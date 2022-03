J.S. Held erweitert mit der Übernahme von Ocean Tomo seine Expertise im Bereich immaterielle Vermögenswerte

Durch den Zusammenschluss von J.S. Held und Ocean Tomo stehen hochqualifizierte Experten für komplexe technische, wissenschaftliche und finanzielle Angelegenheiten für alle Vermögenswerte und Risikowerte zur Verfügung.

JERICHO, New York, 30. März 2022 /PRNewswire/ -- J.S. Held, ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, hat heute die Übernahme von Ocean Tomo LLC bekannt gegeben. Ocean Tomo ist ein Consultingunternehmen mit einer Spezialisierung auf geistiges Eigentum (IP) und andere immaterielle Vermögenswerte, Untersuchungen der Rechnungslegung von Unternehmen, aufsichtsrechtliche und Berichterstattungspflichten, Solvenz und Umstrukturierung sowie vertragliche und wettbewerbsrechtliche Streitigkeiten.

Ocean Tomo wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois und weitere Niederlassungen in den gesamten Vereinigten Staaten. Das Team von Ocean Tomo besteht aus branchenführenden Experten für die Bewertung von geistigem Eigentum und immateriellen Vermögenswerten sowie für Rechtsstreitigkeiten, Finanzforensik, Risiko und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Patentanalytik, Investitionsberatung, Innovationsmanagementberatung und Transaktionsvermittlung.

„Durch den Zusammenschluss mit Ocean Tomo stärken wir unsere Fähigkeit, auf die besonderen Bedürfnisse von Unternehmen auf der ganzen Welt einzugehen, die sich in Situationen befinden, in denen es um geistiges Eigentum und andere immaterielle Vermögenswerte geht", sagte Jonathon C. Held, Chief Executive Officer von J.S. Held. „Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft, mit der wir mehr als 80 der angesehensten Fachleute der Branche in unser Unternehmen holen."

Insgesamt haben die Experten von Ocean Tomo mehr als 1.000 Aufträge in einer Vielzahl von Industriesegmenten abgeschlossen. Sie haben in den letzten zwei Jahrzehnten einige der spektakulärsten IP-Angelegenheiten vor staatlichen, bundesstaatlichen und internationalen Gerichten betreut und als Sachverständige ausgesagt. Zu ihren Kunden zählen Unternehmen, Anwaltskanzleien, Investoren, Künstler, Designer, Schöpfer, Forscher, Bildungseinrichtungen und Regierungsbehörden.

„Wir freuen uns sehr über den Zusammenschluss mit J.S. Held. Gemeinsam können wir unseren Kunden eine einzigartige integrierte technische, wissenschaftliche und finanzielle Expertise bieten", sagte James E. Malackowski, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Ocean Tomo. „Die breit gefächerten Fähigkeiten und Erfahrungen der Experten von J.S. Held ermöglichen es uns, komplexe Angelegenheiten im Bereich der materiellen und immateriellen Vermögenswerte anzugehen. Wichtig ist auch, dass J.S. Held die Grundwerte unseres Unternehmens für Spitzenleistungen und professionelle Entwicklung teilt. Dies ermöglicht eine starke und spannende Partnerschaft."

Die Mitarbeiter von Ocean Tomo haben als Teil der angekündigten Transaktion in J.S. Held investiert. Die Übernahme durch J.S. Held ermöglicht den institutionellen Investoren von Ocean Tomo, Bow River Capital (Denver) und Sinofaith IP Group (Shanghai), einen Ausstieg. „Das Wachstum von Marktführern zu fördern ist ein wichtiger Bestandteil der Investitionsstrategie von Bow River, und wir sind besonders erfreut über das Ergebnis bei Ocean Tomo", sagte Bo Sutton, Direktor bei Bow River. „Wir sind sehr stolz auf unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Ocean Tomo und glauben, dass das Team gut aufgestellt ist, um als Teil von J.S. Held weiterhin erfolgreich zu sein."

Houlihan Lokey fungierte im Zusammenhang mit der Transaktion als Finanzberater für Ocean Tomo. Davis Graham & Stubbs LLP fungierte als Rechtsberater von Ocean Tomo. Vedder Price beriet die Führungskräfte von Ocean Tomo in rechtlichen Fragen. Morgan, Lewis & Bockius LLP beriet J.S. Held im Zusammenhang mit der Transaktion.

Informationen zu J.S. Held

J.S. Held ist ein spezialisiertes, weltweit tätiges Consultingunternehmen, dessen Fachleute als vertrauenswürdige, fachkundige Berater für Organisationen fungieren, die mit Ereignissen konfrontiert sind, bei denen viel auf dem Spiel steht und die dringende Aufmerksamkeit, außergewöhnliches Wissen, höchste Integrität und klare Analysen und Beratung erfordern. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Angebot an technischen, wissenschaftlichen, finanziellen und technologischen Beratungsdiensten, die es Kunden aus den verschiedensten Branchen ermöglichen, komplexe, strittige und oft katastrophale Situationen mit präzisen Analysen, zuverlässigen Erkenntnissen und Zuversicht zu meistern.

Informationen zu Ocean Tomo

Ocean Tomo wurde im Jahr 2003 gegründet und bietet Finanzsachverständigen-, Managementberatungs- und Consultingdienste im Zusammenhang mit geistigem Eigentum (IP) und anderen immateriellen Vermögenswerten, Untersuchungen der Rechnungslegung von Unternehmen, aufsichtsrechtlichen und Berichterstattungspflichten, Solvenz und Umstrukturierung sowie vertraglichen und wettbewerbsrechtlichen Streitigkeiten. Die Verfahrensangebote umfassen unter anderem Berechnungen und Gutachten zum wirtschaftlichen Schaden, Buchhaltungsuntersuchungen und Finanzforensik, Bewertung von Technologie und immateriellen Vermögenswerten, Strategie- und Risikomanagementberatung, Fusionen und Übernahmen, Privatplatzierungen von Fremd- und Eigenkapital sowie IP-Brokerage. Ocean Tomo hat eine Tochtergesellschaft, Ocean Tomo Investment Group, LLC, ein lizensierter Wertpapiermakler und -händler.

