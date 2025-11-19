Dress for Success® Worldwide da la bienvenida a Barbara Wagner, presidenta de la marca Talbots, a su junta directiva

News provided by

Dress for Success Worldwide®

Nov 19, 2025, 06:53 ET

NUEVA YORK, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Dress for Success® Worldwide se complace en recibir en su junta directiva a Barbara Wagner, presidenta de la marca Talbots, socia nacional de Dress for Success desde hace mucho tiempo.

Barbara aporta una amplia experiencia en liderazgo en el sector minorista en marcas emblemáticas, como Duluth Trading Co, Kohl's, LOFT y Banana Republic. En Talbots, está evolucionando una marca muy apreciada, honrando su legado y manteniéndola relevante para los clientes de hoy en día.

Continue Reading
Barbara Wagner aporta una amplia experiencia en liderazgo en el sector minorista en marcas emblemáticas, como Duluth Trading Co, Kohl’s, LOFT y Banana Republic.
Barbara Wagner aporta una amplia experiencia en liderazgo en el sector minorista en marcas emblemáticas, como Duluth Trading Co, Kohl’s, LOFT y Banana Republic.

La experiencia de Babara será fundamental, ya que en Dress for Success lanzamos nuevas iniciativas para potenciar nuestra marca y ampliar su impacto. Sus conocimientos y liderazgo nos ayudarán a fortalecer nuestro propósito y a crear nuevas oportunidades para las mujeres de todo el mundo.

Estamos profundamente agradecidos por el apoyo y la colaboración continuos de KnitWell Group y su familia de marcas.

Acerca de Dress for Success:

Dress for Success es el recurso líder para el avance de las mujeres en el ámbito laboral a nivel mundial.  Nuestro propósito es empoderar a las mujeres para que alcancen la movilidad económica al proporcionarles una red de apoyo global, vestimenta laboral y herramientas de desarrollo para el éxito. Fundado en 1997 con la visión de crear un mundo en el que las mujeres prosperaran tanto en el trabajo como en la vida, nuestro modelo propio de programa incluye orientación, vestimenta y una continua red de apoyo.

Hoy en día, Dress for Success también ofrece programas de actualización profesional, apoyo a emprendedoras y empresas propiedad de mujeres, sostenibilidad y salud y bienestar, y es una sólida red comunitaria global de 130 afiliados en 15 países que ha ayudado a más de 1.3 millones de mujeres en todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2825284/Dress_for_Success_Worldwide_Barbara_Wagner.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2649024/Dress_for_Success_Worldwide_RGB_2019_COLOR_Logo.jpg 

FUENTE Dress for Success Worldwide®

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Barbara Wagner加入Dress for Success® Worldwide董事会

Barbara Wagner加入Dress for Success® Worldwide董事会

Dress for Success® Worldwide欣然欢迎其长期全国合作伙伴Talbots的品牌总裁Barbara Wagner加入Dress for Success董事会。 Barbara拥有丰富的零售业领导经验，曾效力于Duluth Trading Co, Kohl’s,...
Dress for Success® Worldwide 歡迎 Talbots 品牌總裁 Barbara Wagner 加入董事會

Dress for Success® Worldwide 歡迎 Talbots 品牌總裁 Barbara Wagner 加入董事會

Dress for Success® Worldwide」欣然宣佈，其長期全國合作夥伴 Talbots 的品牌總裁 Barbara Wagner 已加入董事會。 Barbara 擁有豐富的零售領導經驗，曾任職於 Duluth Trading Co、Kohl's、LOFT 和 Banana...
More Releases From This Source

Explore

Retail

Retail

Fashion

Fashion

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Asian American

Asian American

News Releases in Similar Topics