponibilité générale au début de 2024. Autopilot sera disponible au début de 2024.

· Autopilot génère automatiquement de nouvelles opportunités d'automatisation, puis les transforme en automatisations de bout en bout en utilisant la puissance de l'IA générative. La solution regroupe les produits Process Discovery, CoE Manager et Automation Co-Pilot pour automaticiens, permettant aux utilisateurs de développer plus rapidement leurs automatisations. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les organisations et les équipes peuvent passer de la découverte des processus à la création d'automatisations en quelques minutes, en transformant un processus de communication et de collaboration de plusieurs mois entre les équipes commerciales et d'automatisation en une expérience transparente et unifiée. Ceci permet aux entreprises de rester agiles dans l'environnement commercial dynamique d'aujourd'hui, en les aidant à comprendre rapidement les processus changeants et à mettre au point de nouvelles automatisations à mesure que de nouveaux besoins font leur apparition.

· Automation Co-Pilot pour automaticiens permet aux développeurs professionnels et amateurs de transformer les invites en langage naturel en automatisations de bout en bout, rendant ainsi l'automatisation plus accessible pour toutes les équipes. Précédemment annoncé au printemps, Automation Anywhere introduit de nouvelles fonctionnalités, y compris l'enregistreur avec IA générative, qui permet aux automatisations de composer avec les changements d'application ; la transformation des invites en automatisations, qui convertit les commandes en langage naturel en automatisations personnalisées ; et la recommandation des prochaines actions, qui fournit des suggestions en temps réel sur la prochaine action possible dans les flux de travail d'automatisation.

« GenAI fusionnera avec l'automatisation de trois grandes façons au moins pour rendre les avantages de l'automatisation plus accessibles aux travailleurs, a indiqué Maureen Fleming, vice-présidente des programmes pour la recherche en IA et automatisation chez IDC. GenAI multipliera les possibilités d'automatisation, tout en fournissant des recommandations et des réponses interactives aux questions qui aideront les équipes à travailler avec plus d'efficacité et de précision. De plus, GenAI élargira de plus en plus le champ d'application de l'automatisation grâce à une automatisation interactive pilotée par les professionnels dédiée à l'automatisation personnelle et d'équipe. »

Développer ses activités de manière responsable grâce aux outils, à la gouvernance et aux pratiques exemplaires en matière d'IA

Nouvellement annoncé lors d'Imagine 2023, Automation Anywhere a introduit un ensemble d'outils, de mécanismes de gouvernance et de pratiques exemplaires liés à l'IA, dans le cadre de notre couche d'IA responsable. Cet ensemble robuste de capacités vise à aider les organisations qui ne disposent pas de grandes équipes de scientifiques des données ou de développeurs d'IA à se doter des protections nécessaires lorsqu'elles construisent et mettent à l'échelle des automatisations alimentées par l'IA. Ces nouveaux outils et nouvelles capacités seront disponibles au début de 2024.

Outils, gouvernance et pratiques exemplaires en matière d'IA :

· Sélection du modèle : Permet aux utilisateurs de gérer des modèles d'IA générative sur un large éventail de fournisseurs que la plateforme ouverte d'Automation Anywhere peut intégrer en toute sécurité. Les instances clients sécurisées garantissent non seulement que le traitement est entièrement réalisé par un locataire géré par le client, mais aussi que les données sont cryptées.

· Mise à l'essai et optimisation : Les outils permettent aux utilisateurs de tester les modèles et invites, les aidant à obtenir les meilleurs résultats pour leurs cas d'utilisation spécifiques. Les produits incluront également des conseils d'optimisation intégrés qui permettront aux utilisateurs d'améliorer leurs performances.

· Modèles d'invite : Les utilisateurs peuvent accéder à une bibliothèque organisée de modèles d'invites pour chaque modèle ou créer leurs propres modèles. Ces modèles réutilisables et gérés destinés aux entreprises permettent aux utilisateurs d'obtenir les résultats dont ils ont besoin.

· Contrôles de confidentialité des données : Les contrôles personnalisables fournissent des couches de protection supplémentaires aux entreprises, y compris un ensemble de capacités de masquage de données qui garantit que les données sensibles restent sous votre contrôle et dans votre environnement. Ils permettent en outre de régir en toute confiance l'utilisation des modèles et le masquage des données sensibles des clients dans les invites, afin d'assurer la confidentialité des données.

· Surveillance et vérification : Un nouvel ensemble d'outils d'analyse et de vérification de l'IA générative intégrés au centre de commande permet aux utilisateurs de surveiller les performances des modèles et de vérifier les violations de la confidentialité des données.

En plus d'introduire une vague de nouveaux outils d'automatisation, Automation Anywhere étend son écosystème de partenaires pour introduire des intégrations améliorées avec Google Cloud et AWS, entre autres. La société se distingue également sur le marché en élargissant le soutien aux utilisateurs offert par la communauté Pathfinder, lançant un nouveau groupe communautaire dédié à l'IA générative, une série de contenus visant à renforcer les compétences en IA générative et des conseils d'experts sur le surdimensionnement avec l'IA.

À propos d'Automation Anywhere

Automation Anywhere est le leader des solutions d'automatisation intelligentes qui mettent l'IA au service de tous les aspects d'une organisation. La plateforme Automation Success de l'entreprise est dotée d'une IA générative et offre la découverte de processus, la RPA, l'orchestration de processus de bout en bout, le traitement de documents et l'analyse, avec une approche axée sur la sécurité et la gouvernance. Automation Anywhere permet aux entreprises du monde entier de générer des gains de productivité, de stimuler l'innovation, d'améliorer le service à la clientèle et d'accélérer la croissance de l'entreprise. L'entreprise est guidée par sa vision d'alimenter l'avenir du travail en libérant le potentiel humain grâce à l'automatisation intelligente. Pour en savoir plus, consultez http://www.automationanywhere.com/ .

SOURCE Automation Anywhere, Inc.