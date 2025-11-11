Banorte Link, nueva aplicación digital para el envío de remesas: Carlos Hank González

La nueva App facilita el envío rápido y seguro de remesas de Estados Unidos a México

También, los usuarios en EUA podrán pagar servicios en México, utilizar una billetera electrónica y contar con un tipo de cambio competitivo

"Nuestra misión con Banorte Link es ser un aliado de los mexicanos donde sea que se encuentren, así como de sus familias, aquí en México. Como banco, apoyamos a nuestros clientes más allá de las fronteras", dijo Carlos Hank González, Presidente de Grupo Financiero Banorte

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Banorte Link es la nueva aplicación digital para el envío de remesas desde Estados Unidos a México, que ofrece una experiencia rápida, segura, sin comisiones y con un tipo de cambio competitivo.

Carlos Hank González, Presidente del Consejo de Grupo Financiero Banorte, comentó: "Nuestra misión con Banorte Link es ser el aliado de los mexicanos estén donde estén, al igual que de sus familias aquí, en México. ¡Como banco, acompañamos a nuestros clientes más allá de las fronteras!"

Su objetivo es generar ahorro para los usuarios y sus beneficiarios, eliminando el costo de comisión en envíos a cuentas de Banorte y permitiendo realizar operaciones en cualquier momento, los 7 días de la semana a través de cuatro sencillos pasos:

Descarga la aplicación Banorte Link en tu celular iOS o Android desde Estados Unidos

Ingresa a Banorte Link y elige al beneficiario al que le quieras hacer el envío

Elige el origen de los fondos y cómo será recibido (cuenta bancaria o efectivo)

Revisa y confirma los detalles del envío de la remesa

Además, desde Estados Unidos se podrán pagar más de 30 servicios básicos en México, como agua, luz y gas. La aplicación también ofrece una billetera electrónica (plataforma digital que permite almacenar y gestionar dinero) en la que podrás hacer depósitos desde una cuenta bancaria para realizar todos los pagos y envíos que quieras.

El servicio está operado por Uniteller, empresa subsidiaria de Banorte regulada y con licencias de transmisor de dinero en toda la Unión Americana y en México ante las autoridades reguladoras mexicanas.

Banorte Link está disponible para usuarios en Estados Unidos en versiones para Android y iOS.

Para más información sobre los servicios de Banorte Link haz clic aquí, o ingresa en la siguiente liga: https://www.banorte.com/wps/portal/banorte/Home/banorte-link

Para atención personalizada, los usuarios pueden comunicarse con el centro de soporte de Uniteller al 1 (800) 456-3492 o vía correo electrónico a [email protected]

Acerca de Banorte

Grupo Financiero Banorte (GFNorte) ofrece servicios financieros a personas físicas y morales a través de sus negocios bancarios, casa de bolsa, operadora de fondos, aseguradora, pensiones, arrendadora y factoraje, almacenadora, administradora de portafolios y la remesadora Uniteller.

GFNorte integra también a Afore XXI Banorte, la afore más grande del país por administración de activos. GFNorte es una empresa pública que cotiza en el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, y cuenta con 34,447 colaboradores, 1,205 sucursales, 11,650 cajeros automáticos, 228,826 Terminales Punto de Venta, y 19,503 corresponsalías.

