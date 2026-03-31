Bandsintown potencia las listas de conciertos en Apple Music con el lanzamiento de IOS 26.4

Este lanzamiento supone una importante expansión del descubrimiento de conciertos en Apple Music. Los artistas que publican eventos a través de Bandsintown for Artists y conectan su perfil de Apple Music ahora pueden ver sus conciertos aparecer automáticamente en la plataforma. Los recintos, festivales y promotores suscritos a Bandsintown Pro también se benefician al ver sus eventos destacados de forma fluida en Apple Music.

Cómo funciona

Los artistas pueden conectar la URL de su página de artista de Apple Music dentro del panel de control de Bandsintown for Artists. Una vez conectados, los eventos se sincronizan globalmente con Apple Music en un plazo de 24 a 48 horas y aparecen en dos nuevas ubicaciones:

Páginas de artistas: Una sección de "Próximos conciertos" que se muestra cuando los artistas están de gira.

Una sección de "Próximos conciertos" que se muestra cuando los artistas están de gira. Pestaña de conciertos: Una nueva sección dentro del buscador donde los fans pueden explorar conciertos por lugar, género y fecha.

Los fans pueden acceder a los listados para ver los detalles del evento, incluyendo información sobre el lugar, la lista de canciones y enlaces directos para comprar entradas. Apple Music también notificará a los usuarios mediante notificaciones push cuando los artistas que siguen tengan próximos conciertos cerca de su ubicación.

Esta integración se basa en la función que Bandsintown ya desempeña al proporcionar datos de eventos en vivo en todo el ecosistema de Apple, incluyendo Shazam, Apple Maps, Spotlight Search, Apple Photos y las listas de canciones de Apple Music. Con la incorporación del entorno de streaming de Apple Music, los artistas ahora pueden llegar a sus fans con información sobre conciertos en el momento en que están escuchando música.

"Bandsintown lleva años ofreciendo información sobre conciertos en todo el ecosistema de Apple, desde Shazam y Apple Maps hasta Spotlight Search and Photos" afirmó Fabrice Sergent, cofundador y socio gerente de Bandsintown. "La expansión a Apple Music brinda a todos los artistas del mundo una conexión directa con sus fans, mostrando sus conciertos justo cuando los oyentes están más interesados en verlos en directo".

La información sobre conciertos está disponible en dispositivos con iOS 26.4, actualmente en fase beta pública y para desarrolladores, con un lanzamiento más amplio próximamente.

Acerca de Bandsintown:

Bandsintown, la plataforma líder mundial para descubrir eventos en vivo, conecta a más de 100 millones de fans registrados con conciertos de más de 700.000 artistas y 65.000 recintos, publicando 2,3 millones de eventos anualmente. Gracias a alianzas estratégicas con YouTube, Google, Spotify, Apple, Shazam y Microsoft Bing, Bandsintown distribuye estos eventos sin problemas a miles de millones de fans adicionales a través de sus plataformas favoritas.

La galardonada aplicación y sitio web para fans, Bandsintown Concerts, ofrece el catálogo de música en directo más completo del mundo, utilizando inteligencia artificial para generar más de 400 millones de recomendaciones de conciertos personalizadas al mes, basadas en los hábitos y preferencias de escucha de los fans.

Bandsintown for Artists proporciona a 700.000 músicos de todos los tamaños herramientas para publicar eventos, anunciar giras, gestionar preventas y ventas, y promocionar conciertos en sus plataformas digitales a través de nuestros widgets y API.

Bandsintown Pro proporciona soluciones automatizadas de marketing y distribución de eventos a más de 65.000 recintos, festivales y promotores, ayudándoles a aumentar la visibilidad de sus eventos en todas las plataformas digitales, a la vez que ahorran tiempo y venden más entradas.

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