Por qué son importantes las pruebas de seguridad transparentes, comparables y fiables: AV-Comparatives destaca los resultados de EPR y EDR empresariales de 2025

INNSBRUCK, Austria, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Dado que los ciberataques siguen desafiando incluso a las organizaciones más resilientes, la necesidad de pruebas de seguridad claras, fiables y documentadas abiertamente nunca ha sido tan crucial. AV-Comparatives, reconocido por sus evaluaciones independientes y basadas en metodologías, reafirma esta importancia al destacar los resultados de su Prueba de Prevención y Respuesta de Endpoints (EPR) de 2025 y la Prueba de Validación de Detección de EDR.

Estos dos informes, centrados en empresas, demuestran que, en un panorama plagado de afirmaciones de marketing, jerga técnica y ofertas de productos complejas, lo que más necesitan las organizaciones es una visión transparente, comparable y fácil de entender del rendimiento de las soluciones de seguridad en condiciones reales.

Transparencia: La base de la confianza

La metodología completa, los escenarios, la puntuación y los análisis de ataques por paso de ambas pruebas están disponibles públicamente. Se puede acceder a la prueba EPR en:

https://www.av-comparatives.org/tests/endpoint-prevention-response-epr-test-2025/

La prueba de validación de detección de EDR está disponible en:

https://www.av-comparatives.org/news/edr-detection-validation-2025/

Al publicar abiertamente estos detalles, AV-Comparatives ofrece a las empresas visibilidad y transparencia completas sobre cómo se evaluaron los productos y por qué se obtuvieron determinados resultados. Esta transparencia garantiza que los líderes de seguridad, analistas y equipos técnicos puedan interpretar los hallazgos de forma independiente, sin depender de resúmenes opacos ni informes selectivos.

Comparabilidad: Tomando decisiones empresariales prácticas

Uno de los mayores desafíos que enfrentan los CISO y los líderes de los SOC es la dificultad de comparar productos de seguridad para endpoints de forma justa. Muchas evaluaciones carecen de estándares consistentes o aíslan las técnicas del contexto real de intrusión.

AV-Comparatives aborda esto mediante la realización de simulaciones completas de ataques de cadena de ataque, aplicadas de manera uniforme en todas las soluciones, basadas en el marco MITRE ATT&CK. Todos los proveedores se enfrentan a la misma secuencia de adversarios, las mismas restricciones operativas y el mismo modelo de puntuación. El resultado es una visión verdaderamente comparativa que ayuda a las organizaciones a comprender no solo si se detectó una técnica, sino también cómo se comporta cada producto en un escenario de ataque realista.

Esta comparabilidad es esencial para seleccionar, implementar y mejorar continuamente las estrategias de defensa empresarial.

Fiabilidad: Independiente, Consistente y Enfocada en el Mundo Real

La Prueba EPR 2025 evaluó 50 ataques multietapa que abarcaron la vulnerabilidad inicial mediante movimiento lateral, robo de credenciales, comando y control, exfiltración e impacto. Se evaluaron los modos de bloqueo activo y detección pasiva, junto con la precisión operativa y un modelo de costes a cinco años para un entorno de 5.000 endpoints.

La Prueba de Validación de Detección EDR 2025 examinó la visibilidad y la calidad de la detección con la prevención desactivada, evaluando si los equipos del SOC recibirían telemetría coherente y procesable durante todas las fases de una intrusión compleja. Participaron siete soluciones empresariales líderes, cinco de las cuales cumplieron con los requisitos de certificación.

Entre los participantes se encontraban las principales empresas, como Bitdefender, Check Point, CrowdStrike, Elastic, ESET, Fortinet, G DATA, Kaspersky, Palo Alto Networks, VIPRE y dos proveedores anónimos que no obtuvieron la certificación.

En ambos informes, el énfasis se mantiene constante: amenazas reales, secuencias realistas, resultados reales. Esta fiabilidad es la razón por la que AV-Comparatives continúa siendo referenciado por empresas, analistas, instituciones de investigación y medios globales.

Claridad: Transformando Ataques Complejos en Información Comprensible

Incluso los hallazgos técnicos más precisos pierden valor si no se comunican con claridad. Los informes de AV-Comparatives están estructurados para ser informativos no solo para analistas, sino también para ejecutivos responsables de la inversión en ciberseguridad y la gestión de riesgos.

Cada prueba incluye flujos de ataque paso a paso, reacciones a productos y resúmenes finales elaborados para facilitar la toma de decisiones informada. Esta claridad ayuda a las organizaciones a conectar los detalles técnicos con la acción estratégica, una necesidad fundamental en las operaciones de ciberseguridad modernas.

Diseñado para la Comunidad Global de Ciberseguridad

Con más de dos décadas de experiencia en pruebas independientes, AV-Comparatives mantiene su compromiso de producir evaluaciones significativas y abiertamente documentadas. Los informes de 2025 reflejan esa misión: el compromiso de proporcionar a la comunidad global de ciberseguridad resultados precisos, comprensibles y comparables.

Las empresas requieren más que instantáneas parciales o detecciones aisladas. Necesitan pruebas de contexto completo que reflejen la realidad del panorama actual de amenazas. AV-Comparatives continúa ofreciendo precisamente eso, año tras año, en EDR, EPR, protección de endpoints y otras evaluaciones centradas en la empresa.

Mensaje de Andreas Clementi, consejero delegado de AV-Comparatives:

"Los líderes de seguridad se enfrentan a una enorme presión para elegir las tecnologías adecuadas en un entorno saturado de complejidad. La transparencia, la comparabilidad y la claridad son esenciales. Nuestros informes empresariales de 2025 demuestran nuestro compromiso de proporcionar pruebas realistas y abiertamente documentadas que ayuden a las organizaciones a comprender cómo se comportan las soluciones en la práctica, no solo en la teoría".

Acerca de AV-Comparatives

AV-Comparatives es un laboratorio independiente de pruebas de ciberseguridad fundado en 2004. Conocida por sus metodologías transparentes y sus pruebas en situaciones reales, la organización ofrece programas de certificación y evaluaciones integrales para productos de seguridad tanto para consumidores como para empresas.

