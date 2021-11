Barcelona übernimmt Führung im Bereich technologischer Humanismus für eine verbesserte Digitalisierung

BARCELONA, Spanien, 13. November 2021 /PRNewswire/ -- Die Digital Future Society und der Stadtrat von Barcelona organisieren am 15. November in Barcelona gemeinsam die Veranstaltung Humanism in the digital age: the urban contribution . Experten und Meinungsführer werden die Auswirkungen der aktuellen Digital-Transformation in einem städtischen Umfeld bewerten und darüber sprechen, wie ein nachhaltiger, gerechter und integrativer digitaler Übergang geschaffen werden kann, der die Menschenrechte im digitalen Zeitalter stärkt und den Menschen in den Mittelpunkt der technologischen Entwicklung stellt.