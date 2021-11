Barcelone est à la pointe de l'adoption de l'humanisme technologique pour relever les défis de la numérisation

Les différentes sessions de la journée permettront d'explorer et d'analyser certains des principaux défis découlant de la transformation numérique des villes, avec un accent particulier sur deux blocs thématiques : l'éthique et l'intelligence artificielle (IA) et les droits numériques. Le programme accueillera des voix internationales hautement reconnues..

De même, le rôle des administrations publiques face à la fracture numérique sera un thème central de la journée. L'exclusion numérique sera abordée et on explorera les projets, les initiatives et les approches communautaires avec les CTO de Barcelone, Michael Donaldson, de New York, John Paul Farmer, et le conseiller de l'UNU-EGOV, Morten Meyerhoff.

Il s'agira également d'explorer des solutions concernant les défis fondamentaux associés à l'IA. Par exemple, cette technologie, de plus en plus utilisée par les acteurs publics et privés, ne peut être adoptée sans tenir compte des conséquences des discriminations de genre ou de race qu'elle peut perpétuer. Pour ce faire, le panel formé par Werner Stengg, de la Commission européenne, et Renata Ávila, PDG de l'Open Knowledge Foundation, examinera son utilisation de manière éthique et étudiera comment la guider vers une réglementation efficace. Dans ce domaine, le discours avec Sonia Jorge, directrice exécutive de la World Wide Web Foundation, est également mis en avant.

Dans le cadre des droits numériques, le rôle des villes dans l'approche d'une transformation numérique inclusive, sûre et responsable, gagnera en pertinence avec un panel modéré par l'adjointe au maire de Barcelone, Laia Bonet, et rejoint par des représentants d'administrations municipales tels que Delphine Jamet (Bordeaux) ; Roos Vermeij (Rotterdam) et Arnaud Ngatcha (Paris). Enfin, les technologies de reconnaissance faciale et la responsabilité que leur utilisation implique seront un autre point fort des sessions de ce bloc, modéré par Melissa Heikkil, de Politico Europe, avec la présence de Sarah Chander, conseillère politique principale d'European Digital Rights Initiative ; Amos Toh, chercheur principal sur l'IA à Human Rights Watch, et Brando Benifei, Parlement européen (MPE), rapporteur sur la loi sur l'IA.

