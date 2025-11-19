Barbara Wagner加入Dress for Success® Worldwide董事会

-Dress for Success® Worldwide欢迎Talbots品牌总裁Barbara Wagner加入董事会

纽约 2025年11月19日 /美通社/ -- Dress for Success® Worldwide欣然欢迎其长期全国合作伙伴Talbots的品牌总裁Barbara Wagner加入Dress for Success董事会。

Barbara拥有丰富的零售业领导经验，曾效力于Duluth Trading Co, Kohl’s, LOFT和Banana Republic等知名品牌。 在Talbots任职期间，她不断发展这一深受喜爱的品牌，在尊重品牌传承的同时确保其持续契合当下消费者的需求。

Barbara Wagner拥有丰富的零售业领导经验，曾效力于Duluth Trading Co、Kohl’s、LOFT和Banana Republic等知名品牌。

Babara的专业实力将在Dress for Success启动新举措时发挥关键作用，助力提升品牌整体价值并扩大其影响力。 她的真知灼见和领导才能将助力我们坚定目标，为全球女性开创全新机遇。

我们对KnitWell Group及其品牌体系的持续支持与合作深表感谢。

关于Dress for Success：

Dress for Success是全球促进女性职场发展的领先资源平台。 我们的宗旨是通过提供全球支持网络、职场着装及发展工具，助力女性获得经济流动性。 自1997年成立以来，我们始终秉持“让女性在工作与生活中茁壮成长”的愿景，通过独有的项目模式提供职业指导、着装支持和持续的支持网络。

如今，Dress for Success还提供职业再培训、女性创业及企业支持、可持续发展以及健康与福祉项目。该组织已在全球15个国家建立由130家附属机构组成的强大社区网络，累计帮助超过130万名女性。

Dress for Success Worldwide®