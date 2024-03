Averna et Gotion concluent une collaboration stratégique pour la fabrication et les tests avancés de batteries

Gotion adoptera la solution de test d'Averna et NI pour standardiser la fabrication de ses batteries dans le monde entier.

MONTRÉAL, le 5 mars 2024 /PRNewswire/ -- Averna, le principal fournisseur mondial de solutions de test et de qualité, est fière d'annoncer sa collaboration avec Gotion, un fabricant international de batteries de renom, pour la mise au point d'un système de test de fin de cycle novateur conçu pour améliorer la validation des composants électriques dans les blocs-batteries du fabricant.

M. Jochen Weber, vice-président d'Averna Allemagne, a déclaré : « Notre partenariat avec Gotion marque une étape importante dans l'avancement de la fabrication des batteries. L'entreprise produit la prochaine génération de technologie de stockage de l'énergie et nos systèmes de test sont tout simplement les mieux adaptés. Non seulement ils garantissent les normes les plus élevées de validation des performances, mais ils posent également les bases des innovations futures. »

Le système d'Averna repose principalement sur la plateforme Batterie Inspektor™ et tire parti de l'instrumentation de test de NI. Il est entièrement personnalisé en fonction des exigences de Gotion. Cet effort de collaboration assure non seulement le test méticuleux de la performance des blocs-batteries, mais intègre également la connectivité des données à l'infrastructure globale. Le système se caractérise par sa conception modulaire et extensible, qui permet une intégration transparente dans divers environnements de production.

Dr. Nizar Aouni, chef de projet chez Gotion, affirme que « l'expertise et l'approche innovante d'Averna ont grandement contribué au développement de nos batteries de pointe. Ce système répond non seulement à nos exigences rigoureuses en matière de tests, mais il s'inscrit aussi parfaitement dans notre vision de la fabrication intelligente. La présence d'Averna dans les zones géographiques où Gotion fabrique et fabriquera est également un facteur clé de notre partenariat. » Cette collaboration témoigne de l'engagement de Gotion et d'Averna à repousser les limites de la technologie et à offrir des solutions sur mesure qui répondent aux besoins changeants de l'industrie des batteries à l'échelle mondiale.

À propos de Gotion

Gotion High-tech Co., Ltd est la première entreprise privée du secteur des batteries d'alimentation à entrer sur le marché des capitaux en Chine et elle est cotée à la bourse de Shenzhen depuis mai 2015. La société se spécialise dans le développement et la fabrication des batteries d'alimentation pour les véhicules à énergies nouvelles, les applications de stockage d'énergie, les équipements de transmission et de distribution d'énergie, etc.

Gotion High-tech est une entreprise technologique qui se concentre sur la R&D et l'innovation dans le domaine des batteries d'alimentation. Elle est l'une des premières entreprises à s'être engagée dans la recherche et le développement indépendants, la production et la vente des batteries au lithium-ion pour les véhicules à énergies nouvelles, en Chine. Gotion High-tech est présente dans le monde entier et a mis en place une coopération stratégique avec Volkswagen, le groupe Tata, Vinfast et Jinko, entre autres.

À propos d'Averna

En tant que leader mondial en matière de solutions de test et de qualité, Averna collabore avec des concepteurs de produits, des développeurs et des fabricants pour les aider à améliorer la qualité de leurs produits, raccourcir les délais de commercialisation et protéger leurs marques.

Fondée en 1999, Averna propose une expertise spécialisée et des solutions innovantes de test, d'inspection par la vision, d'assemblage de précision et d'automatisation qui procurent des avantages techniques, financiers et commerciaux considérables à ses clients dans les secteurs industriel, de l'automobile et des véhicules électriques, des sciences de la vie et des appareils médicaux, des batteries, de l'électronique grand public, des télécommunications, des semiconducteurs, du transport, de l'aérospatiale et de la défense.

Averna compte plusieurs bureaux à travers le monde, est certifiée ISO 9001:2015, est enregistrée à l'ITAR et travaille en partenariat avec NI, PI, Eclipse Automation, Keysight Technologies et JOT Automation. https://www.averna.com/fr/accueil

