Azumuta lève une série A de 8 millions d'euros pour accélérer la numérisation et les instructions de travail assistées par l'IA dans la fabrication

GHENT, Belgique, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Les fabricants du monde entier s'appuient encore sur le papier, les feuilles de calcul et les systèmes fragmentés pour gérer les processus opérationnels en production. Azumuta, l'entreprise de Gand (Belgique) spécialisée dans les logiciels centrés sur l'opérateur change la donne.

Azumuta a levé un financement de 8 millions d'euros de série A pour accélérer le développement de sa plateforme d'instructions de travail numériques assistées par l'IA, de contrôle de la qualité et de formation de la main-d'œuvre. L'opération a été menée par Keen Venture Partners, avec la participation de Capricorn Partners et des investisseurs historiques PMV, Angelwise et Dirk Vermunicht.

Le financement soutiendra la croissance de l'équipe, l'expansion sur de nouveaux marchés et la poursuite du développement afin d'aider les fabricants à rationaliser leurs opérations, à améliorer la qualité et à fournir plus de moyens à leur main-d'œuvre.

« Chaque semaine, nous rencontrons des fabricants qui exécutent encore des processus essentiels sur papier », déclare Batist Leman, PDG d'Azumuta. « Il n'y a pas de manque d'ambition, mais simplement un besoin de technologie conçue pour la production réelle. Azumuta facilite la transition numérique des usines et les aide d'une manière adaptée à leurs méthodes de travail.

Numérisation du savoir-faire de l'atelier

Fondé en 2016, Azumuta a commencé comme un outil numérique d'instruction de travail et a évolué en une plateforme utilisée par près de 100 fabricants dans le monde entier. En regroupant les instructions de travail, les audits, la formation et le contrôle qualité dans un système unique, il offre aux fabricants une plateforme centrale pour les connaissances opérationnelles. Les utilisateurs signalent jusqu'à 50 % de réduction du temps administratif et une diminution 60 % des plaintes relatives à la qualité.

Des fabricants tels qu'Atlas Copco, Toyota et Sioux Technologies s'appuient sur Azumuta pour maintenir la production connectée.

« L'efficacité opérationnelle constitue l'une de nos principales priorités », déclare Johan Dom, vice-président de l'ingénierie chez Atlas Copco. « Alors que nous nous efforçons de devenir une usine du futur, la transformation numérique est essentielle. C'est là qu'Azumuta joue un rôle crucial ».

« La plupart des logiciels de fabrication sont conçus pour les dirigeants et non pour les équipes de production », ajoute Robert Verwaayen, associé général chez Keen Venture Partners. « Azumuta commence là où se déroule le travail réel, développant des solutions logicielles intégrant l'IA que les opérateurs souhaitent réellement adopter. C'est ce qui fait toute la différence ».

Reconnu comme l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide en Belgique, Azumuta prévoit d'étendre sa portée et de faire progresser l'innovation des produits, la réussite des clients et les partenariats industriels.

À propos d'Azumuta

Azumuta permet aux industriels de convertir l'expertise du personnel opérationnel en processus connectés, numériques et enrichis par l'IA, couvrant instructions de travail, qualité et formation. Le nom fait écho au dialecte gantois « ah zo moet da », traduit par « voilà la manière de procéder. »