BANDSINTOWN AMÉLIORE LES ANNONCES DE CONCERTS SUR APPLE MUSIC À L'OCCASION DE LA SORTIE D'IOS 26.4

Ce lancement marque une expansion significative de la découverte de concerts sur Apple Music. Les artistes qui publient des événements sur Bandsintown for Artists et qui connectent leur profil Apple Music peuvent désormais voir leurs spectacles apparaître automatiquement sur la plateforme. Les lieux, festivals et promoteurs abonnés à Bandsintown Pro bénéficient également d'une mise en avant transparente de leurs événements sur Apple Music.

Comment ça marche

Les artistes peuvent connecter l'URL de leur page d'artiste Apple Music dans le tableau de bord de Bandsintown for Artists. Une fois connectés, les événements seront synchronisés mondialement avec Apple Music dans les 24 à 48 heures et apparaîtront dans deux nouveaux emplacements :

Pages d'artistes : Une section « Concerts à venir » s'affichera lorsque les artistes seront en tournée

Une section « Concerts à venir » s'affichera lorsque les artistes seront en tournée Onglet Concerts : Une nouvelle section au sein de la fonction Recherche permettra aux fans de parcourir les spectacles par lieu, genre et date.

Les fans pourront consulter les annonces pour voir les détails de l'événement, y compris les informations sur le lieu, les setlists et les liens directs vers les plateformes d'achat de billets. Apple Music informera également les utilisateurs des concerts à venir des artistes qu'ils suivent grâce à des notifications push.

L'intégration s'appuie sur le rôle existant de Bandsintown qui alimente les données relatives aux événements en direct dans l'écosystème d'Apple, y compris Shazam, Apple Maps, le moteur de recherche Spotlight, Apple Photos et Apple Music Set Lists. Avec l'ajout de l'environnement de streaming d'Apple Music, les artistes peuvent désormais informer leurs fans de leurs concerts au moment où ils les écoutent activement.

« Bandsintown alimente depuis des années les annonces de concerts dans l'écosystème d'Apple - de Shazam à Apple Maps en passant par Spotlight Search et Photos », a déclaré Fabrice Sergent, cofondateur et associé gérant de Bandsintown. « L'extension à Apple Music donne à tous les artistes du monde entier une ligne directe avec les fans, en faisant apparaître leurs spectacles au moment où les auditeurs sont le plus inspirés pour aller les voir se produire en direct. »

Les listes de concerts sont disponibles sur les appareils fonctionnant sous iOS 26.4, actuellement en version bêta publique et développeur, une sortie plus large étant prévue pour bientôt.

À propos de Bandsintown :

Bandsintown, la première plateforme mondiale de découverte d'événements en direct, met en relation plus de 100 millions de fans inscrits avec des concerts de plus de 700 000 artistes et 65 000 lieux, publiant 2,3 millions d'événements par an. Grâce à des partenariats stratégiques avec YouTube, Google, Spotify, Apple, Shazam et Microsoft Bing, Bandsintown distribue ces événements de manière transparente à des milliards de fans supplémentaires sur leurs plateformes préférées.

L'application et le site web pour les fans, Bandsintown Concerts, tous deux primés, proposent le catalogue de musique live le plus complet au monde, en utilisant l'IA pour générer plus de 400 millions de recommandations de concerts personnalisées chaque mois en fonction des habitudes d'écoute et des préférences des fans.

Bandsintown for Artists permet à 700 000 musiciens de toutes dimensions de publier des événements, d'annoncer des tournées, de gérer les préventes et les ventes, et de promouvoir des concerts sur leurs propriétés numériques grâce à ses widgets et à ses API.

Bandsintown Pro fournit des solutions de marketing et de distribution d'événements automatisées à plus de 65 000 sites, festivals et promoteurs, les aidant à accroître la visibilité de leurs événements sur toutes les plateformes numériques, tout en leur permettant de gagner du temps et de vendre davantage de billets.

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