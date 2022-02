Hisense dokonuje przełomu w technologii układów przetwarzania obrazu 8K AI, przyczyniając się do rozwoju globalnej branży produkcji wyświetlaczy

Układ przetwarzania obrazu to technologia leżąca u podstaw strategii Hisense dla dużych wyświetlaczy

W 2005 r. Hisense z powodzeniem opracował pierwszy cyfrowy procesor przetwarzania obrazu, objęty prawami własności intelektualnej i wprowadzony do produkcji. W okresie do 2022 roku, nowy procesor Hisense jest już układem piątej generacji. Po raz pierwszy umożliwia on przeskok z technologii 4K do 8K i przyczynia się do przełomu w podstawowej technologii algorytmu jakości obrazu opartego na sztucznej inteligencji.

Układ Hi-View HV8107 nie tylko posiada funkcję obsługi rozdzielczości ponad 33 mln pikseli, lecz jego rozdzielone sterowanie 26880 strefami i potężne funkcje detekcji AI mogą skutecznie poprawić ostrość, kontrast i odczucie trójwymiarowości obrazów telewizyjnych, pozwalając użytkownikom na zanurzenie się we wrażeniach wizualnych. Osiągnięto również niesamowite efekty, jeżeli chodzi o detale uchwycenia trajektorii szybko poruszających się obiektów, poprawę koloru skóry i redukcję szumów.

Układ już trafił do masowej produkcji i zostanie zastosowany w wielu seriach telewizorów i wyświetlaczy marek należących do Hisense, w tym w produktach Toshiba. Oprócz telewizorów, układ może również poprawić parametry profesjonalnych produktów do wyświetlania obrazu w jakości 8K. Zgodnie z doniesieniami, Hisense zapewnił znaczący wkład w program badawczo-rozwojowy „Science and Technology Winter Olympics". Hisense współpracuje z China Media Group w ramach opracowywania wyświetlaczy 8K stosowanych na potrzeby relacji telewizyjnych, co stanowi duże wsparcie dla rozwoju przyszłości branży ukierunkowanej na osiągnięcie pełnej jakości 8K UHD.

Wygrywamy przyszłość dzięki innowacjom i technologii. 2022 rok jest punktem zwrotnym przyspieszenia globalizacji rozwoju technologii wyświetlania obrazu. Podstawowa technologia odpowiadająca za jakość obrazu, reprezentowania przez procesor 8K, stanie się istotnym kierunkiem działań na rzecz umocnienia konkurencyjności. Hisense traktuje prace badawczo-rozwojowe obejmujące układy jako priorytet, co wyróżnia tę firmę na tle całej branży.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1749697/1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1749695/2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1749574/3.jpg

