AutoMobility LA扩展2025年车队创新成果展示

News provided by

Los Angeles Auto Show

Sep 08, 2025, 10:07 ET

Voltera的主题演讲、NAFA车队管理协会区域会议及领先的OEM厂商在洛杉矶车展媒体日上重点介绍零排放和互联车队的未来

洛杉矶2025年9月8日 /美通社/ -- AutoMobility LA®是洛杉矶车展®的顶级媒体和行业盛会，将聚焦车队出行的未来，推出规模更大的车队创新成果展示，届时电动与自动驾驶汽车充电基础设施领域的领导者Voltera将发表主题演讲。 该活动将于11月20日在洛杉矶会展中心举办，期间正值AutoMobility LA。

在去年首届展会取得圆满成功的基础上，2025年活动将全面展示车队创新成果，涵盖电动化、氢能源、数字服务、微出行及基础设施，为媒体和行业参与者提供直接接触塑造未来十年商业运输技术与合作伙伴关系的机会。

Continue Reading
AutoMobility LA 2025----未来出行正在启程
AutoMobility LA 2025----未来出行正在启程

LA Auto Show和AutoMobility LA总裁兼首席运营官Terri Toennies表示："车队正处于向零排放出行及先进数字解决方案转型的核心位置。 通过升级展示内容，AutoMobility LA为制造商、科技公司和服务商提供了一个绝佳平台，让他们发布最新创新成果，并与塑造商业运输未来的决策者直接对接。"

除Voltera外，参展商包括Rivian、Lithia（代表福特Pro与梅赛德斯-奔驰Sprinter）、通用汽车Envolve、大众和本田，未来几周将公布更多参展企业。

AutoMobility LA将首次在主会场直接举办NAFA车队管理协会的区域会议，让与会者与北美最大的车队专业人士社区建立联系。 此次整合将NAFA的影响力网络引入车队创新展的核心，强化车队运营商、汽车制造商与基础设施供应商之间的交流与对话。

NAFA车队管理协会首席执行官Bill Shankel表示："车队创新与实际车队管理的交汇至关重要。 通过将区域会议与AutoMobility LA车队创新成果展示相结合，我们确保会员能够获取塑造行业未来十年的技术、洞见及合作伙伴资源。"

题演讲聚焦：Voltera

主题演讲嘉宾Voltera专注于开发并运营战略布局的高性能电动车车队充电设施。  在EQT的支持下，并依托深厚的基础设施专业经验，Voltera正着力解决土地、电力和资金等核心挑战，为车队的规模化发展提供有力保障。  

Voltera营销和业务开发副总裁Jonathan Colbert表示："我们很荣幸能够为AutoMobility LA的车队主题演讲提供赞助，并将我们在充电基础设施方面的行业领先专业知识融入对话中。 Voltera正在构建基础设施，助力车队应对时代挑战。此次展示让我们有机会与交通运输领域一些最具影响力的参与者共同践行这一使命。"

车队创新成果展示：2025年参展商及亮点

  • Voltera——攻克充电基础设施的三大核心挑战（土地、电力与资金），助力车队无忧扩张。
  • Rivian——通过专为商业运营设计的下一代电动面包车及相关服务，拓展其在商用车队电动化领域的影响力。
  • 本田——推出2025款本田CR-V e:FCEV（美国首款量产插电式氢燃料电池电动汽车）及搭载本田燃料电池模块的8级氢燃料电池卡车概念车，推动氢能创新，旨在提供零排放车队解决方案及长续航加氢灵活性。
  • Fastport——首次在美国公开展示Fastport eQuad原型车试乘体验。这款本田纯电动"最后一公里"配送车专为自行车道设计，并由Fastport车队即服务平台提供支持。
  • GM Envolve——展示其涵盖电动车、燃料电池、远程信息处理及服务解决方案的集成式车队平台。
  • 大众——亮相ID。 Buzz车型，开启车队运营多功能性的新时代，凸显创新与清洁出行在塑造未来车队中的核心作用。
  • Lithia（代表福特Pro和梅赛德斯-驰Sprinter——通过南加州经销商网络，重点展示智能互联车辆解决方案与商业应用，聚焦车队效率、可持续发展及人力资源需求。

更多参展商与活动细节将陆续公布。

注册信息

AutoMobility LA 2025注册现已开放。 所有参与者需提前在线注册。

  • 媒体：持证媒体可免票入场。
  • 业专业人士：早鸟票价149美元，2025年10月15日截止。 2025年10月16日起标准票价249美元。
  • 注册方式：请访问automobilityla.com，进入注册平台并提交凭证。

关于AutoMobility LA®

AutoMobility LA是洛杉矶车展的官方媒体和行业日活动，汇集全球记者、设计师、技术人员、高管、政策制定者和思想领袖，借此机会可提前了解那些定义未来出行的汽车、理念和公司。

在AMLA之后，洛杉矶车展（Los Angeles Auto Show®）将于2025年11月21日至11月30日向公众开放，在洛杉矶会展中心100万平方英尺的展览区域内将可进行车辆首秀、试驾、互动展览和沉浸式消费者体验等活动。

媒体联系人：
[email protected]

Los Angeles Auto Show

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

AutoMobility LA amplía la exhibición de innovación de flotas para 2025

AutoMobility LA amplía la exhibición de innovación de flotas para 2025

AutoMobility LA®, la principal congregación de prensa e industria para Los Angeles Auto Show®, destacará el futuro de la movilidad de la flota con...
AutoMobility LA Expands Fleet Innovation Showcase for 2025

AutoMobility LA Expands Fleet Innovation Showcase for 2025

AutoMobility LA®, the premier press and industry gathering for the Los Angeles Auto Show®, will spotlight the future of fleet mobility with an...
More Releases From This Source

Explore

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Automotive

Automotive

Oil & Energy

Oil & Energy

Utilities

Utilities

News Releases in Similar Topics