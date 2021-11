Barcelona lidera a adoção do humanismo tecnológico para enfrentar os desafios da digitalização

As inúmeras sessões do dia irão explorar e analisar alguns dos principais desafios decorrentes da transformação digital nas cidades, com especial destaque para dois blocos temáticos: ética e Inteligência Artificial (IA) e direitos digitais. O programa receberá nomes internacionais de grande renome.

Da mesma forma, o papel dos órgãos de administração pública frente às barreiras digitais será um tema de destaque durante o dia. A exclusão digital será discutida e explorará projetos, iniciativas e abordagens comunitárias com os diretores de tecnologia de Barcelona, Michael Donaldson, John Paul Farmer, de Nova York, e o assessor da UNU-EGOV (Unidade Operacional em Governança Eletrônica da Universidade das Nações Unidas), Morten Meyerhoff.

O programa também buscará explorar soluções sobre os desafios fundamentais associados à IA. Por exemplo, essa tecnologia, cada vez mais utilizada por agentes públicos e privados, não pode ser adotada sem levar em consideração as consequências da discriminação de gênero ou raça que ela pode perpetuar. Neste sentido, o painel formado por Werner Stengg da Comissão Europeia e Renata Ávila, CEO da Open Knowledge Foundation, irá considerar seu uso de maneira ética e analisar como orientá-la para uma regulamentação eficaz. Neste setor, a apresentação de Sonia Jorge, diretora executiva da World Wide Web Foundation, também é destaque.

Em matéria de direitos digitais, o papel das cidades em promover uma transformação digital inclusiva, segura e responsável ganhará relevância com um painel moderado pela vice-prefeita de Barcelona, Laia Bonet, com a participação de representantes de órgãos de administração municipal como Delphine Jamet (Bordeaux); Roos Vermeij (Roterdã) e Arnaud Ngatcha (Paris). E, por último, as tecnologias de reconhecimento facial e a responsabilidade que seu uso implica serão outro destaque das sessões deste bloco, com moderação de Melissa Heikkil, do jornal Politico Europe, com a presença de Sarah Chander, consultora sênior de políticas da European Digital Rights Initiative; Amos Toh, pesquisador sênior em IA da Human Rights Watch e Brando Benifei, relator da Lei de IA do Parlamento Europeu (MEP).

