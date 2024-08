600 nouveaux•elles employé•e•s seront basé•e•s en Asie et aux États-Unis, au sein de bureaux au Vietnam, en Chine, en Inde, au Japon et dans la Silicon Valley.

MONTRÉAL, 1er août 2024 /PRNewswire/ -- Averna, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de test et de qualité, a annoncé l'acquisition de Global Equipment Services, inc. (GES), une division de Kimball Electronics, inc. (Nasdaq: KE) spécialisée en automatisation et en solutions de test et de mesure pour les industries de l'électronique grand public, des semi-conducteurs et des appareils médicaux.

Averna consolide sa présence mondiale avec l’acquisition de Global Equipment Services, inc., une division de Kimball Electronics, inc. (CNW Group/Averna Technologies Inc.)

Cette acquisition stratégique conjugue les forces et l'empreinte mondiale des deux entreprises pour former l'un des plus importants intégrateurs de systèmes en matière d'automatisation des tests, avec 1 200 employé•e•s réparti•e•s à travers 20 bureaux dans 11 pays. Les nouveaux bureaux d'Averna comprennent Hô Chi Minh au Vietnam, Suzhou en Chine, Trivandrum en Inde, Tokyo au Japon et San Jose aux États-Unis, ainsi qu'une équipe de support technique aux Philippines, à Taiwan, en Corée du Sud, en Malaisie et en Thaïlande.

« Les opérations de nos clients mondiaux se déroulant à travers tous les continents, il était important pour nous d'unir nos forces à la bonne équipe et d'établir une présence significative en Asie », explique François Rainville, président et chef de la direction d'Averna. « Avec cette acquisition, Averna dispose maintenant d'une solide présence en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, où la majorité des activités de R&D et de fabrication de nos clients ont lieu. Si l'on ajoute à cela les compétences en automatisation, vision et ingénierie de test, GES était manifestement une cible de choix. »

« En tant que division de Kimball Electronics, nous avons été exposés à de nombreux projets de grande envergure », déclare Chris Thyen, ancien vice-président des nouvelles plateformes chez GES et nouvellement vice-président d'Averna Asie-Pacifique. « En unissant nos forces à celles d'Averna, nous pourrons mettre à profit notre expertise auprès de clients d'envergure mondialement. »

Cette acquisition renforce la position d'Averna en tant qu'un des chefs de file pour les solutions de test, de mesure et de qualité. Avec plus de 14 800 m2 (160 000 pi²) d'espace de fabrication supplémentaires, comprenant des salles blanches de classe 100K et 10K, Averna est assurément prête à accueillir les projets d'envergure de ses clients, partout dans le monde.

Partenaires Walter Capital, actionnaire principal d'Averna, a participé à la négociation de cette acquisition avec le soutien d'autres actionnaires importants. Il s'agit notamment d'Investissement Québec et de W Investments Group LP. Cet investissement s'inscrit dans leur objectif de favoriser l'expansion internationale d'entreprises québécoises performantes.

À propos d'Averna

En tant que leader mondial en matière de solutions de test et de qualité, Averna collabore avec des concepteurs de produits, des développeurs et des fabricants pour les aider à améliorer la qualité de leurs produits, raccourcir les délais de commercialisation et protéger leurs marques. Fondée en 1999, Averna propose une expertise spécialisée et des solutions innovantes de test, d'inspection par la vision, d'assemblage de précision et d'automatisation qui procurent des avantages techniques, financiers et commerciaux considérables à ses clients dans les secteurs industriel, de l'automobile et des véhicules électriques, des sciences de la vie et des appareils médicaux, des batteries, de l'électronique grand public, de l'énergie, des télécommunications, de l'aérospatiale, des semiconducteurs et plus encore. Averna compte plusieurs bureaux à travers le monde, est certifiée ISO 9001:2015, est enregistrée à l'ITAR et travaille en partenariat avec NI, Eclipse Automation, PI, Keysight Technologies et JOT Automation. www.averna.com

