-Azumuta recauda 8 millones de euros en su ronda de financiación Serie A para acelerar la digitalización y las instrucciones de trabajo asistidas por IA en la fabricación

GHENT, Bélgica, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Los fabricantes de todo el mundo aún dependen del papel, las hojas de cálculo y los sistemas fragmentados para gestionar los procesos de producción. Azumuta, la empresa de software centrada en el operario con sede en Gante, Bélgica, está cambiando esta situación.

Azumuta recaudó 8 millones de euros en su ronda de financiación Serie A para acelerar el desarrollo de su plataforma de instrucciones de trabajo digitales con apoyo de IA, control de calidad y formación del personal. La ronda fue liderada por Keen Venture Partners, con la participación de Capricorn Partners y los inversores recurrentes PMV, Angelwise y Dirk Vermunicht.

La financiación impulsará el crecimiento del equipo, la expansión a nuevos mercados y el desarrollo de soluciones para ayudar a los fabricantes a optimizar sus operaciones, mejorar la calidad y potenciar a su personal.

"Cada semana nos encontramos con fabricantes que aún gestionan procesos críticos en papel", afirmó Batist Leman, consejero delegado de Azumuta. "No les falta ambición, sino una necesidad de tecnología diseñada para la producción real. Azumuta cubre esta brecha y ayuda a las fábricas a digitalizarse de una forma que se adapta a su funcionamiento".

Digitalización del conocimiento en planta

Fundada en 2016, Azumuta comenzó como una herramienta digital de instrucciones de trabajo y ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma utilizada por casi 100 fabricantes en todo el mundo. Al combinar instrucciones de trabajo, auditorías, formación y control de calidad en un solo sistema, ofrece a los fabricantes un centro integral de conocimiento operativo. Los usuarios reportan una reducción de hasta el 50 % en el tiempo administrativo y un 60 % menos de quejas de calidad.

Fabricantes como Atlas Copco, Toyota y Sioux Technologies confían en Azumuta para mantener la producción conectada.

"La eficiencia operativa es una de nuestras principales prioridades", afirmó Johan Dom, vicepresidente de Ingeniería de Atlas Copco. "En nuestro camino para convertirnos en la fábrica del futuro, la transformación digital es esencial. Ahí es donde Azumuta desempeña un papel crucial".

"La mayoría del software para la industria manufacturera está diseñado para la alta dirección, no para los operarios", añadió Robert Verwaayen, socio general de Keen Venture Partners. "Azumuta se centra en lo que realmente importa: desarrollar software con inteligencia artificial que los operarios realmente quieren usar. Por eso tiene tanto éxito".

Reconocida como una de las empresas tecnológicas de mayor crecimiento en Bélgica, Azumuta planea expandir su alcance e impulsar la innovación de productos, el éxito de sus clientes y las alianzas con la industria.

Acerca de Azumuta

Azumuta ayuda a los fabricantes a transformar el conocimiento práctico de sus operarios en procesos conectados, digitales y con soporte de IA mediante su plataforma para instrucciones de trabajo, control de calidad y formación. El nombre evoca la expresión del dialecto de Gante 'ah zo moet da', que significa 'así se hace'.