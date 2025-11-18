Dress for Success® Worldwide 歡迎 Talbots 品牌總裁 Barbara Wagner 加入董事會

紐約 2025年11月18日 /美通社/ --「Dress for Success® Worldwide」欣然宣佈，其長期全國合作夥伴 Talbots 的品牌總裁 Barbara Wagner 已加入董事會。

Barbara 擁有豐富的零售領導經驗，曾任職於 Duluth Trading Co、Kohl's、LOFT 和 Banana Republic 等指標性品牌。在 Talbots 任職期間，她致力於推動這個備受愛戴的品牌發展，既保留其傳統底蘊，亦確保其能滿足當今顧客的需求。

正值「Dress for Success」著手推動新措施以提升品牌並擴大其影響力之際，Barbara 的專業知識將挹注關鍵力量。她的洞察力與領導力，將有助於我們強化組織宗旨，並為全球女性創造新的契機。

我們對 KnitWell Group 及其旗下品牌家族的持續支持與合作，致上誠摯謝意。

Dress for Success 簡介：

Dress for Success 是全球推動女性職場發展的領先資源。我們的宗旨是透過提供全球支援網絡、職場服飾及成功發展工具，賦予女性實現經濟流動性的能力。我們創立於 1997 年，旨在創造一個讓女性在工作和生活中蓬勃發展的世界；我們的專有計畫模式包括教練、服裝和持續支持網絡。

如今，Dress for Success 除提供職業技能再培訓、創業支援及女性企業扶持外，更拓展至永續發展與健康養生領域。作為擁有 15 國 130 個聯盟分會的強大全球社群網絡，組織迄今已協助全球逾 130 萬名女性。

Dress for Success Worldwide®