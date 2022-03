J.S. Held adiciona experiência em ativos intangíveis com a aquisição da Ocean Tomo

A combinação da J.S. Held com a Ocean Tomo apresenta de forma excepcional especialistas em questões técnicas, científicas e financeiras complexas em todos os ativos e valor em risco.

JERICHO, Nova York, 30 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A empresa global de consultoria J.S. Held anunciou hoje que adquiriu a Ocean Tomo LLC, uma empresa especialista em consultoria especializada em propriedade intelectual (PI) e outros ativos intangíveis, investigações de contabilidade corporativa, obrigações regulatórias e relativas à apresentação de declarações, solvência e reestruturação e litígios contratuais ou de concorrência.

Fundada em 2003, a Ocean Tomo está sediada em Chicago, Illinois, com diversos escritórios nos Estados Unidos. A equipe da Ocean Tomo é composta por especialistas líderes do setor em avaliações e litígios de PI e ativos intangíveis, investigação financeira, risco e conformidade regulatória, análise de patentes, assessoria em investimentos, consultoria de gestão de inovação e corretagem de transações.

"A adição da Ocean Tomo fortalece nossa capacidade de atender às necessidades específicas de empresas do mundo todo que enfrentam situações de alto risco envolvendo propriedade intelectual e outros ativos intangíveis", disse Jonathon C. Held, CEO da J.S. Held. "Estamos muito entusiasmados com essa parceria, que traz para nossa empresa mais de 80 dos profissionais mais respeitados do setor."

Coletivamente, os especialistas da Ocean Tomo concluíram mais de mil contratos em uma ampla diversidade de segmentos do setor. Eles ofereceram consultoria e forneceram seu testemunho como especialistas em alguns dos assuntos de PI de maior importância nas últimas duas décadas, envolvendo tribunais estaduais, federais e internacionais. Entre seus clientes estão empresas, escritórios de advocacia, investidores, artistas, designers, criadores, pesquisadores, instituições educacionais e agências governamentais.

"Estamos entusiasmados em nos unir à J.S. Held. Juntos, podemos oferecer, de forma diferenciada, experiência técnica, científica e financeira integrada a nossos clientes", disse James E. Malackowski, cofundador e CEO da Ocean Tomo. "As diversas habilidades e a experiência dos especialistas da J.S. Held nos permitem abordar questões complexas envolvendo ativos tangíveis e intangíveis. É importante ressaltar que a J.S. Held compartilha nossos valores centrais de excelência e desenvolvimento profissional, o que faz com que a parceria seja forte e interessante."

Os funcionários acionistas da Ocean Tomo investiram na J.S. Held como parte da transação anunciada. A aquisição da J.S. Held oferece uma saída para os investidores institucionais da Ocean Tomo Bow River Capital (Denver) e Sinofaith IP Group (Xangai). "Viabilizar o crescimento de líderes de mercado é uma parte fundamental da estratégia de investimento da Bow River, e estamos especialmente satisfeitos com o resultado na Ocean Tomo", disse Bo Sutton, diretor da Bow River. "Estamos extremamente orgulhosos de nossa parceria de sucesso com a Ocean Tomo e acreditamos que a equipe esteja bem preparada para continuar tendo sucesso como parte da J.S. Held."

Houlihan Lokey atuou como consultor financeiro da Ocean Tomo no que disse respeito à transação. A Davis Graham & Stubbs LLP atuou como consultora jurídica da Ocean Tomo. A Vedder Price atuou como consultora jurídica dos executivos da Ocean Tomo. A Morgan, Lewis & Bockius LLP assessorou a J.S. Held no que disse respeito à transação.

Sobre a J.S. Held

A J.S. Held é uma empresa de consultoria global especializada cujos profissionais atuam como consultores especialistas confiáveis para empresas que enfrentam eventos de alto risco que exigem atenção urgente, conhecimento excepcional, integridade firme e análise e aconselhamento precisos. A empresa oferece um conjunto abrangente de serviços técnicos, científicos, financeiros e de consultoria tecnológica, que permitem aos clientes de todo o espectro de setores resolver situações complexas, contenciosas e frequentemente catastróficas, com análise precisa, dados confiáveis e segurança.

Sobre a Ocean Tomo

Fundada em 2003, a Ocean Tomo oferece serviços financeiros especializados, consultoria em gestão e serviços de assessoria relacionados à propriedade intelectual (PI) e outros ativos intangíveis, investigações de contabilidade corporativa, obrigações regulatórias e relativas à apresentação de declarações, solvência e reestruturação e litígios contratuais ou de concorrência. Os serviços oferecidos englobam cálculos e testemunhos de prejuízos econômicos, investigações contábeis e financeiras, avaliação de ativos de tecnologia e intangíveis, consultoria em estratégia e gestão de riscos, fusões e aquisições, colocação privada de dívida e capital, e corretagem de PI. Entre as subsidiárias da Ocean Tomo estão a corretora registrada Ocean Tomo Investments Group, LLC.

