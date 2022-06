Avec Viva Sales, Microsoft redéfinit l'expérience du vendeur et améliore la productivité

Viva Sales travaille avec le CRM de n'importe quel vendeur pour automatiser la saisie de données et offrir l'intelligence artificielle aux vendeurs utilisant Microsoft 365 et Microsoft Teams

REDMOND, Washington, 16 juin 2022 /PRNewswire/ -- Jeudi, Microsoft Corp. a annoncé Microsoft Viva Sales, une nouvelle application d'expérience vendeur. Viva Sales enrichit les systèmes CRM avec des données sur l'engagement des clients de Microsoft 365 et Microsoft Teams. Elle exploite l'intelligence artificielle pour fournir des recommandations et des renseignements personnalisés aux vendeurs pour les rapprocher de leurs clients. Les vendeurs peuvent ainsi plus facilement personnaliser leurs interactions avec les clients, et accélérer la conclusion de ventes.

Les employés exigent davantage de leurs employeurs dans le monde hybride d'aujourd'hui, qu'il s'agisse des outils qu'ils utilisent, de leurs horaires et des lieux de travail. C'est particulièrement vrai pour les vendeurs. Viva Sales permet aux vendeurs de recueillir des renseignements sur l'ensemble de Microsoft 365 et Teams, d'éliminer la saisie manuelle de données et de recevoir des recommandations et des rappels produits par l'intelligence artificielle, tout en restant dans le flux de travail. Viva Sales rationalise l'expérience du vendeur en faisant ressortir les informations dans le bon contexte au sein des outils que les vendeurs utilisent déjà, en lui faisant gagner du temps et en offrant à l'entreprise une vision plus complète du client.

« L'avenir de la vente n'est pas un nouveau système, mais plutôt faire ressortir les informations dont les vendeurs ont besoin au bon moment, dans le bon contexte, dans les outils qu'ils connaissent, afin de simplifier leur expérience de travail », a déclaré Judson Althoff, vice-président exécutif et directeur commercial chez Microsoft. « Permettre aux vendeurs de passer plus de temps avec leurs clients, c'est notre objectif. Nous l'avons atteint en réinventant l'expérience de vente avec Viva Sales. »

« Les vendeurs comptent sur la collaboration numérique et les outils de productivité pour se connecter avec les clients et conclure des ventes, mais beaucoup d'informations qu'ils découvrent grâce à ces outils ne finissent pas dans le CRM », a déclaré Paul Greenberg, fondateur et directeur principal de The 56 Group. « Microsoft relève ce défi en offrant une solution qui complète le CRM. Viva Sales automatise le travail, saisit les renseignements essentiels sur le client et aide les vendeurs à faire leur travail. »

Réinventer l'expérience du vendeur

Viva Sales s'appuie sur Microsoft Viva, qui a été lancé l'année dernière. Viva offre une plateforme intégrée d'expérience employé qui réunit les communications, les connaissances, les formations, les objectifs et les idées pour permettre à chaque personne et à chaque équipe de travailler dans les meilleures conditions, quelque soit où elle se trouve. Viva Sales propose la première application Viva basée sur les fonctions et conçue spécialement pour les vendeurs :

Viva Sales fournit des outils aux vendeurs pour faire leur travail, tout en fournissant les informations dont a besoin la direction des ventes. Au fur et à mesure que les vendeurs travaillent, ils peuvent identifier les clients dans Outlook, Teams ou des applications Office comme Excel, et Viva Sales les saisira automatiquement pour les intégrer au dossier client, avec toutes les données pertinentes sur le client. Auparavant, il n'était pas possible de saisir automatiquement ce niveau de données sur l'engagement des clients. Ces données peuvent facilement être partagées avec les membres de l'équipe en collaborant dans Office ou Teams, sans avoir à les retaper ou à les chercher dans un CRM.

Les renseignements en temps réel sur les clients permettent de mieux comprendre où en est chaque client dans son parcours d'achat et comment orienter la relation. Viva Sales fournit également des recommandations basées sur l'intelligence artificielle pour permettre aux vendeurs d'améliorer leur engagement client : en optimisant le suivi avec les prochaines meilleures étapes, des rappels exploitables et des recommandations pour accélérer et conclure plus de ventes. Viva Sales utilise Context IQ, annoncé l'automne dernier, pour garantir que le contenu pertinent est connecté à l'ensemble des applications et services Microsoft, comme Dynamics 365 et Microsoft 365, afin que les vendeurs gagnent du temps et restent dans le flux de travail.

Avec Viva Sales, nous créons une nouvelle catégorie d'applications traitant de l'expérience de vente. Microsoft est particulièrement bien placé pour offrir ce type d'application dans les applications de productivité et de collaboration que les employés utilisent déjà.

