Banorte Link, nueva aplicación digital para el envío de remesas: Carlos Hank González

Nov 11, 2025, 13:57 ET
- La nueva App facilita el envío rápido y seguro de remesas de Estados Unidos a México
- También, los usuarios en EUA podrán pagar servicios en México, utilizar una billetera electrónica y contar con un tipo de cambio competitivo
- "Nuestra misión con Banorte Link es ser un aliado de los mexicanos donde sea que se encuentren, así como de sus familias, aquí en México. Como banco, apoyamos a nuestros clientes más allá de las fronteras", dijo Carlos Hank González, Presidente de Grupo Financiero Banorte
CIUDAD DE MÉXICO, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Banorte Link es la nueva aplicación digital para el envío de remesas desde Estados Unidos a México, que ofrece una experiencia rápida, segura, sin comisiones y con un tipo de cambio competitivo.
Carlos Hank González, Presidente del Consejo de Grupo Financiero Banorte, comentó: "Nuestra misión con Banorte Link es ser el aliado de los mexicanos estén donde estén, al igual que de sus familias aquí, en México. ¡Como banco, acompañamos a nuestros clientes más allá de las fronteras!"
Su objetivo es generar ahorro para los usuarios y sus beneficiarios, eliminando el costo de comisión en envíos a cuentas de Banorte y permitiendo realizar operaciones en cualquier momento, los 7 días de la semana a través de cuatro sencillos pasos:
- Descarga la aplicación Banorte Link en tu celular iOS o Android desde Estados Unidos
- Ingresa a Banorte Link y elige al beneficiario al que le quieras hacer el envío
- Elige el origen de los fondos y cómo será recibido (cuenta bancaria o efectivo)
- Revisa y confirma los detalles del envío de la remesa
Además, desde Estados Unidos se podrán pagar más de 30 servicios básicos en México, como agua, luz y gas. La aplicación también ofrece una billetera electrónica (plataforma digital que permite almacenar y gestionar dinero) en la que podrás hacer depósitos desde una cuenta bancaria para realizar todos los pagos y envíos que quieras.
El servicio está operado por Uniteller, empresa subsidiaria de Banorte regulada y con licencias de transmisor de dinero en toda la Unión Americana y en México ante las autoridades reguladoras mexicanas.
Banorte Link está disponible para usuarios en Estados Unidos en versiones para Android y iOS.
Para más información sobre los servicios de Banorte Link haz clic aquí, o ingresa en la siguiente liga: https://www.banorte.com/wps/portal/banorte/Home/banorte-link
Para atención personalizada, los usuarios pueden comunicarse con el centro de soporte de Uniteller al 1 (800) 456-3492 o vía correo electrónico a [email protected]
Acerca de Banorte
Grupo Financiero Banorte (GFNorte) ofrece servicios financieros a personas físicas y morales a través de sus negocios bancarios, casa de bolsa, operadora de fondos, aseguradora, pensiones, arrendadora y factoraje, almacenadora, administradora de portafolios y la remesadora Uniteller.
GFNorte integra también a Afore XXI Banorte, la afore más grande del país por administración de activos. GFNorte es una empresa pública que cotiza en el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, y cuenta con 34,447 colaboradores, 1,205 sucursales, 11,650 cajeros automáticos, 228,826 Terminales Punto de Venta, y 19,503 corresponsalías.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2820136/APP_ICON.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2820137/Grupo_Financiero_Banorte_Logo_Logo.jpg
