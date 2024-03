Averna und Gotion schmieden strategische Kooperation für hochmoderne Batteriefertigung und -tests

Gotion wird die Testlösung von Averna/NI als Standard für seine weltweite Batteriefertigung nutzen

MONTREAL, 5. März 2024 /PRNewswire/ -- Averna, der weltweit führende Anbieter von Test- und Qualitätslösungen, freut sich, die Zusammenarbeit mit dem renommierten internationalen Batteriehersteller Gotion bekannt geben zu dürfen. Die Kooperation zielt darauf ab, ein innovatives End-of-Line-Testsystem zu entwickeln, um die Validierung der elektrischen Komponenten in den Batteriepacks des Herstellers zu optimieren.

Jochen Weber, Vizepräsident von Averna Deutschland, erklärt hierzu: „Unsere Partnerschaft mit Gotion ist ein wichtiger Meilenstein bei der Weiterentwicklung der Batterieherstellung. Das Unternehmen produziert die nächste Generation von Energiespeichertechnologien, und unsere Testsysteme sind einfach die passende Ergänzung. Sie stellen nicht nur höchste Standards bei der Performance-Validierung sicher, sondern legen auch das Fundament für zukünftige Innovationen."

Das System von Averna basiert im Wesentlichen auf dem Batterie Inspektor™-Framework und nutzt die Testinstrumente von NI. Es ist vollständig auf die Anforderungen von Gotion zugeschnitten. Dieser kooperative Ansatz stellt nicht nur sicher, dass die Leistung der Batteriepacks sorgfältig geprüft wird, sondern bindet auch Datenkonnektivität in die gesamte Infrastruktur ein. Die modulare und erweiterbare Architektur, die das System prägt, gestattet eine nahtlose Integration in unterschiedliche Fertigungsumgebungen.

Das Endresultat wurde von Dr. Nizar Aouni, Projektmanager bei Gotion hoch gelobt: „Die Expertise und der innovative Ansatz von Averna haben entscheidend zur Entwicklung unserer hochmodernen Batteriepacks beigetragen. Dieses System erfüllt nicht nur unsere strengen Testanforderungen, sondern fügt sich auch nahtlos in unsere Vision einer smarten Fertigung ein. Die Präsenz von Averna in den Regionen, in denen Gotion produziert und produzieren wird, ist ebenfalls ein ausschlaggebender Faktor für unsere Partnerschaft." Diese Zusammenarbeit ist ein Zeugnis für das Engagement von Gotion und Averna, die Grenzen der Technologie zu durchbrechen und maßgeschneiderte Lösungen zu liefern. Auf diese Weise werden die Unternehmen den schnell voranschreitenden Anforderungen der Battriebranche auf der ganzen Welt gerecht.

Über Gotion

Gotion High-tech Co., Ltd., das erste Unternehmen, das den Kapitalmarkt in China betrat, wurde im Mai 2015 an der Börse von Shenzhen notiert. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Fertigung von Energiebatterien für neue Energiefahrzeuge, Energiespeicheranwendungen, Stromübertragungs- und Stromverteilungsanlagen usw. spezialisiert.

Gotion High-tech ist ein technologiebasiertes Unternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von Energiespeichertechnologie und Innovation konzentriert. Es ist eines der ersten Unternehmen, das sich in China mit der unabhängigen Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von Lithium-Ionen-Batterien für Fahrzeuge mit neuen Energien beschäftigt hat. Gotion High-tech ist weltweit tätig und pflegt unter anderem eine strategische Zusammenarbeit mit Volkswagen, der Tata-Gruppe, Vinfast und Jinko.

Über Averna

Als weltweiter Integrator von Lösungen im Bereich Test und Qualität kooperiert Averna mit Produktdesignern, Entwicklern und OEMs. Averna unterstützt sie dabei, eine höhere Produktqualität zu erreichen, die Markteinführung zu beschleunigen und ihre Marken zu schützen. Seit der Gründung 1999 bietet Averna automatisierte Lösungen für innovative Testverfahren, Sichtprüfung und Präzisionsmontage. Auf diese Weise genießen unsere Kunden aus vielfältigen Branchen erhebliche technische, finanzielle und marktbezogene Vorteile: Luft- und Raumfahrt, Automotive-Branche, Konsumgüterindustrie, Energiesektor, Medizintechnik und Biowissenschaften, Halbleiterindustrie, Telekommunikation und weitere. Averna besitzt Niederlassungen auf der ganzen Welt, zahlreiche Branchenzertifizierungen wie ISO 9001:2015 sowie ITAR-Registrierung und ist Partner von NI, Eclipse Automation, PI, Keysight Technologies und JOT Automation. www.averna.com

