Avanço da Hisense na tecnologia de chips 8K de qualidade de imagem de IA capacita o setor global de telas

Yu Zhitao, vice-presidente do Hisense Group e presidente da Hisense Visual Technology, afirmou publicamente que o ano de 2022 testemunhará um ponto de inflexão na concorrência global de TVs: no lugar de preço e tamanho da tela, os principais fatores competitivos do setor serão chips e qualidade de imagem.

Chip é a principal tecnologia subjacente à estratégia de telas grandes da Hisense

A partir de 2005, a Hisense desenvolveu com sucesso o primeiro chip de processamento de vídeo digital com direitos de propriedade intelectual e industrialização independentes. Até 2022, o novo processador recém-lançado da Hisense já é o chip de 5ª geração. Ele consegue o salto de desenvolvimento de 4K para 8K pela primeira vez e faz grandes avanços na tecnologia central do algoritmo de qualidade de imagem de IA.

O chip Hi-View HV8107 não só tem a função de suportar mais de 33 milhões de pixels, mas seu controle de partição de 26.880 zonas e poderosa capacidade de sensoriamento de IA podem melhorar efetivamente a definição, o contraste e a percepção tridimensional de imagens da TV, permitindo que os usuários desfrutem de uma experiência visual imersiva. O chip também é particularmente surpreendente nos detalhes da captura da trajetória de objetos em movimento de alta velocidade, melhoria da cor da pele e redução de ruído.

O chip já está sendo produzido em massa e será aplicado a várias séries de produtos de tela em várias submarcas da Hisense, incluindo a Toshiba. Além de aparelhos de TV, o chip também pode equipar monitores profissionais com transmissão 8K. Foi mencionado que a Hisense fez uma contribuição significativa para o programa de pesquisa e desenvolvimento "Olimpíadas de Inverno da Ciência e Tecnologia". A Hisense está cooperando com o China Media Group para desenvolver seus monitores 8K de nível de transmissão, o que oferece forte suporte para o desenvolvimento futuro do setor UHD 8K.

Conquistar o futuro por meio da inovação e tecnologia. O ano de 2022 marca um ponto de virada no avanço da globalização do desenvolvimento de telas. A tecnologia central de qualidade de imagem representada pelo processador perceptivo de 8K se tornará uma forma importante de fortalecer a competitividade central. A Hisense considerará a pesquisa e o desenvolvimento de chips como a principal prioridade para se destacar em todo o setor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1749735/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1749736/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1749737/3.jpg

