Azumuta beschafft 8 Mio. Euro in der Serie-A-Finanzierungsrunde, um die Digitalisierung und KI-gestützte Arbeitsanweisungen in der Fertigung zu beschleunigen

GHENT, Belgien, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- Hersteller auf der ganzen Welt verlassen sich immer noch auf Papier, Tabellenkalkulationen und fragmentierte Systeme zur Verwaltung von Fertigungsprozessen. Azumuta, das bedienerzentrierte Software-Scale-up aus Gent, Belgien, ändert dies.

Azumuta hat eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 8 Millionen Euro erhalten, um die Entwicklung seiner Plattform für KI-gestützte digitale Arbeitsanweisungen, Qualitätskontrolle und Mitarbeiterschulung zu beschleunigen. Die Runde wurde von Keen Venture Partners geleitet, mit Beteiligung von Capricorn Partners sowie den Altinvestoren PMV, Angelwise und Dirk Vermunicht.

Die Finanzierung wird das Wachstum des Teams, die Expansion in neue Märkte sowie die weitere Entwicklung unterstützen, um Herstellern zu helfen, ihre Abläufe zu rationalisieren, die Qualität zu verbessern und ihre Beschäftigten zu stärken.

„Jede Woche treffen wir auf Hersteller, die kritische Prozesse noch auf Papier abwickeln", sagt Batist Leman, Geschäftsführer von Azumuta. „Es mangelt nicht an Ehrgeiz, sondern nur an einer Technologie, die für die reale Produktion ausgelegt ist. Azumuta überbrückt diese Lücke und hilft Fabriken dabei, die Digitalisierung so zu gestalten, dass sie zu ihren Betriebsabläufen passt."

Know-how in der Werkstatt digitalisieren

Das 2016 gegründete Unternehmen Azumuta begann als digitales Arbeitsanweisungstool und hat sich zu einer Plattform entwickelt, die von fast 100 Herstellern weltweit genutzt wird. Durch die Kombination von Arbeitsanweisungen, Audits, Schulungen und Qualitätskontrollen in einem System erhalten Hersteller eine zentrale Anlaufstelle für betriebliches Wissen. Nutzer berichten von einer Verringerung des Verwaltungsaufwands um bis zu 50 % und von 60 % weniger Qualitätsbeschwerden.

Hersteller wie Atlas Copco, Toyota und Sioux Technologies verlassen sich auf Azumuta, um die Produktion am Laufen zu halten.

„Betriebliche Effizienz ist eine unserer wichtigsten Prioritäten", sagt Johan Dom, VP Engineering bei Atlas Copco. „Auf dem Weg zu einer Fabrik der Zukunft ist die digitale Transformation unerlässlich. Hier spielt Azumuta eine entscheidende Rolle."

„Die meiste Fertigungssoftware wird für die Chefetage entwickelt, nicht für die Beschäftigten in der Produktion", fügt Robert Verwaayen, General Partner bei Keen Venture Partners, hinzu. „Azumuta setzt dort an, wo die eigentliche Arbeit stattfindet: bei der Entwicklung KI-gestützter Software, die Bediener tatsächlich nutzen wollen. Deshalb bewährt sie sich."

Azumuta, das zu den am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen Belgiens zählt, plant, seine Reichweite zu vergrößern und Produktinnovation, Kundenerfolg sowie Industriepartnerschaften voranzutreiben.

Informationen zu Azumuta

Azumuta unterstützt Hersteller dabei, ihr Know-how an der Front in vernetzte, digitale, KI-gestützte Prozesse zu verwandeln, indem es eine Plattform für Arbeitsanweisungen, Qualitätskontrolle und Schulungen anbietet. Der Name ist eine Anspielung auf den Genter Dialekt „ah zo moet da", übersetzt: „ah, so geht das".