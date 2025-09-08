AutoMobility LA 擴大 2025 年「車隊創新展區」規模

由 Voltera 發表主題演講、NAFA 車隊管理協會舉辦地區會議，以及一眾領先 OEM 廠商雲集，共同於洛杉磯車展媒體日上，重點展示零排放互聯車隊的未來發展

洛杉磯2025年9月8日 /美通社/ -- 洛杉磯車展® (Los Angeles Auto Show®) 的官方媒體及業界盛會 AutoMobility LA® 將重點呈獻車隊交通的未來發展，擴大「車隊創新展區」的規模，並由電動及自動駕駛汽車充電基礎設施領導者 Voltera 發表主題演講。該活動將於 11 月 20 日在洛杉磯會議中心舉行的 AutoMobility LA 期間登場。

承接去年首屆展區的成功，2025 年的活動將全面覆蓋車隊創新的各個領域，從電氣化、氫能以至數碼服務、微型交通及基礎設施等，讓媒體和業界與會者能率先接觸塑造未來十年商用運輸格局的技術與合作夥伴。

AutoMobility LA 2025：未來，動感前行。

「車隊正處於向零排放交通和先進數碼解決方案轉型的核心，」洛杉磯車展及 AutoMobility LA 總裁兼營運總監 Terri Toennies 表示，「透過優化我們的展區，AutoMobility LA 為製造商、科技公司及服務供應商提供了一個無可比擬的平台，讓他們發佈最新創新成果，並與塑造商用運輸未來的決策者建立聯繫。」

除了 Voltera，參與者還包括 Rivian、Lithia (代表 Ford Pro 及 Mercedes-Benz Sprinter)、GM Envolve、Volkswagen 和 Honda，更多參與名單將於未來數週公佈。

今年，AutoMobility LA 將首次在其主舞台活動中直接舉辦 NAFA 車隊管理協會的地區會議，讓與會者能與北美最大的車隊專業人士社群進行交流。這次整合將 NAFA 極具影響力的網絡帶到「車隊創新展區」的核心，加強車隊營運商、汽車製造商和基礎設施供應商之間的對話。

「車隊創新與實際的車隊管理互相結合至關重要，」NAFA 車隊管理協會行政總裁 Bill Shankel 表示，「我們透過將地區會議與 AutoMobility LA 的車隊創新展區結合，確保會員能夠接觸到將塑造行業未來十年的技術、洞見和合作夥伴關係。」

主題演講焦點：Voltera

主題演講嘉賓 Voltera 專門為電動車車隊開發及營運位於策略性地點的高性能充電設施。憑藉 EQT 的支持及其深厚的基礎設施專業知識，Voltera 致力解決在土地、電力和資本方面的關鍵挑戰，確保車隊業務能穩健擴展。

「我們很榮幸能贊助 AutoMobility LA 的車隊主題演講，為這場對話帶來我們在充電基礎設施領域的領先專業知識，」Voltera 市場推廣及業務發展副總裁 Jonathan Colbert 表示，「在 Voltera，我們正構建能讓車隊把握當前機遇的基礎設施，而這次展會讓我們能夠與運輸界一些最具影響力的參與者，共同將這一使命置於最前線。」

車隊創新展區：2025 年參與者及亮點

Voltera — 致力解決充電基礎設施中最棘手的挑戰——土地、電力和資本，讓車隊能夠充滿信心地擴展業務。

— 致力解決充電基礎設施中最棘手的挑戰——土地、電力和資本，讓車隊能夠充滿信心地擴展業務。 Rivian — 透過專為商業營運設計的新一代電動貨車及服務，擴大其在商用車隊電氣化領域的知名度。

— 透過專為商業營運設計的新一代電動貨車及服務，擴大其在商用車隊電氣化領域的知名度。 Honda — 展示其在氫能創新方面的進展，包括美國首款量產插電式氫燃料電池電動車 2025 Honda CR-V e:FCEV，以及由 Honda 燃料電池模組驅動的第 8 級燃料電池貨車概念車，旨在提供零排放車隊解決方案和長途燃料補充的靈活性。

— 展示其在氫能創新方面的進展，包括美國首款量產插電式氫燃料電池電動車 2025 Honda CR-V e:FCEV，以及由 Honda 燃料電池模組驅動的第 8 級燃料電池貨車概念車，旨在提供零排放車隊解決方案和長途燃料補充的靈活性。 Fastport — 首次在美國公開展示 Fastport eQuad Prototype 的駕駛體驗，這是 Honda 專為單車徑設計的全電動「最後一哩路」送貨車輛，並由 Fastport 的「車隊即服務」平台提供支援。

— 首次在美國公開展示 Fastport eQuad Prototype 的駕駛體驗，這是 Honda 專為單車徑設計的全電動「最後一哩路」送貨車輛，並由 Fastport 的「車隊即服務」平台提供支援。 GM Envolve — 呈獻其涵蓋電動車、燃料電池、車載資通訊系統及服務解決方案的綜合車隊平台。

— 呈獻其涵蓋電動車、燃料電池、車載資通訊系統及服務解決方案的綜合車隊平台。 Volkswagen — 展示 ID. Buzz，標誌著車隊營運多功能性的新時代，並強調創新和潔淨交通在塑造未來車隊中的角色。

— 展示 ID. Buzz，標誌著車隊營運多功能性的新時代，並強調創新和潔淨交通在塑造未來車隊中的角色。 Lithia（代表 Ford Pro & Mercedes-Benz Sprinter） — 透過其南加州經銷商網絡，重點介紹互聯車輛解決方案和商業應用，專注於車隊效率、可持續性及勞動力需求。

更多參與者及活動詳情將陸續公佈。

註冊資訊

AutoMobility LA 2025 現已開放註冊。所有與會者必須預先在網上註冊。

媒體： 獲認可的媒體人員可免費入場。

獲認可的媒體人員可免費入場。 業界專業人士： 2025 年 10 月 15 日前註冊可享早鳥優惠價 $149 美元。2025 年 10 月 16 日起標準註冊費用為 $249 美元。

2025 年 10 月 15 日前註冊可享早鳥優惠價 美元。2025 年 10 月 16 日起標準註冊費用為 美元。 註冊方式：請瀏覽 automobilityla.com 進入註冊平台並提交資料。

關於 AutoMobility LA®

AutoMobility LA 是洛杉磯車展的官方媒體及業界日，匯聚全球記者、設計師、技術專家、企業高管、政策制定者及思想領袖，共同預覽定義未來交通的車輛、意念和公司。

緊隨 AMLA 之後，洛杉磯車展® 將於 2025 年 11 月 21 日至 30 日向公眾開放，在洛杉磯會議中心一百萬平方英尺的場地上呈獻新車發佈、試駕活動、互動展覽及沉浸式消費者體驗。

媒體聯絡：

[email protected]

Los Angeles Auto Show