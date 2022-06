Spoločnosť Microsoft oznamuje vydanie aplikácie Viva Sales, ktorá nanovo definuje skúsenosti predajcov a zvyšuje produktivitu

Viva Sales spolupracuje s akýmkoľvek systémom CRM predajcu na automatizácii zadávania údajov a prináša predajcom, ktorí využívajú služby Microsoft 365 a Microsoft Teams, inteligenciu s podporou umelej inteligencie.

REDMOND, Washington, 16. júna 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Microsoft Corp. vo štvrtok oznámila vydanie Microsoft Viva Sales, novej aplikácie pre predajcov. Viva Sales obohacuje akýkoľvek systém CRM o údaje o zapojení zákazníkov zo služieb Microsoft 365 a Microsoft Teams a využíva umelú inteligenciu na poskytovanie personalizovaných odporúčaní a poznatkov pre predajcov, aby boli viac prepojení so svojimi zákazníkmi. To pomáha predajcom plynulejšie personalizovať spoluprácu so zákazníkmi s cieľom rýchlejšieho uzavretia obchodu.

Zamestnanci v dnešnom hybridnom svete požadujú od svojich zamestnávateľov viac – od nástrojov, ktoré používajú, po pracovný čas a miesta, kde pracujú. To platí najmä pre predajcov. Viva Sales umožňuje predajcom získavať poznatky z celého systému Microsoft 365 a Teams, eliminovať manuálne zadávanie údajov a dostávať odporúčania a pripomenutia na základe umelej inteligencie – to všetko pri zachovaní plynulosti práce. Viva Sales zefektívňuje prácu predajcu tým, že v rámci nástrojov, ktoré predajcovia už používajú, poskytuje prehľad so správnym kontextom, šetrí čas predajcov a poskytuje organizácii úplnejší pohľad na zákazníka.

„Budúcnosť predaja nie je nový systém. Prináša informácie, ktoré predajcovia potrebujú v správnom čase a v správnom kontexte, do nástrojov, ktoré poznajú, takže ich práca sa môže zefektívniť," povedal Judson Althoff, výkonný viceprezident a obchodný riaditeľ spoločnosti Microsoft. „Naším cieľom bolo umožniť predajcom tráviť viac času so svojimi zákazníkmi – a to sa nám podarilo vďaka novému poňatiu predaja s aplikáciou Viva Sales."

„Predajcovia sa pri komunikácii so zákazníkmi a uzatváraní obchodov spoliehajú na digitálne nástroje na spoluprácu a produktivitu, ale mnohé z poznatkov, ktoré pomocou týchto nástrojov získajú, sa nedostanú do systémov CRM," povedal Paul Greenberg, zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti The 56 Group. „Spoločnosť Microsoft sa chopila tejto výzvy a ponúka riešenie, ktoré dopĺňa systém CRM. Viva Sales automatizuje náročnú prácu, zachytáva dôležité informácie o zákazníkovi a pomáha predajcom dokončiť prácu."

Prepracovanie skúseností predajcu

Viva Sales vychádza z aplikácie Microsoft Viva, ktorá bola uvedená na trh minulý rok. Viva poskytuje integrovanú platformu pre zamestnancov, ktorá spája komunikáciu, znalosti, vzdelávanie, ciele a poznatky, aby umožnila každému človeku a tímu byť najlepším, a to odkiaľkoľvek. Viva Sales prináša prvú aplikáciu Viva založenú na rolách, ktorá je určená špeciálne pre predajcov:

Viva Sales poskytuje predajcom nástroje na vykonávanie práce a zároveň poskytuje informácie, ktoré sú pre vedenie predaja potrebné. Počas práce môžu predajcovia označovať zákazníkov v aplikáciách Outlook, Teams alebo Office, ako je napríklad Excel, a Viva Sales to automaticky zaznamená ako záznam o zákazníkovi so všetkými relevantnými údajmi o ňom. Možnosť automaticky získavať údaje o zapojení zákazníkov na takejto úrovni nebola predtým k dispozícii. Tieto údaje možno ľahko zdieľať s členmi tímu počas spolupráce v aplikáciách Office a Teams bez toho, aby ste ich museli znova písať alebo vyhľadávať v systéme CRM.

Viva Sales na základe údajov a s využitím umelej inteligencie odporúča ďalšie kroky na postup zákazníka cez predajný lievik, určuje priority práce a ďalšie kroky a umožňuje predajcom prístup k úplnej histórii a materiálom o interakcii so zákazníkom. Poznatky o zákazníkoch v reálnom čase poskytujú hlbšie pochopenie toho, kde sa každý zákazník nachádza na svojej nákupnej ceste a ako riadiť vzťah.

Poznatky o zákazníkoch v reálnom čase poskytujú hlbšie pochopenie toho, kde sa každý zákazník nachádza na svojej nákupnej ceste a ako riadiť vzťah. Viva Sales tiež poskytuje odporúčania riadené umelou inteligenciou, ktoré predajcom umožňujú zlepšiť angažovanosť u zákazníkov – optimalizovať následné kroky s ďalšími najlepšími krokmi, akčnými pripomienkami a odporúčaniami na urýchlenie a uzavretie väčšieho počtu predajov. Spoločnosť Viva Sales využíva službu Context IQ, ktorá bola oznámená na jeseň minulého roka, na zabezpečenie prepojenia relevantného obsahu v aplikáciách a službách spoločnosti Microsoft – ako napríklad Dynamics 365 a Microsoft 365 – aby predajcovia ušetrili čas a zotrvali v pracovnom toku.

S Viva Sales vytvárame novú kategóriu aplikácií zameraných na predajné skúsenosti. Spoločnosť Microsoft má jedinečnú pozíciu na to, aby ponúkla tento typ aplikácie v rámci aplikácií pre produktivitu a spoluprácu, ktoré zamestnanci už používajú.

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte oficiálny blog spoločnosti Microsoft a blog venovaný riešeniu Microsoft Dynamics 365.

