600 neue Mitarbeiter werden in Asien und den USA an Niederlassungen in China, Indien, Vietnam, Japan und Silicon Valley (USA) tätig sein.

MONTRÉAL, 1. August 2024 /PRNewswire/ -- Averna, ein weltweitführender Anbieter von Test- und Qualitätslösungen hat den Erwerb von Global Equipment Services, Inc. (GES), einer Sparte von Kimball Electronics, Inc. (Nasdaq: KE) angekündigt. GES ist spezialisiert auf Automatisierungs-, Test- und Messlösungen für Branchen wie Verbraucherelektronik, Halbleiter und medizinische Geräte.

Averna erweitert Aktionsradius in Asien und Nordamerika mit dem Erwerb von Global Equipment Services, Inc. von Kimball Electronics, Inc. (CNW Group/Averna Technologies Inc.)

Diese strategische Übernahme kombiniert die Stärken und den Aktionsradius beider Unternehmen. Das Ergebnis ist einer der größten unabhängigen Systemintegratoren für Testautomatisierung mit 1.200 Mitarbeitern und 20 Niederlassungen in 11 Ländern. Zu den neuen Averna Standorten zählen Suzhou, China, Trivandrum, Indien, Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam, Tokio, Japan, und San José, USA. Außerdem wird technischer Support auf den Philippinen sowie in Taiwan, Südkorea, Malaysia und Thailand angeboten.

„Da sich die Geschäftstätigkeiten unserer globalen Kunden über alle Kontinente erstrecken, war es für uns wichtig, die Kräfte mit dem richtigen Team zu bündeln und eine signifikante Präsenz in den verschiedensten Regionen Asiens aufzubauen", erläutert François Rainville, Präsident und CEO von Averna. „Mit dieser Übernahme verfügt Averna jetzt über eine solide Präsenz in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Dort ist der Großteil der Aktivitäten unserer Kunden in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Fertigung angesiedelt. Wenn man darüber hinaus die fundierten Fähigkeiten des Teams in den Bereichen Automatisierung, Vision und Testtechnik sowie den beeindruckenden Kundenstamm bedenkt, war GES eindeutig die richtige Wahl."

Zu den Kunden von GES zählen Original Equipment Manufacturers (OEMs) sowie ihre Lieferanten (CMs – Contract Manufacturers). Optische Messtechnik und Fehlererkennung, Bildverarbeitung/Software und Feinjustierung von Komponenten/Teilen für Produkte gehören zu den Kernkompetenzen. GES bietet ein breites Spektrum an Automatisierungs- und Inspektionssystemen einschließlich Funktionsprüfungen, kosmetischer Inspektionen und Montageanwendungen für alle Märkte.

„Als Teil von Kimball Electronics waren wir an vielen Großprojekten beteiligt", kommentierte Chris Thyen, früherer Vice President, New Platforms bei GES und jetzt Vice-President, Averna APAC. „Durch den Schulterschluss mit Averna kommen wir nicht nur mit einer neuen Testlandschaft in Kontakt, sondern wir können auch unser Fachwissen in verschiedenen Bereichen der Qualitätsinnovation einbringen."

Mit dieser Übernahme festigt Averna seine Position als führendes Unternehmen in den Bereichen Testtechnik, Messung und Qualität. Durch die Erweiterung der Fertigungsfläche um mehr als 14.500 m², einschließlich Reinräumen der Klassen 100K und 10K, ist Averna bestens aufgestellt, um große Kundenherausforderungen überall auf der Welt zu meistern.

Über Averna

Als globaler Integrator von Test- und Qualitätslösungen hilft Averna seinen Partnern – Produktdesigner, Entwickler und OEMs –, die Qualität ihrer Produkte zu steigern, Markteinführungen zu beschleunigen und ihre Marken zu schützen. Seit der Gründung 1999 bietet Averna spezielles Know-how und innovative Lösungen für Testtechnik, Vision, Präzisionsmontage und Automatisierung. Kunden aus den verschiedensten Branchen, u.a. Luft- und Raumfahrt, Automotive, Verbraucherelektronik, Energie, Industrieprodukte, Medizintechnik und Biowissenschaften, Halbleiter und Telekommunikation – bietet dies entscheidende Vorteile in Bezug auf Technologie, Finanzen und Marktposition. Averna unterhält Niederlassungen auf der ganzen Welt, verfügt über zahlreiche Branchenzertifizierungen wie ISO 9001:2015, ITAR-Registrierung und ist Partner von NI, Eclipse Automation, PI, Keysight Technologies und JOT Automation. www.averna.com

