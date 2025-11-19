Dress for Success® Worldwide da la bienvenida a Barbara Wagner, presidenta de la marca Talbots, a su junta directiva

NUEVA YORK, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Dress for Success® Worldwide se complace en recibir en su junta directiva a Barbara Wagner, presidenta de la marca Talbots, socia nacional de Dress for Success desde hace mucho tiempo.

Barbara aporta una amplia experiencia en liderazgo en el sector minorista en marcas emblemáticas, como Duluth Trading Co, Kohl's, LOFT y Banana Republic. En Talbots, está evolucionando una marca muy apreciada, honrando su legado y manteniéndola relevante para los clientes de hoy en día.

La experiencia de Babara será fundamental, ya que en Dress for Success lanzamos nuevas iniciativas para potenciar nuestra marca y ampliar su impacto. Sus conocimientos y liderazgo nos ayudarán a fortalecer nuestro propósito y a crear nuevas oportunidades para las mujeres de todo el mundo.

Estamos profundamente agradecidos por el apoyo y la colaboración continuos de KnitWell Group y su familia de marcas.

Acerca de Dress for Success:

Dress for Success es el recurso líder para el avance de las mujeres en el ámbito laboral a nivel mundial. Nuestro propósito es empoderar a las mujeres para que alcancen la movilidad económica al proporcionarles una red de apoyo global, vestimenta laboral y herramientas de desarrollo para el éxito. Fundado en 1997 con la visión de crear un mundo en el que las mujeres prosperaran tanto en el trabajo como en la vida, nuestro modelo propio de programa incluye orientación, vestimenta y una continua red de apoyo.

Hoy en día, Dress for Success también ofrece programas de actualización profesional, apoyo a emprendedoras y empresas propiedad de mujeres, sostenibilidad y salud y bienestar, y es una sólida red comunitaria global de 130 afiliados en 15 países que ha ayudado a más de 1.3 millones de mujeres en todo el mundo.

