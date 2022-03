Avec l'acquisition d'Ocean Tomo, J.S. Held ajoute à ses services une expertise en matière d'actifs incorporels

La fusion de J.S. Held et d'Ocean Tomo permet d'offrir des services d'experts spécialisés des questions techniques, scientifiques et financières complexes relatives à tous types d'actifs et de valeurs à risque.

JERICHO, New York, 30 mars 2022 /PRNewswire/ -- J.S. Held, un cabinet de conseil international a aujourd'hui annoncé l'acquisition d'Ocean Tomo LLC, un cabinet de conseil spécialisé dans la propriété intellectuelle (PI) et autres actifs incorporels ; les enquêtes liées à la comptabilité des entreprises ; les obligations réglementaires et de reporting ; la solvabilité et la restructuration ; et les litiges contractuels ou liés à la concurrence.

Fondée en 2003, Ocean Tomo a son siège social à Chicago dans l'Illinois et des bureaux partout aux États-Unis. L'équipe d'Ocean Tomo est composée d'experts professionnels spécialistes des questions d'évaluations des litiges liés à la propriété intellectuelle et aux actifs incorporels, de criminalistique financière, de conformité aux risques et à la réglementation, d'analyse des brevets, de conseil en investissement, de conseil en gestion de l'innovation et des opérations de courtage.

« L'arrivée d'Ocean Tomo renforce notre faculté à répondre aux besoins des organisations du monde entier, lesquelles font face à des enjeux liés à la propriété intellectuelle et aux actifs incorporels », indique Jonathon C. Held, directeur général de J.S. Held. « Nous sommes très enthousiastes à propos de ce partenariat qui permet de greffer à notre cabinet plus de 80 des professionnels les plus respectés du secteur. »

Ensemble, les experts d'Ocean Tomo ont réalisé plus de 1 000 missions dans de nombreux segments de l'industrie. Ils ont été consultés et ont témoigné auprès de tribunaux d'État, fédéraux et internationaux en tant qu'experts dans certaines des affaires de propriété intellectuelle les plus médiatisées des deux dernières décennies. Parmi leurs clients, on trouve des entreprises, des cabinets juridiques, des investisseurs, des artistes, des designers, des créateurs, des chercheurs, des institutions éducatives et des agences gouvernementales.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de rejoindre J.S. Held. Ensemble, nous sommes en mesure d'offrir à nos clients une expertise technique, scientifique et financière intégrée unique », indique James E. Malackowski, cofondateur et directeur général d'Ocean Tomo. « Les compétences diverses et l'expérience des experts de J.S. Held nous permettent de nous pencher sur des questions complexes relatives aux actifs corporels et incorporels. Plus important encore, J.S. Held partage nos valeurs fondamentales d'excellence et de développement professionnel, ce qui en fait un partenariat solide et prometteur. »

Dans le cadre de l'annonce de la transaction, les actionnaires salariés d'Ocean Tomo ont investi dans J.S. Held. L'acquisition de J.S. Held offre une voie de sortie à Bow River Capital (Denver) et Sinofaith IP Group (Shanghai), investisseurs institutionnels d'Ocean Tomo. « Favoriser le développement des leaders du marché est un élément clé de la stratégie d'investissement de Bow River, et nous sommes particulièrement fiers du résultat rencontré par Ocean Tomo », a déclaré Bo Sutton, un des directeurs de Bow River. « Nous sommes extrêmement fiers de notre partenariat couronné de succès avec Ocean Tomo, et nous pensons que l'équipe est bien placée pour réussir durablement avec J.S. Held. »

Dans le cadre de cette transaction, Houlihan Lokey est intervenu en tant que conseiller financier d'Ocean Tomo. Davis Graham & Stubbs LLP est intervenu en tant que cabinet conseiller juridique d'Ocean Tomo et Vedder Price en tant que conseiller juridique auprès des dirigeants d'Ocean Tomo. Dans le cadre de cette transaction, Morgan, Lewis & Bockius LLP a conseillé J.S. Held.

À propos de J.S. Held

J.S. Held est un cabinet de conseil international spécialisé dont les professionnels offrent des services de conseil aux organisations confrontées à des événements importants et qui exigent une attention immédiate, des connaissances exceptionnelles, une intégrité sans faille, ainsi que des analyses et des conseils clairs. Grâce à des analyses précises, à des informations fiables et à la confiance, le cabinet propose une gamme complète de services de conseil technique, scientifique, financier et technologique, lesquels permettent aux clients de toutes les branches de l'industrie de faire face à des situations complexes, litigieuses et souvent catastrophiques.

À propos d'Ocean Tomo

Fondée en 2003, Ocean Tomo propose des services d'expertise financière, de conseil en gestion et de conseil en matière de propriété intellectuelle (PI) et autres actifs incorporels, d'enquêtes liées à la comptabilité des entreprises, d'obligations réglementaires et de reporting, de solvabilité et de restructuration, ainsi que de litiges contractuels ou liés à la concurrence. Les services offerts portent sur le calcul des dommages économiques et les témoignages ; les enquêtes comptables et les expertises financières ; l'évaluation de la technologie et des actifs incorporels ; le conseil en stratégie et en gestion des risques ; les fusions et acquisitions ; les placements privés de dettes et d'actions ; et le courtage lié à la propriété intellectuelle. Les filiales d'Ocean Tomo comprennent Ocean Tomo Investments Group, LLC, un courtier agréé.

J.S. Held et ses filiales ou sociétés affiliées ne sont pas des firmes de comptabilité agréées et ne fournissent pas des services d'audit, d'attestation, de comptabilité générale ou autres. J.S. Held n'est pas un cabinet juridique et ne fournit pas des conseils juridiques. Tous droits réservés.

J.S. HELD PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS:

Monica Christopher

Chief Marketing Officer, J.S. Held LLC

[email protected]

+1 516 621 2900

OCEAN TOMO PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS:

Kristi L. Stathis

Chief Marketing Officer, Ocean Tomo, LLC

[email protected]

+1 773 294 4360

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1774904/JS_Held_Logo.jpg