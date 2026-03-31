BANDSINTOWN ERWEITERT MIT DER VERÖFFENTLICHUNG VON IOS 26.4 DIE KONZERTLISTEN AUF APPLE MUSIC

Diese Einführung bedeutet eine erhebliche Erweiterung der Möglichkeiten, Konzerte auf Apple Music zu entdecken. Künstlerinnen und Künstler, die Veranstaltungen über Bandsintown for Artists veröffentlichen und ihr Apple Music-Profil verbinden, können ihre Shows nun automatisch auf der Plattform anzeigen lassen. Veranstaltungsorte, Festivals und Veranstalter, die Bandsintown Pro abonniert haben, profitieren ebenfalls davon, dass ihre Veranstaltungen nahtlos in Apple Music integriert werden.

So funktioniert es

Künstlerinnen und Künstler können die URL ihrer Apple Music-Künstlerseite mit dem Dashboard von Bandsintown for Artists verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden die Ereignisse innerhalb von 24 bis 48 Stunden weltweit mit Apple Music synchronisiert und an zwei neuen Stellen angezeigt:

Künstler-Seiten: Eine Rubrik „Bevorstehende Konzerte", die anzeigt, wenn Künstlerinnen und Künstler auf Tournee sind.

Eine Rubrik „Bevorstehende Konzerte", die anzeigt, wenn Künstlerinnen und Künstler auf Tournee sind. „Konzerte"-Tab: Ein neuer Bereich in der Suche, in dem Fans nach Ort, Genre und Datum suchen können.

Fans können auf EInträge zugreifen, um Details zu den Veranstaltungen einzusehen, darunter Informationen zum Veranstaltungsort, Setlisten und direkte Ticketlinks. Apple Music benachrichtigt Nutzerinnen und Nutzer außerdem mit Push-Benachrichtigungen, wenn Künstlerinnen und Künstler, denen sie folgen, in der Nähe auftreten.

Die Integration baut auf der bestehenden Rolle von Bandsintown bei der Bereitstellung von Live-Event-Daten in Apples Ökosystem auf, einschließlich Shazam, Apple Maps, Spotlight Search, Apple Photos und Apple Music Set Lists. Mit der zusätzlichen Streaming-Umgebung von Apple Music können Künstlerinnen und Künstler ihre Fans mit Konzertinformationen in dem Moment erreichen, in dem sie aktiv zuhören.

„Bandsintown unterstützt seit Jahren das Apple-Ökosystem mit Konzertangeboten – von Shazam und Apple Maps bis hin zu Spotlight Search und Photos", sagt Fabrice Sergent, Mitbegründer und Managing Partner von Bandsintown. „Die Ausweitung auf Apple Music gibt allen Künstlerinnen und Künstlern weltweit einen direkten Draht zu ihren Fans und zeigt ihre Shows immer dann an, wenn sie am meisten Lust haben, sie live zu sehen."

Die Konzert-Einträge sind auf Geräten mit iOS 26.4 verfügbar, das sich derzeit in der öffentlichen und Entwickler-Beta-Phase befindet und demnächst in einer breiteren Version erscheinen wird.

Informationen zu Bandsintown:

Bandsintown, die weltweit führende Plattform zur Ankündigung von Live-Events, verbindet mehr als 100 Millionen registrierte Fans mit Konzerten von über 700.000 Künstlerinnen und Künstlern und 65.000 Veranstaltungsorten, die jährlich 2,3 Millionen Events veröffentlichen. Durch strategische Partnerschaften mit YouTube, Google, Spotify, Apple, Shazam und Microsoft Bing verbreitet Bandsintown diese Events nahtlos an Milliarden zusätzlicher Fans auf ihren bevorzugten Plattformen.

Die preisgekrönte Fan-App und Website Bandsintown Concerts bietet den weltweit umfangreichsten Live-Musikkatalog und nutzt KI, um monatlich mehr als 400 Millionen personalisierte Konzertempfehlungen zu generieren, die auf den Hörgewohnheiten und Vorlieben der Fans basieren.

Bandsintown for Artists bietet 700.000 Musikerinnen und Musikern aller Größenordnungen Tools, um Events zu veröffentlichen, Touren anzukündigen, Vorverkauf und Verkauf abzuwickeln und Konzerte auf ihren digitalen Seiten durch unsere Widgets und APIs zu bewerben.

Bandsintown Pro bietet mehr als 65.000 Veranstaltungsorten, Festivals und Veranstaltern automatisierte Lösungen für Eventmarketing und -vertrieb und hilft ihnen dabei, die Sichtbarkeit ihrer Veranstaltungen auf allen digitalen Plattformen zu erhöhen, Zeit zu sparen und mehr Tickets zu verkaufen.

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